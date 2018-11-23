"Наши ценности часто атакуют и они нуждаются в защите": шведский опыт борьбы с фейками

Информационная безопасность в Швеции – один из ключевых элементов политики в сфере гражданской защиты. Поэтому защитой от фейковой информации, среди прочего, занимается специальный орган – Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям (Swedish Civil Contingencies Agency; MSB), находящееся в подчинении Министерства юстиции.

Задача агентства – не ликвидировать последствия, а предотвращать чрезвычайные ситуации: работать "на перспективу", оценивая возможные слабые места и работая с населением.

А с 2006 года в перечень его обязанностей добавилась еще и информационная безопасность.

Об опыте Швеции в борьбе с фейками, а также о том, как при этом не нарушить свободу слова, ЕвроПравда пообщалась с координатором агентства по кризисным коммуникациям Петтером Нихлином.

Фейки vs журналистские ошибки

Петтер Нихлин

Защита от фейков – новая инициатива правительства Швеции, которой мы придаем большое значение.

Сразу стоит пояснить, что мы подразумеваем под фейками – это неправдивая информация, которая распространяется организованно и угрожает шведскому суверенитету.

В общем, это то, что мы видели из опыта Украины 2014 года, когда фейки стали одним из инструментов влияния, наряду с политическими, экономическими и военными мерами.

Отмечу разницу между фейком и журналистской ошибкой. Журналисты иногда делают ошибки – это нормально. Но когда журналист делает много ошибок, делает их регулярно, то тогда возникают вопросы – не пропаганда ли это.

Например, у нас достаточно высокий уровень журналистской свободы. При этом у нас низкий уровень коррупции – а это означает доверие между властью и обществом.

Это те ценности, которые часто атакуют – и они нуждаются в защите.

При этом нужно понимать, как именно будет распространяться дезинформация. В обществе со множеством библиотек, газет, научных организаций ложь не может существовать долго. Напротив, она будет быстро опровергнута.

В то же время в любом государственном механизме есть системы, работа которых выглядит непонятно для гражданина. Это наша уязвимая сторона, которая в любой момент может стать потенциальным объектом для атак фейков.

Кто должен отсеивать фейки

Грань между противодействием фейкам и вмешательством в работу медиа очевидна не всем.

Как отделить одно от другого? Я не могу дать вам полноценный ответ, поскольку мы сами лишь начали двигаться в этом направлении.

Но мы с самого начала придерживались очень важного принципа - агентство, которое занимается выявлением фейков, не должно иметь политического интереса.

Как этого достичь?

Мы пошли по пути создания организации со сложной системой управления и множеством доноров. Этот путь позволяет снизить риск недобросовестного контроля над фейками.

Фейки во время выборов

Если говорить о нашем опыте, то объектом атаки стала наша избирательная система.

Дело в том, что она достаточно сложно устроена – и это не всегда понятно для граждан.

И это делает ее уязвимой.

Мы предполагали такой сценарий. Накануне выборов, которые прошли недавно, мы активно привлекали журналистов наблюдать за работой избирательной комиссии, стараясь как можно детальнее пояснять механизм голосования.

Эту информацию мы также активно старались распространять через социальные сети.

Однако именно тут мы и столкнулись с атакой с помощью фейков.

Дело в том, что на наших выборах (как и в Украине) подсчет голосов ведется вручную. После выборов в социальных сетях появился ряд сообщений о том, что в счетной комиссии не подсчитывали часть голосов.

Особо отмечу – ни одно из этих сообщений не подтвердилось. Однако, распространяясь по социальным сетям, эта информация снижала доверие к выборам – пускай небольшой, но определенный процент граждан поверил этому.

Позитивом являлось то, что традиционные медиа не стали публиковать у себя такую информацию, сочтя ее недостоверной.

Сейчас мы проводим оценку использования фейков на наших выборах и нашей работы по их противодействию.

Это очень важно, поскольку впереди выборы в Европарламент, и мы также будем работать над их защитой.

Мигранты и российский след

Когда мы говорим о том, как выглядит Швеция в объективе российских медиа, то стоит признать, что государственные медиа РФ заинтересованы в искажении информации.

Особенно – когда речь идет о миграционной политике. Они очень заинтересованы в создании страхов, что наше общество находится в упадке и скоро рухнет под давлением мигрантов.

Это парадокс, потому что если вы пройдетесь по улице, то увидите, что большую часть прохожих составляют иностранцы, есть много выходцев из Сирии. Но в то же время наша экономика в хорошем состоянии – появление этих людей не привело к росту безработицы.

То же самое можно сказать и о криминогенной ситуации. Благодаря растущей экономике мы сейчас наблюдаем существенное снижение количества преступлений.

Да, есть небольшое увеличение количества убийств, но по всем остальным группам идет резкое снижение.

В то же время мы видим активность многих медиа, а также интернет-ботов, которые стремятся доказать, что у нас резкий рост преступности и это напрямую связано с мигрантами. А это является явной неправдой.

Впрочем, если говорить об активности ботов, то должен признать: у нас нет доказательств их связи с Россией.

Если говорить о российских медиа, то тут мне следует быть предельно дипломатичным. До тех пор, пока они существуют и работают легально – это не проблема. У нас есть законы, которые защищают право журналистов на свободу слова.

С другой стороны, у этой свободы тоже есть границы.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды",

Стокгольм – Киев

Написание статьи стало возможным благодаря поддержке Шведского института и Посольства Швеции в Украине

Інформаційна безпека у Швеції – один із ключових елементів політики у сфері громадського захисту. Тому захистом від фейкової інформації, серед іншого, займається спеціальний орган – Шведська агенція з надзвичайних ситуації (Swedish Civil Contingencies Agency; MSB), у підпорядкуванні Міністерства юстиції.

Завдання агенції – не ліквідовувати наслідки, а запобігати надзвичайним ситуаціям: працювати "на перспективу", оцінюючи можливі слабкі місця та працюючи з населенням.

А від 2006 року до переліку її обов'язків додалася ще й інформаційна безпека.

Про досвід Швеції у боротьбі з фейками, а також про те, як при цьому не порушити свободу слова, ЄвроПравда поспілкувалася із координатором агенції з кризових комунікацій Петтером Нихліном.