Правительство на праздники: что стоит за ротацией в польской власти

Юрий Панченко, Европейская правда _ Вторник, 12 декабря 2017, 15:10

Фото: president.pl

В последнюю минуту правящая польская партия решила отложить вопрос смены министров.

Сделав рокировку на уровне "премьер – вице-премьер" (новым премьер-министром стал бывший вице-премьер и министр финансов Матеуш Моравецкий, тогда как Беата Шидло получила должность вице-премьера по социальным вопросам), партия "Право и справедливость" (ПиС) все же решила не менять министров.

Это решение, опубликованное поздно вечером в понедельник, выглядит тем более странным, что до последнего медиа обнародовали "сливы" из штаба ПиС, что в отставку должны уйти несколько министров. И если партийные источники допускали возможность сохранения в должности главы Минобороны Антони Мацаревича, то в отношении других отставников сомнений почти не было.

"Новый премьер-министр Матеуш Моравецкий решил поработать с предыдущим правительством перед принятием каких-либо решений... И я очень уважаю это решение", – пояснил кадровую коллизию президент страны Анджей Дуда.

Впрочем, такое объяснение является лишь попыткой сохранить лицо. Нет сомнений, что новый премьер, с первого дня работавший в этом правительстве в должности вице-премьера, знает все возможности и слабости своих коллег.

Тем более, что накануне СМИ сообщили о деталях его консультаций с главой ПиС Ярославом Качиньским. В частности, Моравецкий дал согласие на выдвижение своей кандидатуры на пост главы правительства при условии сохранения за ним прямого влияния на экономический блок (это условие было выполнено) и смены некоторых министров.

Итак, что же произошло в последний момент?

Польские СМИ единодушны: с назначением нового правительства вопрос смены министров не закрыт. Скорее всего, к этому вернутся после праздников – в январе или, самое позднее, в феврале.

Необходимость паузы объясняется опасением раскола внутри правящей партии – политические амбиции могут мешать утверждению нового правительства, а также заблокировать другие партийные инициативы.

Таким образом, утверждение старого-нового правительства позволяет успокоить конфликты накануне важных голосований. Тем более, что замена отдельных министров не требует одобрения в Сейме, а потому может проходить в рабочем порядке.

Что это значит? Глобальный вывод: несмотря на большинство в парламенте, ПиС чувствует себя достаточно неуверенно. Длительные дискуссии о реконструкции правительства (сначала обсуждалось сохранение должности за Шидло, затем – возвращение Качиньского, а лишь в последний момент появилась кандидатура Моравецкого) активизировали скрытые конфликты внутри партии.

Удастся ли их уладить в ближайшие месяц-полтора? Далеко не факт.

Второй вывод касается Украины. Но он не очень оптимистичный.

Реконструкция правительства давала шанс (пусть и невысокий) на "перезагрузку" отношений с Польшей. Приход на пост главы правительства технократа давал надежду на возвращение к рациональным отношениям между странами.

Первым тревожным звонком стало интервью Моравецкого, которое он дал сразу после назначения на новую должность. Новый премьер повторил традиционные штампы о "миллионах украинских беженцев" и о необходимости налаживания отношений с Украиной только "на основе исторической правды", ведь нельзя забывать о "геноциде на Волыни".

Упоминания об "украинских беженцах" особенно удивляют – ведь именно Моравецкий первым, еще более года назад, признал, что привлечение рабочих из Украины и Беларуси должно спасти польскую экономику от стагнации.

Такое заявление еще можно было бы списать на обязательное выполнение "партийного ритуала".

А вот пауза в реконструкции правительства означает сохранение нынешнего курса в отношении Украины.

Ведь министры, которых называли кандидатами на вылет, получили время на усиление своих позиций.

Напомним, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, как только почувствовал возможность скорой отставки, резко обострил свои заявления в адрес Киева, пытаясь таким образом получить поддержку ультраправого крыла.

Частично эта тактика удалась – ведь главный дипломат пока сохраняет свою должность, а следовательно, в ближайшие полтора месяца МИД Польши продолжит тщательно торпедировать отношения с Украиной.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"