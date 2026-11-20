Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя инцидент с нарушением польского воздушного пространства, предупредил о "месяцах серьезных испытаний".

Заявление главы польского правительства приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Туск, "мы наблюдаем очередной этап эскалации со стороны России".

"Три объекта, российские объекта, нарушили воздушное пространство Польши", – сказал он.

По словам Туска, один из указанных объектов взорвался.

"Никаких разрушений нет, жертв нет, но это ясно показывает – в частности, учитывая масштабы нападения России на Украину прошлой ночью и сегодня утром – что эти месяцы, как я уже говорил, непременно станут для нас месяцами серьезных испытаний", – предупредил премьер.

Туск заверил, что "с раннего утра" находится в постоянном контакте с вооруженными силами, спецслужбами, а также с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камишем и главой МВД Марчином Кервинским.

Туск отметил, что также провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также "обменялся мнениями с группой европейских лидеров".

"Я не хочу оставлять места для интерпретаций. Мы точно знаем, что то, что упало на польскую землю, прилетело из России. Во время подобных инцидентов иногда возникают спекуляции: а действительно ли это российское, а может, украинское? Мы точно знаем, что имеем дело с российскими объектами", – подчеркнул глава правительства Польши.

Как он добавил, ситуация "не выглядит случайной".

"Я осторожен в формулировках. Вы знаете, это серьёзный вопрос, но, похоже, мы всё же имеем дело с преднамеренной провокацией. Не случайно эти объекты упали рядом с местом, где проходят учения "коалиции желающих", – добавил Туск.

Он заверил, что будет постоянно поддерживать связь с генеральным секретарем НАТО по этому вопросу.

Туск объявил, что "генеральный секретарь НАТО прибудет завтра (в субботу. – Ред.) в Варшаву".

На фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трёх местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что польское воздушное пространство нарушили две российские ракеты и один реактивный дрон.