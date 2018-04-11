Топор языковой войны: Венгрия и Украина не должны упустить шанс на перемирие

Сергей Сидоренко, Дмитрий Тужанский _ Среда, 11 апреля 2018, 09:40

Фото пресс-службы президента, февраль 2015 года. С тех пор не было визитов Порошенко в Венгрию и Орбана в Украину

Новости об отношениях Украины и Венгрии за минувшие месяцы больше напоминают сводки боевых действий.

Образовательного закона, принятого в сентябре 2017 года (точнее, его языковой статьи), оказалось достаточно, чтобы превратить дружбу между Киевом и Будапештом в холод и чуть ли не в откровенную вражду.

Месяц за месяцем риторика политиков становится только жестче. Столицы задействовали почти все имеющиеся у них средства: письма, переговоры, привлечение международных институтов. Ультиматумы стали обыденностью.

Единственное, что осталось неизменным за эти полгода – ключевые позиции сторон.

За полгода мы ни на шаг не приблизились к согласованному решению спора. Напротив, компромисс становится все менее реалистичным. Будапешт по-прежнему требует немедленной остановки и отмены языковой нормы, Киев говорит, что это невозможно ни юридически, ни политически.

Украинско-венгерский диалог превратился в игру, где проигрывают все.

От конфликта точно не выиграл Киев (вспомним отношения с НАТО). От него совсем не выиграл Будапешт (в его активе – ни одного достижения). Представителям венгроязычного меньшинства тоже не стало легче: этому не способствуют ни атмосфера неопределенности, ни нарастающая вражда между столицами.

Поэтому возникает вопрос: как действовать дальше?

Конечно, можно "оставить все как есть", игнорировать обоюдный ущерб и ждать, пока (и если) ситуация сама разрешится. Причем даже если позитив будет достигнут, он вполне может утонуть в волнах всеобщего противостояния.

Но остается и другой путь: попытаться прийти к общей позиции по отдельным вопросам, оставляя за собой право не соглашаться с другими.



Две красные линии

Красные линии обеих сторон конфликта хорошо известны.

Киев гарантированно не согласится на восстановление старых норм относительно языка образования, потому что они угрожают самому существованию государства.

Мы не раз слышали от Венгрии тезис: мол, "такие права были раньше, поэтому их нельзя отбирать". Но это не аргумент. Вообще!

Украина сейчас меняется и исправляет ошибки прошлого.

Немало реформ приводят к спорам среди политиков и экспертов, но один из немногих вопросов, по которому есть консенсус политической элиты – это то, что государственный язык должен стать главным даже в регионах компактного проживания меньшинств. Ни один созыв парламента ни при каких внешних ультиматумах не даст согласия на отмену этой нормы.

К слову, пересмотр "старых правил" будет происходить и по другим вопросам, потому что он направлен не против кого-то, а в интересах граждан Украины, вне зависимости от их языка и происхождения.

Когда-нибудь Венгрия поймет, что для Украины это – незыблемая красная линия. И лучше, чтобы это произошло раньше, чем позже.

Но точно так же Киев должен понять, что опасения венгров возникли не на пустом месте.

Будапешт гарантированно не согласится на вымывание из Закарпатья венгерской идентичности. Венгрия будет бороться за ее сохранение до последнего. Это – тоже нерушимая красная линия, которую нужно учитывать.

Защита венгров за рубежом – это не предвыборная риторика Орбана. Это значительно больше, чем просто линия партии. Это – искренняя государственная политика. Ее причины уходят корнями в историю Венгрии, ровно 100 лет назад потерявшей две трети своей территории. И хотя Будапешт признает нерушимость границ в Европе, поддержка зарубежных венгров для него – один из приоритетов, который будет соблюден, даже если это вредит отношениям с соседями.

А еще Киев должен признать, что за последние десятилетия венгры слышали немало нарушенных обещаний и нереализованных ожиданий. Их накопилось достаточно, чтобы Будапешт не доверял нам на слово. Это – печальная, но реальность. Поэтому теперь нам придется убеждать их в том, что намерения действительно искренние.

Это – базовые вещи.

Найти в этих рамках компромисс или даже общее видение – вполне реально.

Да, это будет нелегко. Да, придется искать сложные формулы. Да, могут понадобиться избыточные гарантии соблюдения обещаний. Но несмотря на все сложности, вполне можно найти такую формулу, которая пойдет на пользу и закарпатцам, и обеим столицам.

В ближайшие недели мы получим уникальный шанс для такой попытки – его залогом являются выборы, которые состоялись в Венгрии в воскресенье. И хотя нынешняя правящая партия "Фидес" вполне ожидаемо победила и даже усилила свои позиции, состав парламента и правительства все равно изменится.

Не исключено, что сменится и нынешний министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто. Если это произойдет, шансы на разрешение кризиса в отношениях Венгрии и Украины станут немного выше.





С Сийярто – или без него

Посмотрим правде в глаза: для многих украинских политиков именно Сийярто является олицетворением конфликта.

Слишком много некорректностей, оскорблений и манипуляций связано для украинских партнеров лично с ним.

Причем речь идет не только о заявлениях, но и о действиях. В чем-то преувеличенно, а в чем-то и оправданно действующий глава МИД Венгрии заработал в глазах Киева имидж политика, который разрушает наименьшие ростки примирения. А потому его имя отравляет даже положительные инициативы, если они исходят с венгерской стороны.

Стоит отдельно отметить: у нас НЕТ НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ требовать отставки министра. Это вообще не дело Украины, данное решение – исключительно за Венгрией.

Тем не менее, мы понимаем, что жесткие заявления и действия главы МИД в последние полгода полностью соответствовали правительственной линии (хотя он и добавлял ярких деталей). Поэтому если Виктор Орбан в конце концов решит заменить главу МИД, это точно не будет "наказанием" за его действия на украинском направлении – наоборот, за них он может даже пойти на повышение.

Однако назначение нового министра открывает те возможности для консультаций и для поиска компромисса, которые сейчас закрыты из-за атмосферы персонального недоверия. Да, гарантий успеха это не дает. Но дает шанс, который следует использовать.

Что же делать, если Сийярто сохранит должность? То же самое!

Международная политика – не место для обиженных.

Даже если ситуация не будет благоприятной, у нас все равно нет других вариантов, кроме как договариваться с Венгрией. Договариваться – но не пересекать при этом красные линии.

Самое время заметить: к действиям Украины тоже есть вопросы. Мы не понимаем, почему президент Порошенко не направил Орбану публичных поздравлений с победой на выборах. ЕвроПравда убеждена: Украина должна поздравить венгерскую власть одной из первых. Мы должны быть проактивными, мы должны десять, двадцать, сто раз напоминать, что наша готовность к диалогу остается в силе.

Хотя, конечно же, этот диалог не принесет результата, пока Будапешт не осознает существование красной линии для Киева – и наоборот. Успех переговоров будет возможен только в том случае, если старый-новый премьер Виктор Орбан захочет восстановить прагматичные, взаимовыгодные отношения и дружбу с Украиной.

После событий последних месяцев мы не знаем наверняка, есть ли такое желание у венгерской стороны.

В Украине это желание, безусловно, есть.





PS: Европейская правда, как и ранее, подтверждает свою готовность предоставить слово венгерской стороне. По нашему мнению, начало диалога Будапешта с украинским обществом, (а его действительно очень не хватает), может стать одним из признаков того, что у Венгрии наконец-то появилось желание перейти к решению конфликта.





Авторы:

Сергей Сидоренко, редактор "Европейской правды"

Дмитрий Тужанский, политический обозреватель