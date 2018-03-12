Путь на Запад: почему украинских работников боятся и ждут в Польше

Владислав Давыдов, для Европейской правды _ Понедельник, 12 марта 2018, 16:22

В 1964 году десятки немецких газет опубликовали фото португальца Армандо Родригеса - именно его вы видите выше.

Его, миллионного работника, торжественно приветствовала официальная делегация немецкого правительства.

Тогда немцы видели в трудовых мигрантах из Португалии, Турции, Испании и Марокко настоящих спасителей, ведь они приезжали восстанавливать экономику страны.

В эпоху глобализации трудовая миграция стала обычным делом. Из-за открытости границ и разницы в заработной плате становится все труднее удержать работников от массовой миграции.

Раньше это происходило с Польшей, такая же ситуация сейчас и в Украине. До 2004 года, когда для поляков открылся европейской рынок труда, за границей находилось около 800 тысяч граждан. К 2013 году эта цифра выросла до 2,2 миллиона.

Даже высокие темпы роста национальной экономики не избавили Варшаву от этой тенденции. Результаты исследований все еще впечатляют: в 2014-м 20% профессионально активных поляков (то есть около миллиона человек) рассматривали возможность выехать на работу в другие страны Евросоюза. К 2017-му ситуация улучшилась – потенциальных мигрантов было 13,7%.

И все же чуть больше года назад поляки смогли побить рекорд, став самой большой группой мигрантов в Великобритании. Это значит, что поляки обогнали выходцев из Индии, которые традиционно считались самой массовой группой мигрантов в Соединенном Королевстве. По данным Евростата, в Великобритании 845 тысяч резидентов, родившихся в Польше. Еще 700 тысяч поляков живут в Германии, 110 тысяч в Ирландии и 100 тысяч в Норвегии.

Основная причина – деньги. 70% опрошенных трудовых мигрантов выбирают этот путь, потому что на западе Европы зарплаты намного выше, чем у них на родине.

Очевидно, что волна миграции, которая только сейчас начинает показывать тенденцию к падению, создала серьезный дефицит кадров в Польше. Эта проблема требовала решения, и оно было найдено.





Как украинцы укрепляют польскую экономику

Об оттоке украинских работников в Польшу было известно давно. Впрочем, настоящий пик произошел после 2013 года, когда на фоне экономической нестабильности, падения национальной валюты и войны на востоке количество украинских трудовых мигрантов начало расти в геометрической прогрессии.

Точно подсчитать их количество пока не представляется возможным. Украинский МИД говорит о более чем 1 миллионе украинцев в Польше. Назвать реальные цифры трудно, потому что далеко не все мигранты получают официальное разрешение на трудоустройство.

Часть из них работает нелегально. Согласно исследованию портала E-International Relations, за период с 2013-го по 2015-й количество польских виз для украинцев выросло примерно на 27%. Еще в 2013-м польские консульства выдали более 700 тысяч виз, большинство из них – визы категории "С" (528 тысяч), то есть шенгенские.

Но уже через два года из 924 тысяч виз для украинцев больше половины составляли национальные визы категории "D", дающие право на долгосрочное пребывание на территории Польши.

Именно национальными визами пользовалось большинство украинских работников до начала действия безвиза. Если в 2013-м поляки выдали около 140 тысяч виз на основании трудоустройства, то в 2015-м их было уже более 400 тысяч.

В докладе польского Нацбанка речь идет уже о 763 тысячах заявок от работодателей, желавших взять на работу украинцев. Сколько сейчас трудовых мигрантов, сказать сложно. За 9 месяцев 2017 года консульства Польши оформили 988 тысяч виз. Это почти столько же, сколько и годом ранее, однако виз с разрешением на работу стало в 1,5 раза больше.

Причины миграции понятны. Многие украинцы говорят, что собирая помидоры, мешая цемент или управляя автомобилем Uber, они могут заработать в Польше в 4-5 раз больше, чем дома. Средняя продолжительность рабочей недели украинского работника составляет 54 часа, а зарплата превышает 2100 злотых в месяц и демонстрирует тенденцию к росту.

Впрочем, выгоду получают не только украинцы. Польской экономике мигранты нужны не меньше, чем работникам нужен польский рынок труда.

Движение поляков на запад создало серьезный дефицит кадров, что поставило под угрозу экономическую стабильность государства.

Сегодня польскую экономику можно считать одной из самых динамичных в Европе. С 1991-го по 2008-й средние темпы роста экономики составляли 4,6% в год. После падения ниже 4% в 2016-м поляки очень быстро сумели восстановить предыдущие показатели, до 5,1% за январь этого года. Такие резкие темпы требуют дополнительных человеческих ресурсов, которые покрывали бы потребности растущего рынка труда. Для 38-миллионной страны их оказалось явно недостаточно. На помощь пришли украинцы.

Вопреки заявлениям польского премьера Матеуша Моравецкого, причиной наплыва украинских мигрантов стали не военные действия на востоке Украины. Хотя доля выходцев из юго-восточной части Украины с 2014-го увеличилась в 4 с половиной раза (28,4% против 6,3%), за первые три года войны только 34 человека получили статус беженца из почти 6 тысяч заявок.

Основная причина – экономическая. Украинцы получают в Польше больше денег, чем у себя дома, но меньше, чем рядовой поляк. Тем самым они покрывают кадровый дефицит и замедляют рост средней зарплаты в Польше. Образ украинца занял второе место в списке рейтинга "50 самых влиятельных людей польской экономики" по версии популярного издания Dziennik Gazeta Prawna. "Украинцы – коллективный герой польской экономики, или по крайней мере важный и светлый пункт на нашем рынке труда", – объясняют авторы рейтинга.





Неисчерпаемые потребности

Украинцы занимают те позиции, на которых поляки работают в Германии или Великобритании. Ирония заключается в том, что, работая в Польше, украинцы стимулируют миграцию поляков на запад Европы.

Почему выбор пал именно на украинских работников? Причин немало. Украинцы, наверное, являются наиболее родственным сообществом для довольно законсервированной моноэтнической польской нации. Украинская и польская культуры во многом очень похожи, для украинцев не составляет проблем понимать польский язык, а территориальная близость обеспечивает высокую мобильность работников.

С этой точки зрения украинские мигранты выглядят гораздо предпочтительнее, и у них больше шансов освоиться в Польше, чем, скажем, у мигрантов из Африки, Средней Азии или арабских стран.

Впрочем, на этом аппетиты соседской экономики не ограничиваются. По оценкам Польского союза предпринимателей и работодателей,

польской экономике нужны дополнительно 5 млн человек в течение следующих 20 лет, чтобы сохранить современные темпы роста.

С этим и могут быть проблемы. Безвизовый режим с Европейским Союзом, который в прошлом году получила Украина, хотя и не дает права на работу, но все же частично открывает больше европейских рынков труда для работников.

"Что нас беспокоит? Например, с точки зрения рынка труда: найдем ли мы достаточно работников из Украины и Беларуси, чтобы компенсировать дефицит рабочей силы в Польше?" – комментирует глава польского Нацбанка Адам Глапиньский.

Эти опасения уже дали первые результаты: за последний год средняя зарплата украинского мигранта в Польше выросла на 33%. Кроме того, работодатели начали привлекать работников и другими выгодами, такими как аренда жилья или оплата транспорта.





Что дальше?

Хотя утечка рабочей силы из Украины однозначно несет в себе негативные последствия, даже в этом можно найти положительные стороны. Например, за первую половину 2017 года украинцы переслали домой 2,3 млрд евро.

Таким образом, украинские мигранты являются одним из крупнейших доноров иностранной валюты в Украину. Ориентировочно, частные денежные переводы (часть из которых поступает по неформальным каналам) составляют от 4% до 6% ВВП Украины.

Опыт той же Польши доказывает, что даже стабильный рост и успешные реформы не являются панацеей от трудовой миграции. Впрочем, многие польские работники, заработав приличные деньги в Германии или Великобритании, возвращались домой и вкладывали их в собственный небольшой бизнес.

Тем самым они создавали возможность получать неплохой доход уже в своей стране. То, куда направляют средства наши мигранты, безусловно, нуждается в дальнейшем исследовании.

Таким образом, стихийный процесс трудовой миграции – это естественное явление для любой экономики, которая испытывает серьезный кризис и только начинает восстанавливаться. Поэтому сейчас невозможно поднять зарплаты до такого уровня, чтобы лишить миграцию смысла.

Даже при условии, если у граждан будет возможность зарабатывать в Украине такие же деньги, как и в Польше, у некоторых из них все равно будет стимул поехать, скажем, в Германию. Поэтому на преодоление этой ситуации у Украины уйдет не один десяток лет.

Автор: Владислав Давыдов,

студент НаУКМА