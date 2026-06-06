Грузия потратит около 130 тысяч евро на "перепись" популяции медведей

В Грузии анонсировали масштабное исследование для установления количества бурых медведей на территории страны, на него выделяют более 130 тысяч евро.

Об этом сообщает SOVA News, пишет "Европейская правда".

Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии начало поиск исполнителей масштабного исследования популяции бурых медведей в стране. На проект выделяют 400 тысяч лари – около 130,5 тысяч евро.

Цель исследования – обновить данные о количестве медведей, проживающих на территории Грузии и оценить состояние популяции.

На территориях с охранным статусом медведи постоянно находятся под мониторингом, однако для получения полной картины нужно исследовать ситуацию также тех зверей, которые проживают за пределами заповедников и национальных парков.

В Грузии медведи редко попадаются на глаза людям, проживают они преимущественно в отдаленных высокогорных районах и могут мигрировать между Грузией и соседними странами. По ориентировочным оценкам, всего их на территории страны 1000-1500 особей. Бурый медведь внесен в перечень видов под угрозой, охота на него запрещена.

Как известно, в некоторых европейских странах рост численности популяции медведей приводит к тому, что они все чаще появляются рядом с трассами и населенными пунктами и перестают избегать людей. Особенно острой эта проблема стала в Румынии, где популяция бурых медведей – самая большая в Европе.

Контакты с людьми учащаются и из-за прикармливания хищников, из-за чего заговорили об ужесточении штрафов за такие действия.

В течение весны 2026 года в Европе было как минимум два летальных случая в результате встречи медведей с людьми. Так, в апреле в Польше погибла пожилая женщина, которой встретился медведь в лесу. В Болгарии хищник убил мужчину в горах Витоша неподалеку болгарской столицы Софии.

В латвийском городке Екабпилсе недавно выпроваживали в лес бродившего по улицам медведя.