Єврокомісар: активи РФ у ЄС будуть заморожені, поки Росія не виплатить репарації

Суверенні активи РФ, заморожені на території Європейського Союзу, залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не виплатить Україні репарації за завдані війною збитки – в іншому випадку ЄС залишає за собою право на їх використання.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс на полях засідання Ради ЄС з економіки та фінансів в Брюсселі у понеділок, 9 листопада.

У ЄС нагадали, що за умовами 90-мільярдного кредиту ЄС на підтримку України, Київ буде зобов'язаний повернути кошти лише після того, як Росія виплатить репарації.

"Що стосується заморожених російських активів, ми знаємо, що наразі за кредитом на підтримку України, який ми надаємо Україні, Україна повинна буде його погашати лише тоді, коли Росія виплачуватиме репарації", – заявив Домбровскіс.

Він також наголосив, що Європейський Союз передбачив можливість використання російських суверенних активів у разі невиплати Москвою репарацій.

"Це означає, що якщо Росія не виплачуватиме репарації, ми прямо передбачили, що в такому разі Євросоюз залишає за собою право використати заморожені російські суверенні активи", – пояснив єврокомісар.

Він підтвердив, питання використання російських активів залишається на порядку денному Євросоюзу.

"Отже, це питання не зникло з нашого поля зору. І також варто зазначити, що існують рішення, згідно з якими російські активи мають залишатися замороженими доти, доки Росія не виплатить репарації Україні. Тож очевидно, що це питання залишається з нами", – підсумував Валдіс Домбровскіс.

Як повідомляла "Європейська правда", під час саміту лідерів ЄС 16 жовтня очільник уряду Бельгії Барт де Вевер категорично виступив проти обговорення ідеї про використання заморожених активів Центробанку РФ.

Згодом де Вевер заявив, що він переконаний: Єврокомісія не пропонуватиме жодних нових операцій, пов’язаних із російськими активами, для покриття фінансових потреб України.