"Мы были слишком наивными": как не повторить ошибок Будапештского меморандума

Раз в несколько месяцев в Украине всплывает тема Будапештского меморандума (БМ): о ней вспоминает то один, то другой политик, обвиняя США, Великобританию, а иногда еще и Францию ​​в "невыполнении обязательств перед Украиной". Новая волна обвинений поднялась именно сейчас – после ряда заявлений бывшего посла США Стивена Пайфера.

Но спросите у тех, кто говорит о нарушениях, какими были обязательства Запада "по Будапешту" – и вы услышите массу самых разных версий о том, в чем же заключались гарантии безопасности. Плюрализм мнений по этому вопросу имеет простое, хотя и не для всех приятное объяснение – как правило, все они далеки от реальности. Дело в том, что Будапештский меморандум вообще не содержал гарантий безопасности для Украины. Никаких. Убедиться в этом просто, и мы объясним это чуть ниже.

Более 20 лет назад, когда шли переговоры по БМ, Украина была слишком слаба и неопытна. В результате вчистую проиграла "дипломатическую битву" и подписала совершенно невыгодный для себя документ. А дальше – так и не смогла убедить Запад, что БМ в его нынешнем виде угрожает не только нам, но и всему миру.

И поэтому особенно важно следить, чтобы сейчас, когда давление на Украину становится привычным делом, мы не повторили ошибки прошлого.

Миф о гарантиях

На днях, ради любопытства, автор этих строк задал своим друзьям в Facebook вопрос: выполнили ли страны Запада свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму? Почти 90% ответили, что документальные обязательство не соблюдены. Вот только в деталях мнения разделились.

Самые радикальные считали, что в 2014 году нас должна была защищать армия США; другие говорили, что по этому меморандуму нам должны были предоставить вооружение; третьи выбрали вариант, что Будапештский меморандум обязывал Запад наложить на Россию такие санкции, которые гарантировали бы Украине безопасность. А раз безопасности нет – то опять же, Вашингтон и Лондон нарушили обязательства.

В широких кругах общества мнение о будапештских гарантиях безопасности Украины – не менее укоренившееся. Это не удивительно, учитывая, что о них мы слышали 20 лет подряд.

При этом сам текст меморандума мало кто читал. А зря.

Этот маленький документ, всего на одну страницу, не оставляет сомнений: гарантий не было.

Меморандум настолько короткий, что стоит процитировать все его положения. 4 декабря 1994 года каждый из его подписантов (а это Россия, США и Великобритания) пообещал:

- уважать суверенитет, независимость и границы Украины;

- не угрожать Украине и никогда не использовать против нас оружие, в том числе, отдельным пунктом – ядерное оружие;

- воздерживаться от экономического принуждения в отношении Украины;

- в случае агрессии против Украины – помогать ей в Совбезе ООН;

- "проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос относительно этих обязательств".

Все, точка.

На этом документ заканчивается – и "гарантии" тоже.

Кстати, последний пункт БМ процитирован дословно, потому что это – единственное новое обязательство "гарантов" в рамках меморандума. Все остальные пункты и без того были для них обязательными, по другим договорам.

И если Россия в 2014 году нарушила все положения БМ (кроме, к счастью, пункта о ядерной атаке), то западные подписанты не напали на Украине; не вели торговую войну; защищали нас в СБ ООН; а также инициировали те самые консультации в начале 2014 (без какого-либо результата, потому что Россия на них не пришла). А значит, дословно выполнили все обязательства.

А то, что они согласились наложить санкции, оказывать давление на РФ, помогать Украине и т.п. – это все было их доброй волей, которая к тексту БМ не имеет никакого отношения.

Почему мы это подписали?

Зачем Украина в свое время согласилась отдать огромный ядерный арсенал, оказавшийся в нашей собственности после распада СССР, в обмен на меморандум, который не имел и просто не мог иметь никакой практической пользы в случае вооруженной агрессии?

Это вполне логичный вопрос. Частично ответ на него дает... год подписания "Будапешта".

В 1994 году Украина была крайне слабой. Галопирующая инфляция, развал государства, внешние долги, невозможность выполнить требования МВФ или других доноров. А еще – деморализованность и крайне низкий уровень патриотизма в армии. В том числе – в элитных частях.

К этому стоит добавить жесткое давление со стороны США, где поставили ключевой целью ядерное разоружение государств бывшего СССР (кроме России, опасность которой тогда мало кто представлял).

Украинское руководство не устояло под этим давлением.

Участники тех событий сейчас говорят, что Киев хотел получить принципиально иной документ, не меморандум, а полноценный межгосударственный договор, с четко и однозначно прописанными гарантиями безопасности.

В США тоже признают этот факт. Это, в частности, признал бывший посол США Стивен Пайфер.

"Как часть договоренности о сдаче ядерного оружия Украина рассчитывала получить гарантии безопасности и от России, и от США. Но ни команда президента Буша, ни Клинтона (вступил в должность в 1992 году. – ЕП) не были готовы предоставлять такие гарантии... В конце концов, украинская власть согласилась на формат "заверений в безопасности" (а не гарантий), осознавая, что американские войска не будут задействованы, если Россия нарушит свои обязательства по Будапешту", – рассказал отставной дипломат, комментируя на днях тематику меморандума.

Может ли Украина сейчас возмущаться и чувствовать себя обманутой?

Конечно же, да. И Пайфер прямо это признает. Да и не только он. "Думаю, украинцы чувствуют, что их "кинули" на третий или четвертый по величине ядерный арсенал в мире", – считает Александр Вершбоу, бывший заместитель генсека НАТО.

Да и в Киеве не скрывают раздражения – как, например, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Якась дивна логіка: виходить,що Україна у Будапешт. меморандумі брала на себе ЗОБОВ'ЯЗАННЯ,які виконала, а Захід -якісь необов'язкові ЗАПЕВНЕННЯ, про які забув. Так не буває і посли це знають.Такий підхід не залишає нічого іншого, як озброюватися до зубів https://t.co/nEihz2NbMA — Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) 19 червня 2018 р.

Стоит заметить, что отсутствие гарантий в тексте "Будапешта" не стало новостью для официальной Украины. Еще при "позднем Ющенко", в 2009 году Киев пытался договориться с Западом о новом, более конкретном договоре, который заменил бы "Будапешт"... Но власть сменилась, и украинскому руководству это стало неинтересно.

"Когда в 1990-х годах Украина добровольно уничтожила третий по величине ядерный арсенал в мире, мы были убеждены в верховенстве таких международных принципов, как неприкосновенность международных границ, а также территориальная целостность и суверенитет", - заявил недавно глава МИД Украины Павел Климкин на обсуждениях, посвященных нераспространению оружия массового уничтожения.

Украинский интерес

Сейчас американские эксперты друг за другом (и речь не только о Пайфере) уверяют, что у Киева не было другого выбора. Мол, если бы украинцы не согласились, другим путем стала бы политическая изоляция и превращение в "государство-изгоя" с ядерным оружием на своей территории.

Но эти объяснения – неискренние.

На самом деле между "черным" и "белым" всегда есть много оттенков. И Украина могла бы выторговать для себя промежуточный вариант защиты – например, не американскую армию, а поставки вооружений и т.п.

Но Украина оказалась не готовой к таким дипломатическим битвам – и просто согласилась на вариант, предложенный Штатами. Тогда, в 1994 году, в США это воспринимали как свою победу. Но спустя 20 лет, после нападения России, от этого проиграли все – и Киев, и Вашингтон.

И это – главный урок, который нам следует вынести из "будапештской истории".

Давление Запада – это неприятно. Это жестко, порой даже политически "больно". Но каким бы сильным оно ни было – бывают национальные интересы, которыми невозможно жертвовать.

К счастью, сейчас украинская дипломатия – намного более зрелая, и это заметно именно в конфликтных моментах.

Мы боролись за санкции в 2014 году, когда в них мало кто верил (и в конце концов они стали реальностью). Мы сражаемся в международных институтах, даже когда остаемся в меньшинстве, и нередко побеждаем. Мы так и не уступили в споре с венграми (и можно быть уверенными, что не сделаем этого и в будущем). И таких примеров немало.

И очень важно, чтобы такой подход оставался и в дальнейшем.

А что касается ядерной Украины – к сожалению или к счастью, но этот поезд ушел. В 1994 году, вероятно, еще можно было сохранить ядерный статус. Но восстановить его сейчас, не став страной-изгоем, невозможно.

И это тоже стоит осознавать.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"