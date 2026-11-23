Премьер-министр Канады Марк Карни принял участие в ежегодном ужине Парламентской пресс-галереи, в ходе которого вместе с комиками пошутил над президентом США Дональдом Трампом и канадскими политиками.

Об этом пишет ABC News, передает "Европейская правда".

На сцене к Карни присоединились пародист американского лидера и актер, изображавший самого премьер-министра Канады.

"Я нажимаю кнопку экстренной комедии", – сказал премьер, когда на сцену вышел комик Марк Маккинни в роли Карни.

Впоследствии к ним присоединился Марк Критч, имитировавший Трампа. Он воспроизвёл характерное для президента США энергичное рукопожатие, поздоровавшись с премьером и его сценическим двойником.

Фото: AP

Кроме того, Карни пошутил над роскошной реконструкцией Овального кабинета, которую провел Трамп после возвращения в Белый дом. Американский президент украсил помещение золотыми акцентами, позолоченным декором и портретами.

"Это сложная аудитория. А я был в Овальном кабинете. Один. С его новым дизайнером интерьера", – сказал канадский премьер.

Во время мероприятия не обошли вниманием и других политиков. Лидер консервативной оппозиции Пьер Пуальевр пошутил над бывшим премьер-министром Джастином Трюдо и его отношениями с американской певицей Кэти Перри. Он сравнил отношение Трюдо к артистке с тем, как тот, по его мнению, управлял Канадой на протяжении лет пребывания у власти.

А генерал-губернатор Канады Луиза Арбур высмеяла частые международные поездки Карни.

"Знаете ли вы, в чём разница между богом и Марком Карни? Бог везде, а Марк Карни везде, кроме Оттавы, где он должен быть", – сказала она.

Ранее премьер-министр Канады заявил, что если его правительство не сможет успешно договориться о заключении соответствующего торгового соглашения с администрацией Трампа, он готов дождаться прихода нового лидера США, чтобы заключить это соглашение.

В конце сентября Карни заявил, что анализировал возможность военных действий со стороны США после неоднократных заявлений Трампа о том, чтобы сделать Канаду 51-м штатом.