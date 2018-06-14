Подробно о новом инвестиционном плане ЕС: возможности и вызовы для Украины

В конце апреля еврокомиссар Йоханнес Хан в своей статье для "Европейской правды" предложил Украине новый контракт "Реформы ради инвестиций". Он предлагает Киеву доступ к новому финансовому инструменту ЕС – Внешнему инвестиционному плану.

Для этого Украина должна до парламентских летних каникул выполнить три условия: обеспечить независимость регулятора в сфере энергетики (НКРЭКУ); обеспечить полноценное функционирование бизнес-омбудсмена; отменить требования об е-декларировании для антикоррупционных активистов.

Что это за План?

Внешний инвестиционный план ЕС (далее – План) должен объединить большинство имеющихся инвестиционных программ Евросоюза в странах соседства ЕС и тропической Африки в рамках единого инструмента Европейского фонда устойчивого развития.

И хотя основным фокусом Плана является Африка, его действие будет распространяться и на Украину.

Его ключевые компоненты – мобилизация инвестиций, активизация технической помощи, улучшение инвестклимата и общей политической ситуации в странах-партнерах. Цель – привлечь 44 млрд евро инвестиций до 2020 года через механизм страховых гарантий для инвесторов. Непосредственно ЕС выделит для финансирования Плана 4,1 млрд евро из своего бюджета.

При самых лучших обстоятельствах в ЕС планировали аккумулировать инвестиции в размере 88 млрд евро.

При этом каждое государство-член, предоставляя финансирование в Фонд гарантирования EFSD, сможет определить сектор экономики, регион или страну, где эти средства будут использованы.

Что может помешать Плану?

Первый и наиболее очевидный вызов – это время.

Подобных целей (напомним, речь идет о привлечении 44 млрд евро инвестиций) Еврокомиссия достигала в течение длительного периода. Да, ассигнования ЕС в сумме 3,4 млрд евро действительно помогли привлечь в странах-партнерах 26 млрд евро кредитов с общим объемом инвестиций на сумму около 57 млрд евро. Но на это потребовалось 10 лет – с 2007 по 2017.

Между тем, до определенного в Плане 2020-го осталось два года. Мобилизация 44 млрд инвестиций за такой короткий период представляется маловероятной.

Кроме того, проекты Плана будут нацелены на создание рабочих мест и обеспечение устойчивого развития стран-партнеров ЕС, поэтому не стоит ожидать большой доходности таких капиталовложений. А это снижает привлекательность проектов EFSD в глазах частных инвесторов. В таком случае главной опорой Плана должны стать международные финансовые институты, однако им не нужен EFSD – они сами могут реализовывать подобные проекты в странах Восточной Европы и Африки. Более того, с новым инструментом им придется согласовывать решения с руководством EFSD, что может привести к дополнительным временным и организационным расходам.

Сомнительной выглядит также способность Украины эффективно использовать предусмотренные Планом средства. Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс ранее отметил, что Киев не использует даже те средства, которые ему предоставляют. Так, из почти $7 млрд, выделенных с 2014 года мировыми финансовыми институтами, Украиной было освоено менее $2 млрд.

В чем преимущества Плана?

Положительным сигналом является то, что по сравнению с предыдущим предложением Еврокомиссии от 2016 года, которое предусматривало, что каждый евро гарантий от ЕС позволит привлечь 15 евро инвестиций, финальное, одобренное в 2017 году решение стало более реалистичным – ожидания снизились до соотношения 1:10.

План внешних инвестиций открывает перед странами Восточного партнерства (ВП), в том числе Украиной, дополнительные возможности для привлечения долгосрочных инвестиций.

Во-первых, в рамках нового инструмента у стран Восточного партнерства появится возможность лоббировать большие ассигнования своих партнеров среди стран-членов ЕС (например, Германии и Польши) в Фонд гарантирования EFSD и, через заседания стратегического совета, привлекать больше инвестиций. Украине, Грузии и Молдове следует создать в рамках Плана отдельную Восточную региональную платформу, которая могла бы помочь более эффективно привлекать инвестиции именно в эти страны.

Это необходимо сделать, поскольку основой для финансирования Плана инвестиций в странах ВП станет Европейский фонд соседства, в рамках которого традиционно больше внимания будет уделяться Средиземноморью – ЕС неуклонно придерживается пропорции 3: 1 в пользу южных соседей. Лоббизм партнеров в стратегическом совете фонда сможет помочь привлечь больше инвесторов в проекты в странах ВП.

Во-вторых, благодаря подписанию соглашений об ассоциации с ЕС Украина, Грузия и Молдова более привлекательны для частных инвесторов по сравнению с другими странами соседства. Наши государства уже четвертый год внедряют европейские нормы и имеют зону свободной торговли с ЕС, что может стать преимуществом при инвестициях в проекты, которые будут помогать генерировать экспорт в ЕС.

В-третьих, проекты Плана по сравнению с другими альтернативами для капиталовложений в Украину выглядят менее рискованными для частных инвесторов.

Сейчас в контракте "Реформы ради инвестиций" речь идет о выделении Украине 50 млн евро в рамках Плана, что должно способствовать привлечению до 500 млн евро частных инвестиций. Также в рамках Плана предусмотрена значительная техническая помощь: навыки, которые получат участники курсов по составлению соответствующих инвестиционных проектов, станут весьма полезными для Украины. Они смогут в дальнейшем помогать в разработке проектов, которые будут финансироваться другими инвесторами.

Сможет ли такая мотивация стать достаточной для политических решений в Украине? Это будет ясно уже на саммите Украина-ЕС, который состоится 9 июля, то есть почти перед закрытием летней сессии Верховной рады.

Автор: Иван Нагорняк,

аспирант Института международных отношений КНУ им. Т.Шевченко

Подготовлено в рамках сотрудничества с Vox Ukraine