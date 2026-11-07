Стрельба в Кракове: стали известны подробности о нападавшем
По данным полиции, стрельбу в центре Кракова устроил гражданин Польши.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные полиции.
Как отметили польские правоохранители, подозреваемый в настоящее время находится под охраной полиции.
"Виновник инцидента на Главной площади в Кракове является гражданином Республики Польша", – говорится в заявлении.
Также полиция опровергла информацию о гибели полицейского и о розыске еще одного виновника.
"Единственный известный виновник инцидента находится под стражей полиции", – добавили в ведомстве.
По данным RMF FM, преступник, совершивший нападение в центре Кракова, – 25-летний мужчина.
Журналисты выяснили, что злоумышленник въехал на площадь Рынок на чёрном Subaru и начал стрелять в случайных прохожих.
Преступник стрелял из винтовки AR-15 и был одет в камуфляжную форму.
Погибли по меньшей мере 5 человек, а несколько десятков получили ранения. Среди пострадавших – двое полицейских.
Нападавший был ранен правоохранителями на перекрестке улиц Страдомской и Дитля. Его доставили в одну из краковских больниц, где ему оказывают реанимационную помощь. Полиция сообщает, что мужчина действовал в одиночку.
Как сообщалось ранее, стрельба произошла на центральной площади Рынок в Кракове.
Отмечалось, что водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь. По последним данным, в результате стрельбы погибли пять человек, ещё несколько десятков получили ранения.
Польский премьер Дональд Туск заявил, что министр внутренних дел постоянно информирует его о ситуации в Кракове после инцидента.