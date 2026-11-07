Туск отреагировал на смертельную стрельбу в Кракове

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал стрельбу в центре Кракова, произошедшую в субботу и приведшую к гибели людей.

Об этом он написал в своем в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Туск, министр внутренних дел постоянно информирует его о ситуации в Кракове после инцидента.

"Полиция расследует мотивы и все обстоятельства нападения", – добавил он.

Как сообщалось, стрельба произошла на центральной площади Рынок в Кракове.

Отмечалось, что водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь. Сообщалось о погибших и раненых в результате стрельбы.

В конце сентября в турецкой провинции Маниса по меньшей мере пять человек получили ранения, когда неизвестный открыл огонь перед зданием средней школы.

1 сентября нидерландская полиция заявила о задержании более трех десятков подозреваемых после перестрелки, в результате которой погиб мужчина, а двое полицейских получили ранения.