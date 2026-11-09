Молдова запустила ЛЕП з Румунією, позбуваючись енергетичної залежності від РФ

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В Молдові 8 листопада відбулася церемонія запуску лінії електропередачі Вулканешти – Кишинів, яка допоможе країні позбутись енергетичної залежності від Росії.

Про це у себе в Х написала президентка Молдови Мая Санду, повідомляє "Європейська правда".

Санду вказала, що наразі будується ще дві ЛЕП, а також додала, що Молдова більше не є енергетично залежною від РФ.

ЛЕП Вулканешти – Кишинів дасть змогу постачати електроенергію безпосередньо з Румунії до Кишинева, оминаючи Молдовську ДРЕС у Придністровському регіоні, який перебуває під ефективними контролем РФ. Досі румунський імпорт електроенергії до столиці Молдови йшов через вузол у Придністров'ї.

Вона також наголосила, що Молдова, позбавляючись енергетичної залежності від Росії, вже не купує російського газу.

"Ми запустили лінію електропередачі Вулканешти–Кишинів, яка з’єднує Молдову з Румунією та європейською енергосистемою. Протягом десятиліть Москва використовувала енергетику для шантажу нас. Тепер це в минулому: Молдова не купує російського газу, а ще дві лінії електропередачі до Румунії вже будуються. Дякуємо всім, хто доклав зусиль до цього", – наголосила президентка Молдови.

Як повідомляє NewsMaker, церемонія запуску відбулася на Кишинівській електростанції.

Міністр енергетики Дорін Жунгієту заявив, що "для Молдови енергетична безпека означає світло в домівках, діяльність підприємств та функціонування служб. А також свободу приймати рішення, не побоюючись, що хтось використовуватиме енергію для нав’язування своєї волі".

Своєю чергою Санду розповіла, що будівництво лінії електропередачі завершили в листопаді 2025 року, після чого відбулися технічні випробування, перевірки безпеки та процедури приймання. Підстанція у Вулканештах була готова в червні 2026 року, а на станції в Кишиневі кілька тижнів тому розпочали випробування.

Як наголосила президентка, "ніхто більше не може шантажувати нас, відключати світло та опалення".

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос, яка була присутня на церемонії, заявила, що "сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що залежність Молдови від російських енергоносіїв остаточно припинена".

"Жодна країна не зможе й надалі використовувати джерела енергії, щоб диктувати свої умови Молдові. Тепер у вас більше вибору", – зазначила вона.

Раніше Молдова майже повністю залежала від російської газової компанії "Газпром" щодо імпорту газу.

І хоча ще в грудні 2022 року Молдова припинила закупівлі в "Газпрому", російський газ продовжувала отримувати Молдовська ДРЕС, розташована у Придністров'ї, звідки Молдова купувала електроенергію.

У 2023 році Молдова припинила купувати газ у російського "Газпрому" для потреб правобережжя, тобто підконтрольної уряду території.

Наприкінці жовтня Молдова вперше закупила в Україні 2 млн кубометрів природного газу.