Закат реформ: зачем коалиция торпедирует Соглашение об ассоциации

Юрий Панченко, Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Пятница, 08 декабря 2017, 09:13

Фото: Влад Содель, "Апостроф"

События этой недели доказали – даже риск прекращения помощи Запада не может заставить украинскую власть отказаться от привычных схем.

Отношения Украины с Западом, кажется, находятся в самой низкой точке с момента Революции достоинства. Еще две недели назад Порошенко в Брюсселе пафосно заявлял об "осени реформ". Но календарная осень завершилась, а вместо нее в реформы пришло "похолодание". А в некоторых вопросах власть даже попыталась отказаться от достигнутого прогресса.

Идея лидеров коалиции подчинить себе все антикоррупционные органы – НАБУ, НАПК, ГБР и САП – вызвала сверхжесткую реакцию из Брюсселя и Вашингтона. Угрозы от МВФ и перспектива приостановления безвизового режима с Евросоюзом оказались эффективными. Скандальная инициатива была снята с рассмотрения.

Однако "праздник абсурда" в парламенте не ограничился этой инициативой.

В четверг 7 декабря Рада приняла ряд решений, которые создают новые проблемы в отношениях с ЕС и МВФ.





Черный четверг

Прежде всего, Рада продлила еще на один год действие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Начало работы земельного рынка является одним из условий сотрудничества с МВФ, что дополнительно осложнит будущие переговоры с валютным фондом.

А до того депутаты приняли два решения, напрямую нарушающие положения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Прежде всего, Рада разрешила президенту временно (сроком не более чем на три месяца), до проведения конкурсного отбора, назначать членов Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Тем самым независимость регулятора была поставлена ​​под сомнение – теперь президент при желании может блокировать проведение конкурса, регулярно переназначая "своих" членов НКРЭКУ.

Но самым скандальным голосованием дня стало принятие (к счастью – пока только в первом чтении) законопроекта "Покупай украинское, плати украинцам".

Этот законопроект, разработанный депутатами Радикальной партии, фактически уничтожает систему государственных тендеров ProZorro, устанавливая льготы для компаний, чья продукция имеет подтверждение отечественного производства не менее 20% себестоимости продукции.

Такие компании будут иметь преимущество над конкурентами, даже если предложенная ими цена продукции выше на 43%.

"Этот закон станет реактивным двигателем нашей экономики, чтобы деньги налогоплательщиков работали на украинскую экономику", – заявил во время обсуждения инициативы лидер партии Олег Ляшко. По его словам, против законопроекта выступают только те, "кто продает национальные интересы по всем континентам".

Неудивительно, что Ляшко поддерживают далеко не все. А в среде экономистов сопротивление этой инициативе – практически единодушное.

Принципиальный момент – впервые за долгое время Минэкономразвития выступило с заявлением о депутатском законопроекте, призывая не голосовать за него. До сих пор даже при рассмотрении инициатив, которые могли вызвать проблемы с ЕС или в ВТО, министерство предпочитало не выступать против публично. Как максимум, критика звучала от отдельных должностных лиц, которые подчеркивали, что выражают лишь свое мнение.

Впрочем, заявление МЭРТ не убедило депутатов. А лично представить свои аргументы в Раде чиновники не захотели. Говорят, что голосование за этот законопроект стало "платой" радикалам за поддержку ими госбюджета.





Поддержка национального коррупционера

Итак, чем опасен этот законопроект?

"Европейская правда" уже публиковала подробный юридический анализ этой инициативы. Выводы неутешительные – она ​​противоречит как Соглашению об ассоциации, так и соглашению ВТО о госзакупках.

Минэкономразвития добавляет, что иностранных компаний среди участников украинских тендеров и так почти нет, а составляющая импорта в госзакупках – только 27%.

А следовательно, обещанный экономический эффект от внедрения этой инициативы выглядит крайне сомнительным. Зато эти нормы должны привести к увеличению расходов государственного бюджета.

"Наибольший вред авторы нанесут тем, кого якобы взялись защищать. На самом деле законопроект №7206 существенно осложняет для украинских производителей участие в системе государственных закупок, предлагая какой-то бесконечный дополнительный перечень подтверждающих документов-справок для участия в тендерах", – считает вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ведь, иронизирует первый заместитель председателя МЭРТ Максим Нефьодов, закон предоставляет льготы не столько отечественным производителям, сколько тем, "кто соберет 23 справки".

"План просто скопирован с России – это они там периодически представляют "российский телефон или планшет". Конечно, продать втридорога это можно только государству", – добавляет Нефьодов.





Ход Европы

После предоставления Украине безвиза у ЕС осталось не так много рычагов воздействия на официальный Киев. Главный инструмент сейчас – макрофинансовая помощь, то есть длинные и дешевые кредиты, которые Брюссель имеет право предоставлять своим ключевым партнерам.

Еще в ноябре, после саммита "Восточного партнерства", президент Петр Порошенко заявил о договоренности с Брюсселем по новой программе МФД, стоимость которой может достичь 2 млрд евро.

Но не ждите, что после Совета ассоциации Гройсман привезет эти деньги в Украину. Договора о "макрофине" до сих пор нет и еще достаточно долго не будет.

"Правила макрофинансовой помощи говорят, что мы можем договариваться о ней только со страной, которая имеет действующую программу сотрудничества с МВФ. А значит, пока вы не возобновите работу с МВФ, никакого движения не будет" - отмечает собеседник в структурах ЕК.

Это означает, в частности, что европейцы дадут деньги только после создания антикоррупционного суда, ведь это – одно из ключевых требований МВФ.

Условием для выдачи одного из первых траншей будет также автоматическая проверка деклараций. Этого не требует МВФ, но это – ключевой пункт для европейцев

К слову, ранее ЕС уже сделал ошибку в отношениях с Украиной, пойдя на уступки в выдаче второго транша – деньги были выданы без выполнения части условий. В частности, украинская власть так и не решила проблему с мораторием на экспорт необработанной древесины.

Теперь в ЕС ищут, как избежать старых ошибок. Как заверили ЕвроПравду несколько собеседников в Брюсселе, условия выдачи средств будут прописаны крайне детально. А вот лес-кругляк в новом договоре могут и не упомянуть. По крайней мере, такая идея обсуждается в Брюсселе.





Что это было?

Почему за три дня Рада приняла целый ряд решений, радикально ухудшивших имидж нашей страны? Причем сделав это демонстративно накануне Совета ассоциации.

У этого вопроса есть несколько возможных объяснений.

Первое – традиционные предновогодние бюджетные торги. У коалиции нет достаточного количества голосов за бюджет, а потому ей нужно привлекать их со стороны, расплачиваясь чем только возможно.

Это относительно оптимистичное объяснение. По крайней мере, оно оставляет надежду, что после голосования за госбюджет-2018 (а в ночь на пятницу он таки был утвержден) здравый смысл к коалиции вернется. Возможно, это позволит избежать новых популистских решений, а часть уже принятых – устранить или минимизировать.

Но есть и более глубокая проблема.

Декабрь 2017-го, по сути, дал старт предвыборной гонке.

Хотя до ближайших выборов – почти полтора года, напряжение чувствуется уже сейчас. Нас ждет полтора-два года победного популизма, противодействовать которому будет очень трудно даже ЕС, США и МВФ вместе взятым.

Хотя даже эти две версии не объясняют попытку уничтожить независимость антикоррупционных органов – шаг, который не несет предвыборных бонусов, зато вызывает жесткую реакцию Запада.

Скорее всего, украинская власть порой впадает в иллюзию, что поддержка ЕС и США является гарантированной, макрофинансовую помощь Украине все же дадут, а отмена безвиза – это пустые угрозы.

А потому, не боясь последствий, она "тестирует" красные линии ЕС, одна за другой. Не удалось "пропихнуть" новации по НАБУ – попробуем "модернизировать" систему тендеров.

Это – очень опасный путь. Как известно, рано или поздно соломинка ломает спину верблюду. В последние дни Украина была очень близка к этому.

Авторы: Юрий Панченко, Сергей Сидоренко,

редакторы "Европейской правды"