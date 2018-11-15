Борьба за Крым и заключенных: пять основных фактов о новой крымской резолюции в ООН

Уже третий год подряд – начиная с 2016-го – Генассамблея ООН принимает резолюции с идентичным названием "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Этот год не станет исключением. Наше государство в соавторстве с несколькими десятками других стран вновь внесло на рассмотрение крымское решение. Его название снова такое же, но содержание на этот раз – несколько иное.

В минувшем году не обошлось без изменений в оккупированном Крыму, на которые ООН просто обязана обратить внимание. За этот год стало ясно, как Россия стремится достичь "косвенного признания" аннексии – и мы рассчитываем, что ООН остановит эти попытки.

Но главное другое.

Прошлый год подчеркнул проблему политзаключенных, сделал ее экстренной. Не только Украина, но и мир стремится спасти пленников Кремля, поэтому резолюция – и о конкретных людях с конкретными историями, и в этом ее уникальность даже для Организации Объединенных Наций.

В четверг, в полдень в Нью-Йорке и вечером по Киеву, резолюцию будет рассматривать профильный Третий комитет Генассамблеи ООН. И хотя ее окончательное утверждение состоится в декабре на пленарном заседании Генассамблеи, именно нынешнее голосование является определяющим.

Мы еще не знаем, сколько государств проголосует за нынешний проект, но верим, что мир поддержит Украину.

А пока есть смысл подробнее объяснить, в чем заключается новизна нынешнего документа.

1. Пленники Кремля

В этом году основное внимание резолюции уделяется вопросу, в котором, к сожалению, у нас практически нет прогресса в переговорах с Россией. Этот вопрос – освобождение политических заключенных.

В частности, в проекте резолюции говорится, что с 2014 года российские власти применяют пытки, выбивая ложные показания в политически мотивированных делах, а также осуществляют незаконные задержания и аресты граждан Украины.

В документе названы конкретные имена.

Он упоминает Олега Сенцова, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку, которые в знак протеста против российского произвола были вынуждены объявлять голодовку.

Конечно, резолюция не перечисляет всех заложников-украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Их значительно больше, от Кольченко до Сущенко и не только... Но тем не менее, поименное включение хотя бы нескольких политических пленников Кремля в официальный документ ООН является чрезвычайно важным элементом борьбы за освобождение всех наших соотечественников.

Лично я помню только два случая в истории ООН, когда в резолюциях ГА осуждали преследование конкретных лиц – речь идет о лидере борьбы с апартеидом Нельсоне Манделе и мьянмарской оппозиционерке Аун Сан Су Чжи. Эти люди вписали свои имена в мировую историю, а их освобождения требовал весь мир.

Включение в нынешнюю резолюцию Сенцова, Балуха и Куку является "охранной грамотой" для них, а также для десятков других незаконно удерживаемых Россией граждан Украины. Пока их имена звучат на международных площадках, остается надежда на их безопасное возвращение на Родину.

2. Связь с задержанными украинцами

Вторая особенность резолюции касается всех украинцев, заключенных на контролируемых россиянами территориях.

Документ призывает Российскую Федерацию предоставить международным экспертам из Европейского комитета по предупреждению пыток и Международного комитета Красного креста, а также украинским консульским должностным лицам информацию о состоянии здоровья и условиях содержания и доступ к соотечественникам. Резолюция также требует разрешить уполномоченному Верховной рады по правам человека посещать политических заложников в Крыму и на российской территории.

Не менее важным элементом является призыв к России гарантировать украинским заключенным соблюдение их прав в соответствии с нормами международного права (это касается и тех, кто объявил голодовку), а также уважать Минимальные стандартные правила ООН по обращению с заключенными (так называемые "Правила Нельсона Манделы").

И это не пустое требование. Всем хорошо известно, как российская репрессивная машина может ломать людей, применяя против них физическое и моральное насилие.

Фото: 5.ua

3. Основополагающие права крымчан

Резолюция требует от Российской Федерации прекратить практику привлечения жителей Крыма к участию в ее военных операциях, а также остановить депортации украинских граждан с Крымского полуострова за то, что они не получили российского гражданства.

Отдельно делается упор на обеспечении права на свободу выражения и мирного собрания на контролируемой россиянами территории, в том числе во время одиночных пикетов граждан. Отмечается, что российская сторона должна воздержаться от дискриминации и наказания тех, кто высказывается против российской оккупации.

4. Статус Крыма

Аннексия Крыма незаконна, никаких изменений его статуса не произошло, и это – не новость для ООН.

Но нынешняя резолюция идет дальше.

В ней содержится требование к международным организациям и специализированным учреждениям ООН указывать в официальных документах украинский полуостров только как "Автономная Республика Крым и город Севастополь (Украина), временно оккупированные Российской Федерацией".

Этот новый элемент в решении ООН должен привести международные инструменты в соответствие с украинским законодательством о статусе АР Крым и города Севастополя. Для России сужается возможность манипуляций с предоставлением национальных статистических данных, учитывающих информацию с Крымского полуострова, с попыткой таким образом легитимизировать незаконную аннексию.

Новая формулировка служит также своеобразным указанием направления для других государств.

Здесь не может быть места для "территории с неопределенным статусом".

Документ четко указывает, какая территория является желто-голубой, а какая – окрашена в триколор, и по Крыму никаких разночтений нет.

Поэтому, когда в следующий раз в школьных учебниках или атласе в условном "государстве икс" Крым будет отмечен как "не украинский", можно быть правомерно ссылаться на положения резолюции. Конечно, после того, как этот документ одобрит Генассамблея ООН.

5. Усиление роли ООН и ее генерального секретаря

От главы ООН требуется подготовить к следующей, 74-й сессии Генеральной Ассамблеи отчет о выполнении этой резолюции и разработать рекомендации для дальнейших действий.

Украина активно участвует в реализации целей и задач Организации Объединенных Наций. Хотим, чтобы и ООН чувствовала свою ответственность.

* * * * *

Почему это все важно?

Украина выбрала политико-дипломатический путь урегулирования конфликта с Россией. Нынешняя резолюция – один из инструментов, который мы используем в этом процессе. С этим документом Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине получит больше возможностей. Положения документа также будут учтены при продвижении наших исков против России в международных судах.

Будем откровенны: немедленного чуда не произойдет.

Эта резолюция не приведет к деоккупации Крыма "уже сегодня".

Генеральная Ассамблея и ООН – не поле для моментальных триумфов. Здесь идет игра в долгую, в которой один документ готовит почву для следующего. Если бы не было в 2014 году резолюции о территориальной целостности Украины, то не появилось бы в 2016-2017 годах резолюций о правах человека в оккупированном Крыму.

За последние четыре с половиной года, несмотря на отчаянное противодействие россиян, государства-члены ООН проделали в условной международной космической станции – в российском корабле, который пытается жить по своим законам, – три небольших, но важных отверстия. Один из них – для защиты территориальной целостности Украины и два – для защиты прав человека на Крымском полуострове.

Ни один из этих ударов не является смертельным для страны-агрессора, но каждый из них несет последствия, которые со временем неизбежно станут фатальными.

Поэтому мы будем долбить эту стену и в дальнейшем. Принимать новые документы и поддерживать международное давление на Россию, пока украинские узники не вернутся на Родину, а украинский Крым не воссоединится с остальной Украиной.

Потому что, как бы кто ни мечтал в Кремле, вопрос Крыма не закрыт ни для Украины, ни для международного сообщества.

И, к слову, в этом году мы не будем ограничиваться только правозащитной тематикой. Планируем открыть новый политический фронт борьбы с милитаризацией Крыма. Проект соответствующей резолюции уже готов и будет представлен в ближайшее время.

Автор:

Сергей Кислица,

заместитель министра иностранных дел Украины,

из Нью-Йорка, для "Европейской правды"