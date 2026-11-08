Студенческие протесты в Тиране переросли в столкновения с полицией

Во время антиправительственных демонстраций в Тиране в субботу, 7 ноября, албанская полиция применила водометы и слезоточивый газ против протестующих, которые поджигали мусорные баки и бросали коктейли Молотова.

Об этом сообщает Radio Televizioni Shqiptar, пишет "Европейская правда".

Протест собрался в субботу на главной площади столицы Албании – бульваре Мучеников нации – с призывами к отставке правительства Эди Рамы.

Ситуация обострилась после того, как в сторону полиции и правительственных зданий начали лететь камни, коктейли Молотова и залпы фейерверков. Полиция вмешалась, применив водометы высокого давления для разгона протестующих.

Эта масштабная операция привела к быстрому отходу участников акции из главного очага напряжения – площади перед офисом премьер-министра Албании.

Полиция усилила своё присутствие на бульваре с помощью двух водометных машин, чтобы предотвратить возможные попытки перегруппировки толпы.

Последние столкновения произошли на фоне того, что протестующие продолжают отвергать предложения премьера о диалоге, в частности о новой онлайн-платформе, запущенной в пятницу для подачи гражданами жалоб в правительство.

Студенты неоднократно отвергали призывы Рамы к переговорам, продолжая противостояние, которое привело к самым жестоким уличным столкновениям в Тиране за последние годы, в результате которых сотни людей получили ранения, а многие предприятия понесли убытки. Движение, возглавляемое студентами, получило поддержку со стороны оппозиционных политиков, университетских профессоров, художников и других общественных деятелей.

Демонстранты требуют отставки премьер-министра Эди Рамы и формирования переходного правительства технократов, а также реформ в сфере образования.

Эди Рама, который в прошлом году был избран на четвертый срок в качестве премьера, отказался уйти в отставку и обвинил оппозиционные группы и иностранные силы в использовании протестов для дестабилизации ситуации в Албании.

В минувшую субботу, 31 октября, антиправительственные протесты в Албании переросли в столкновения с применением коктейлей Молотова и водометов.