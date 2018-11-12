Есть ассоциация, нет интеграции: Еврокомиссия оценила прогресс Украины в выполнении соглашения с ЕС

В пятницу Европейская комиссия опубликовала "Отчет по внедрению ассоциации Украиной" – документ, содержащий краткую сводку об успехах нашего государства в проведении европейских реформ и приближении украинского законодательства к европейским нормам.

Этот документ не принес хороших новостей: в Брюсселе отметили, что Украина до сих пор отстает в выполнении Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а внедрение ключевых обязательств Киева остается разве что в планах. Оба пункта не стали неожиданностью. Они много раз звучали за последний год, иногда – и в выступлениях чиновников.

Но отчет ЕС все равно вызвал дискуссию среди специалистов по евроинтеграции.

Часть экспертов восприняла его крайне пессимистически, вплоть до утверждений о том, что он означает "отказ ЕС от экономической интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза". И хотя это мнение может оказаться поспешным, сложно отрицать, что Украина дает Брюсселю все основания для скепсиса. Ведь среди проваленных нами сфер оказались те, которые формируют стержень Соглашения об ассоциации – ее торговую часть, а также те, что провозглашались приоритетом.

Возможно, единственное, что вселяет оптимизм в плане продвижения Киева по пути евроинтеграции – это то, что мы сейчас движемся пусть и с низкой скоростью, но преимущественно в правильном направлении. Да и это за последний год оказалось под вопросом из-за популистских инициатив в парламенте, отмечает Брюссель.

Год за годом

Сам по себе факт публикации документа, как и время его появления, не является сенсацией. Еврокомиссия обязана ежегодно готовить такой отчет по трем государствам, подписавшим СА с Евросоюзом – Украине, Молдове и Грузии. Для каждого из них документ обнародуют незадолго до Совета ассоциации – встречи, которую возглавляет премьер-министр страны и высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности, то есть в нашем случае – Владимир Гройсман и Федерика Могерини.

Наш Совет запланирован на 17 декабря, а значит, самое время подвести итоги.

А у нас есть возможность сравнить тональность нового документа с тем, как ЕС говорил о прогрессе Украины год и два года назад, когда был обнародован первый в истории "Отчет по внедрению ассоциации".

Изменения действительно ощутимы.

В декабре 2016 года документ от Европейской комиссии был наполнен пафосом и комплиментами. Украина "провела глубокие и беспрецедентные реформы", отмечалось в нем (это – цитата). Правда, при детальном прочтении того отчета также становилось ясно, что Брюссель доволен далеко не всем. Главный сигнал – "планы действий" и принятие рамочных законов – это вовсе не те реформы, которые ЕС рассчитывает увидеть в Украине.

"Сейчас очень важно перейти от принятия законодательства и создания институтов к полной имплементации этих реформ, чтобы граждане Украины могли пользоваться их плодами", – заявила тогда Могерини (подробнее об этом – в статье 2016 года "Поддержка без эйфории").

В следующем отчете Евросоюза, обнародованном в прошлом году, пафоса в оценке "беспрецедентных реформ" заметно поубавилось.

Главный сигнал Брюсселя был таким: направление реформ является правильным, а вот скорость хотелось бы видеть выше. Европейцы не скрывали, что несколько завышают оценку действий украинской власти, чтобы избежать неоправданного разочарование (подробнее – в статье 2017 года "Реформы глазами ЕС").

С тех пор прошел год, а ожидания европейцев так и остались нереализованными.

По структуре отчет-2018 похож на прошлогодний. Во введении и заключении – положительные общие фразы о том, что Украина "еще дальше продвинулась на пути реформ", а также о том, что изменения происходят, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию. А вот внутри отчета, как и в прошлом году – полно критики по поводу отсутствия прогресса или лишь незначительных изменений в конкретных секторах.

Но претензий к Киеву с прошлого года стало больше, а комплиментов – меньше.

А во многих разделах появились хоть и дипломатические, но довольно четкие и понятные предостережения: так дальше продолжаться не может. Примеров тому в 19-страничном документе немало.

Это и упоминания об отставании Украины от графика выполнения Соглашения (оно накапливается давно, но теперь дошло до того уровня, когда Брюссель не готов молчать).

Это и тот факт, что блок "Выводы" начинается с упоминания о том, что органам и ветвям власти следовало бы работать вместе, если они хотят продвигаться в Европейский союз. Причем это упоминание сформулировано так, чтобы дать сигнал о неприемлемости нынешнего уровня их сотрудничества, и в то же время – избежать обвинений во вмешательстве Брюсселя во внутреннюю политику Украины. "Глубокая межинституциональная координация внутри правительства, а также сотрудничество между правительством, парламентом и президентом будет ключевым условием для дальнейшего прогресса в постепенном приближении украинского законодательства к стандартам и нормам ЕС", – говорится в документе.

Отчет о неудачах

Но наиболее полно масштаб европейских претензий раскрывается, если изучить описание реформ в отдельных секторах – и тех, в которых ЕС констатирует "застой", и тех, которые приводятся в качестве положительных примеров.

Прежде всего – когда речь идет о главном, самом масштабном по количеству страниц и объему работы и одновременно самом конкретном разделе Соглашения об ассоциации – том, что вводит глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

Один из "отцов" нашего Соглашения, член украинской правительственной команды на переговорах с ЕС Тарас Качка, который пользуется непререкаемым авторитетом как эксперт по нормам ассоциации (сейчас он работает стратегическим советником Международного фонда "Відродження"), на отчет Еврокомиссии отреагировал жестко: это – провал.

"Отчет ЕС по Соглашению об ассоциации – это один большой отказ ЕС от экономической интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. Красиво сформулированное "нет" по каждому важному для Украины приоритету", – пояснил он.

К этим "нет" мы еще вернемся чуть ниже, ведь это – действительно важная тема. Но отдельного внимания заслуживают также слова эксперта о причинах недовольства европейцев. А заключаются они в том, что украинская власть – и правительство, и парламент – "не хотят и не могут выполнить условия Соглашения".

А значит, у наших дипломатов просто нет аргументов, чтобы перебить доводы тех, кто не желает дальнейшего сближения Украины и ЕС. И Качка знает, что говорит, ведь он до сих пор, хоть и не является госслужащим, участвует в ряде переговоров как член украинской команды.

К сожалению, текст отчета ЕС полностью подтверждает выводы эксперта.

Да, можно гордиться положительными оценками ЕС относительно реформы децентрализации. Но эта реформа практически не имеет отношения к ассоциации Украина-ЕС! Децентрализация – отдельный трек, проходящий скорее под патронатом Совета Европы, хотя ЕС и поддерживает ее проведение.

Выше мы уже упоминали, что ключевая сфера нашего Соглашения с ЕС – это раздел "Торговля и вопросы, связанные с торговлей". Здесь с успехами реформ – совсем негусто.

Конечно, в Брюсселе не стали писать о тотальном провале и выделили для вынесения во вступительную часть несколько "наименее стагнирующих" секторов. Но достаточно посмотреть тело отчета, чтобы понять: и по ним говорить об "успехе" Украины непросто.

Так, наилучший прогресс в сфере ЗСТ, по европейской оценке, Украина показывает в блоках "Безопасность пищевых продуктов" и "Интеллектуальная собственность". По первому из этих блоков говорится об успешной адаптации 17 из 250 законодательных актов ЕС, которые Украина должна внедрить по Соглашению об ассоциации. Не очень очевидный прогресс за четыре года проведения реформ, не так ли? По второму – в отчете сказано, что большинство законопроектов "ожидают принятия парламентом". То есть здесь речь идет не о реформах, а о намерении их провести...

По другим вопросам ситуация еще печальнее.

Более того, в этом году – в отличие от прошлого – ЕС не стал выносить во вступительную и заключительную части отчета фразы о том, что Украина движется хоть и медленно, но безусловно правильным путем. Это – важное изменение акцентов, и у него есть очень простое объяснение: европейцы хорошо видят попытки развернуть отдельные ключевые реформы.

Как это происходит, в частности, с законопроектом от фракции Ляшко "Плати украинцам, покупай украинское", который в отчете без лишнего пиетета приводится как знаковый, но не единственный пример "популистских инициатив", грубо противоречащих Соглашению с ЕС, но находящих поддержку у народных депутатов.

Всем спасибо, все довольны

Очевидное торможение реформ Украины стало основанием – или предлогом – для торможения дальнейших процессов интеграции со стороны Европейского союза.

Как пояснил Тарас Качка в комментарии "Европейской правде", речь идет о непубличных переговорах, которые велись на рабочем уровне и – как показал отчет – завершились провалом.

"Украина с весны боролась за то, чтобы у нас были двусторонние планы интеграции с рынком ЕС, по образцу безвиза. Изначально это были вопросы таможни, энергетики, цифрового рынка, а также юстиция, свобода и безопасность. ЕС по всем направлениям говорит нам: никаких двусторонних планов, исключительно односторонние обязательства Украины ", – пояснил он.

Это действительно так.

И Украина дала европейцам все основания для отказа.

Порошенко объявил приоритетом единый цифровой рынок? А что, Украина показала успехи во внедрении европейских норм? ЕС жестко раскритиковал нас.

Энергетический рынок? Да, у ЕС при желании были бы основания для дальнейшей интеграции Украины. Но и здесь мы далеко не отличники – анбандлинг энергетических монополий до сих пор не завершен.

Таможенный союз с ЕС, как настаивает Банковая? Это вообще похоже на шутку. В вопросе реформ таможни Украина не смогла выполнить в срок даже обязательные задачи по Соглашению об ассоциации, и отчет ЕС это прямо отмечает. Так о каких дальнейших шагах может идти речь? И это уже мы не говорит об амбициозной идее Порошенко – ассоциации с Шенгеном...

Похожие выводы делает и Тарас Качка, но он подводит крайне резкий итог: "Хуже всего, что обе стороны на самом деле рады этому взаимной апатии. ЕС не надо серьезно заниматься Украиной. Украине можно особо не торопиться меняться. Всем хорошо. Главное – во введении и заключении написать о прогрессе в реформах".

Кстати, единственный комплексный комментарий от украинского государства – от нашей миссии в Брюсселе – косвенно подтвердил его предположение. Дипломаты сделали вид, что отчет ЕС... не критический, а положительный.

"Благодарим институты ЕС за высокую оценку социально-экономических реформ и признание прогресса в выполнении Соглашения об ассоциации. Действительно, за последний год было сделано немало", – говорится в комментарии миссии.

Единственная фраза, которую можно расценивать как признание проблем, звучит так: "С особым вниманием отнесемся к тем вопросам, которые требуют дополнительных усилий со стороны Украины". Вот только касается она прежде всего провальной для Украины тематики борьбы с коррупцией, а не "торговых" проблем. А общение органов власти, которое в ЕС считают ключевой проблемой, наши дипломаты назвали сферой, где Украина достигла наибольших успехов (?!).

К слову, выводы Качки – тем больше учитывая то, что он задействован в правительственной работе, – понравились не всем, но в дискуссии между экспертами и чиновниками, которая шла в выходные под несколькими facebook-постами, не было никаких контраргументов.

Напротив, несколько действующих чиновников согласились с мнением о том, что Евросоюз отреагировал на отсутствие реформ и пока закрыл вопрос дальнейшего сближения.

А министр транспорта Владимир Омелян добавил: а еще ЕС говорит Украине "нет" в вопросе дальнейшей интеграции в сфере транспортных перевозок.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"