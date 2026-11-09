Еврокомиссар: активы РФ в ЕС будут заморожены, пока Россия не выплатит репарации

Суверенные активы РФ, замороженные на территории Европейского Союза, будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине репарации за ущерб, нанесенный войной – в противном случае ЕС оставляет за собой право на их использование.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис в кулуарах заседания Совета ЕС по экономике и финансам в Брюсселе в понедельник, 9 ноября.

В ЕС напомнили, что по условиям 90-миллиардного кредита ЕС в поддержку Украины Киев будет обязан вернуть средства только после того, как Россия выплатит репарации.

"Что касается замороженных российских активов, мы знаем, что в настоящее время по кредиту в поддержку Украины, который мы предоставляем Украине, Украина должна будет его погашать только тогда, когда Россия будет выплачивать репарации", – заявил Домбровскис.

Он также подчеркнул, что Европейский Союз предусмотрел возможность использования российских суверенных активов в случае невыплаты Москвой репараций.

"Это означает, что если Россия не будет выплачивать репарации, мы прямо предусмотрели, что в таком случае Евросоюз оставляет за собой право использовать замороженные российские суверенные активы", – пояснил еврокомиссар.

Он подтвердил, что вопрос об использовании российских активов остается на повестке дня Евросоюза.

"Итак, этот вопрос не исчез из нашего поля зрения. Также стоит отметить, что существуют решения, согласно которым российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине. Поэтому очевидно, что этот вопрос остается с нами", – подытожил Валдис Домбровскис.

Как сообщала "Европейская правда", во время саммита лидеров ЕС 16 октября глава правительства Бельгии Барт де Вевер категорически выступил против обсуждения идеи об использовании замороженных активов Центробанка РФ.

Впоследствии де Вевер заявил, что он убежден: Еврокомиссия не будет предлагать никаких новых операций, связанных с российскими активами, для покрытия финансовых потребностей Украины.