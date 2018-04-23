Ультиматум и силовой сценарий: что происходит в Армении

Массовые протесты в Армении продолжаются ровно неделю.

Люди вышли на улицы 16 апреля, протестуя против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на должность премьер-министра. Уже в первый день демонстрации быть действительно массовыми. И уже в первый день в столкновениях пострадали десятки людей.

Несмотря на протесты, парламент утвердил Саргсяна на посту премьера.

С тех пор демонстрации шли все дни без исключения. Ежедневно полиция сообщала о задержании (точнее, приводе в полицию) более сотни людей; после оформления почти всех задержанных отпускали.

Но в воскресенье 22 апреля ситуация резко обострилась. "Европейская правда" публикует обзор ситуации от бывшего посла Украины в Армении Александра Божко.

События начали разворачиваться после провальной встречи премьер-министра Сержа Саргсяна с лидером протестного движения, депутатом Национального собрания Армении Николом Пашиняном.

Хотя еще накануне с этой встречей связывали большие надежды.

Переговоры инициировал новоизбранный президент Армении Армен Саркисян. Была надежда, что после них власти и демонстранты если не начнут конструктивный диалог, то хотя бы попытаются выслушать друг друга. А это означало бы, что стороны начали поиск выхода из противостояния.

Но произошло по-другому.

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Встреча была очень короткой, она длилась несколько минут. Лидер оппозиции предложил премьеру уйти в отставку. В ответ Серж Саргсян обвинил оппозиционера в шантаже и покинул отель Маrriott, где проходили переговоры. В свою очередь Пашинян призвал своих сторонников еще больше активизировать протесты.

А вскоре полиция Еревана распространила заявление о том, что она готова к разгону митинга.

Обещание было выполнено. Для разгона демонстрантов полиция применила силу и спецсредства, задержав более 230 человек, в том числе самого Никола Пашиняна, а также его соратников Сасуна Микаэляна и Арарата Мирзояна – также депутатов армянского парламента. И если до сих пор большинство задержанных отпускали после привода в полицию, то депутаты, несмотря на неприкосновенность, из участка так и не вышли.

Прокуратура сообщила, что политиков задержали сознательно, "с целью пресечения преступления, по подозрению в преднамеренной организации и проведении собрания с нарушением установленного законом порядка".

События воскресенья продемонстрировали намерение армянских властей действовать жестко для подавления протестов.

В связи с эскалацией ситуации сразу выразило свою обеспокоенность посольство США, а Евросоюз через аккредитованных в Ереване послов призвал проявлять сдержанность и найти срочное решение кризиса путем переговоров.

Тревога западных партнеров Армении вполне понятна.

В Ереване до сих пор помнят о событиях 1 марта 2008 года. Тогда, при попытке оппозиционных сил помешать первому президентству Сержа Саргсяна, погибли восемь демонстрантов и двое военных.

Новая попытка силового подавления протестов (причем снова – из-за назначения Саргсяна) будет свидетельствовать о дрейфе Армении в сторону авторитаризма. А еще это будет означать нарушение тех обязательств, которые армянские власти взяли на себя совсем недавно, подписав с ЕС Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

И хотя министры иностранных дел Республики Армения Эдвард Налбандян и юстиции Давид Арутюнян на срочно созванной встрече с послами попытались оправдать действия полиции, никто не может гарантировать, что армянские власти удержатся от соблазна прибегнуть к не раз испытанным ими "надежным" методам для решения проблемы, которая приобретает в мире все больший резонанс.

Это остается возможным даже несмотря на то, что такой шаг может привести к сокращению ее связей с Западом и ограничению предоставляемой финансовой поддержки.

В этом случае Армения будет отброшена на десятилетия назад в общественном развитии.

А те ростки гражданского общества в стране, которые были с таким трудом выращены, будут растоптаны.

Действия власти (а иногда не только власти) осудил не только Запад, но и армянские политики. Вторая по численности фракция парламента "Процветающая Армения", которая не входит в коалицию, назвала неприемлемыми как силовые методы, так и ультиматумы, которые лишь заводят в тупик.

О возможности досрочных выборов заговорили в партии "Страна законности", члены которой долгое время поддерживали Саргсяна, но почувствовали себя обделенными при перераспределении властных полномочий.

Оппозиция, в том числе партия "Армянский национальный конгресс", резко осудила использование силы против демонстрантов. А еще к осуждению присоединился ряд видных представителей армянской диаспоры, таких как всемирно известный шансонье Шарль Азнавур или не менее популярный Серж Танкян.

Ближайшие дни покажут, какие последствия будут иметь жесткие действия властей. Приведут ли задержания оппозиционных лидеров к остановке протестов, или наоборот, они будут все больше распространяться, охватывая все новые и новые группы населения.

Пока похоже, что речь идет о втором варианте. Проведенный в воскресенье вечером на Площади республики митинг собрал рекордное количество участников.

Остается надеяться, что в конечном итоге здравый смысл возобладает, и обе стороны, поняв бесперспективность разрушительного для страны противостояния, сядут за стол переговоров. Кстати, именно к этому их вновь призвал президент Армен Саркисян.

Автор: Александр Божко,

первый посол Украины в Армении (1996-2001, 2005-2010),

чрезвычайный и полномочный посол Украины,

для "Европейской правды"