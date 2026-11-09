Молдова запустила ЛЭП с Румынией, избавляясь от энергетической зависимости от РФ

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В Молдове 8 ноября состоялась церемония запуска линии электропередачи Вулканешты – Кишинев, которая поможет стране избавиться от энергетической зависимости от России.

Об этом в своем посте написала президент Молдовы Майя Санду, сообщает "Европейская правда".

Санду указала, что в настоящее время строятся ещё две ЛЭП, а также добавила, что Молдова больше не зависит от РФ в энергетическом плане.

Линия электропередачи Вулканешты – Кишинев позволит поставлять электроэнергию напрямую из Румынии в Кишинев, минуя Молдавскую ГЭС в Приднестровском регионе, находящемся под фактическим контролем РФ. До сих пор румынский импорт электроэнергии в столицу Молдовы проходил через узел в Приднестровье.

Она также подчеркнула, что Молдова, избавляясь от энергетической зависимости от России, уже не закупает российский газ.

"Мы запустили линию электропередачи Вулканешти–Кишинев, которая соединяет Молдову с Румынией и европейской энергосистемой. На протяжении десятилетий Москва использовала энергетику для шантажа нас. Теперь это в прошлом: Молдова не закупает российский газ, а еще две линии электропередачи в Румынию уже строятся. Благодарим всех, кто приложил к этому усилия", – подчеркнула президент Молдовы.

Как сообщает NewsMaker, церемония запуска состоялась на Кишиневской электростанции.

Министр энергетики Дорин Жунгиету заявил, что "для Молдовы энергетическая безопасность означает свет в домах, работу предприятий и функционирование служб. А также свободу принимать решения, не опасаясь, что кто-то будет использовать энергию для навязывания своей воли".

В свою очередь Санду рассказала, что строительство линии электропередачи завершили в ноябре 2025 года, после чего прошли технические испытания, проверки безопасности и процедуры приемки. Подстанция в Вулканештах была готова в июне 2026 года, а на станции в Кишиневе несколько недель назад начали испытания.

Как подчеркнула президент, сегодня "никто больше не может шантажировать нас, отключать свет и отопление".

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос, присутствовавшая на церемонии, заявила, что "сегодня мы можем с уверенностью сказать, что зависимость Молдовы от российских энергоносителей окончательно прекращена".

"Ни одна страна не сможет и впредь использовать источники энергии, чтобы диктовать свои условия Молдове. Теперь у вас больше выбора", – отметила она.

Ранее Молдова почти полностью зависела от российской газовой компании "Газпром" в вопросах импорта газа.

И хотя еще в декабре 2022 года Молдова прекратила закупки у "Газпрома", российский газ продолжала получать Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, откуда Молдова закупала электроэнергию.

В 2023 году Молдова прекратила закупки газа у российского "Газпрома" для нужд правобережья, то есть подконтрольной правительству территории.

В конце октября Молдова впервые закупила в Украине 2 млн кубометров природного газа.