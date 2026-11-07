Навроцький вимагає з’ясувати обставини смертельної стрілянини у Кракові

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що очікує "повного з’ясування обставин" смертельної стрілянини у центрі Кракова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у себе в Х.

Навроцький зазначив, що "великим занепокоєнням" поставився до повідомлення про "трагічні події в центрі Кракова".

"Я перебуваю на зв’язку з відповідними службами та очікую повного з’ясування обставин цих драматичних подій. Голова Бюро національної безпеки вже вирушив до Кракова", – додав він.

Як повідомляли, стрілянина сталась на центральній площі Ринок у Кракові.

Зазначалось водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь. За останніми даними, внаслідок стрілянини загинуло п’ятеро осіб, ще кілька десятків були поранені.

Польський прем’єр Дональд Туск заявив, що міністр внутрішніх справ постійно інформує його про ситуацію в Кракові після інциденту.