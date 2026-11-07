Навроцкий требует выяснить обстоятельства смертельной стрельбы в Кракове

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ожидает "полного выяснения обстоятельств" смертельной стрельбы в центре Кракова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем аккаунте в Х.

Навроцкий отметил, что с "большой озабоченностью" отнесся к сообщению о "трагических событиях в центре Кракова".

"Я нахожусь на связи с соответствующими службами и ожидаю полного выяснения обстоятельств этих драматических событий. Глава Бюро национальной безопасности уже выехал в Краков", – добавил он.

Как сообщалось, стрельба произошла на центральной площади Рынок в Кракове.

Отмечалось, что водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь. По последним данным, в результате стрельбы погибли пять человек, ещё несколько десятков получили ранения.

Польский премьер Дональд Туск заявил, что министр внутренних дел постоянно информирует его о ситуации в Кракове после инцидента.