В Турции задержали нападавшего с дробовиком, убившего 8 человек

На западе Турции вооруженный дробовиком мужчина убил восемь человек в трех разных местах, после чего его задержали.

Об этом сообщает AP со ссылкой на данные турецких властей, передает "Европейская правда".

Отмечается, что еще один человек получил ранения во время стрельбы.

Мотив нападения в провинции Афионкарахисар пока неизвестен.

Три жертвы были найдены в селе Аязини, а еще трое погибли в соседнем селе Киир.

В сообщении указано, что две женщины, получившие ранения во время нападения в селе Юкаритандир, позже скончались в больнице.

Полиция начала розыск нападавшего, которого впоследствии задержали в соседней провинции Эскишехир.

В конце сентября в турецкой провинции Маниса по меньшей мере пять человек получили ранения, когда неизвестный открыл огонь перед зданием средней школы.

1 сентября нидерландская полиция заявила о задержании более трех десятков подозреваемых после перестрелки, в результате которой погиб мужчина, а двое полицейских получили ранения.