Разрушить план Путина: как Украине получить перспективу членства в ЕС к 2027 году

Что для Литвы означает поддержка Украины? Мы понимаем, что поддерживая Украину, содействуя успешному процессу ее евроатлантической интеграции, мы способствуем и повышению собственной безопасности и безопасности всей Европы.

Успех Украины является единственным ключом к другой России и другой Европе – "единой, свободной и мирной". Это и стало бы самой большой гарантией нашей безопасности.

Поэтому мы и помогаем Украине, мобилизуя не только свои не очень большие ресурсы, но и ресурсы партнеров на Западе, у которых намного больше финансовых и политических возможностей.

В прошлом году я выступил с международной инициативой "Плана Маршалла для Украины", которую вначале поддержали коллеги в Сейме Литовской Республики, а потом и значительная часть Западного сообщества.

С этой инициативой мы выступили, понимая, что на данный момент невозможно добиться принятия более смелых решений о будущем членстве Украины в ЕС.

Поэтому в начале 2017 года, не видя возможностей в ближайшее время переубедить Европейский союз, мы предложили инициативу "Плана Маршалла для Украины", будучи уверенными, что эта инициатива может способствовать сохранению украинцами надлежащей мотивации на продолжение необходимых реформ. Отрадно, что инициатива "Плана Маршалла для Украины", переименованная в "Европейский план для Украины", после обсуждения на многочисленных встречах и форумах в Брюсселе, Вашингтоне, Берлине, Лондоне, Оттаве, Париже, Варшаве и в самом Киеве и других городах Украины медленно, но уверенно продвигается вперед.

Однако, радуясь такому успеху, мы не забываем и о главном – добиться, чтобы Евросоюз в течение ближайшего десятилетия был готов к принятию решений о перспективах членства Украины.

Именно поэтому недавно в Сейме Литовской Республики я представил новую инициативу "Украина-2027".

Цель ее заключается в том, чтобы добиться в 2027 году, когда Литва во второй раз станет страной-председателем в ЕС, принятия решения о будущем членстве Украины (а также – Грузии и Молдовы): путем предоставления Украине статуса страны-кандидата в члены Европейского союза, готовности открыть первые разделы переговоров и составления четкого графика переговоров.

Такой результат председательства Литвы в 2027 году имел бы огромное геополитическое значение и, по сути, означал бы основополагающий поворот в дальнейшем развитии Европейского континента. Это необратимо сломало бы существовавшее до того в Европейском союзе табу – ни за что не говорить о перспективе членства для Украины.

Именно с таким пониманием геополитической цели мы с начала лета этого года в Литве и за ее пределами начали развивать идею инициативы "Украина-2027".

Понимая, что нам в одиночку реализовать такую инициативу в масштабах Европейского союза может быть тяжело, мы сразу приступили к поиску стратегических партнеров. И далеко искать не пришлось – очень скоро мы нашли хорошее взаимопонимание с коллегами в Польше, которая будет председательствовать в Евросоюзе чуть раньше нас – в 2025 году.

Мы предложили им стратегическое партнерство: обе страны в ближайшее десятилетие должны работать во имя одной и той же цели – Украина должна стать кандидатом в члены Европейского союза.

Первый шаг в этом направлении сделала Трехсторонняя парламентская ассамблея Украины, Польши и Литвы, 12-13 ноября работавшая в Вильнюсе и утвердившая декларацию, в которой тщательно описана общая цель на 2025 и 2027 годы – принятие важнейших решений ЕС об интеграции Украины.

А несколько недель назад в Хельсинки в поддержку такого плана решительно выступила и самая сильная политическая организация ЕС – Европейская народная партия (ЕНП), которая на своем конгрессе поддержала предложенную литовской делегацией резолюцию "Об Украине, Грузии и Молдове".

Впервые политические лидеры ЕС голосовали за текст, в котором открыто говорится о будущем членстве Украины, Грузии и Молдовы.

Я верю, что это только первые ласточки грядущих изменений в Европейском союзе.

Эту веру подкрепляют слова Aнгелы Меркель, произнесенные в конце августа в Тбилисском университете. На вопрос аудитории по поводу перспектив членства Грузии канцлер Германии ответила, что у Грузии и Украины самая сильная перспектива членства в ЕС, однако как для Евросоюза, так и для Украины и Грузии необходимо десятилетие для того, чтобы обе стороны должным образом подготовились к принятию серьезных политических решений на пути к интеграции.

Десятилетие, о котором говорила rанцлер Германии, как раз должно подойти к своему завершению в 2027 году.

Но с одним условием: Украина должна сделать все домашние задания, чтобы соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, которые Европейским союзом были разработаны еще в 1993 году для стран, желающих получить статус кандидата в члены ЕС.

Для этого необходимо не только продолжить европейские реформы, определенные в Соглашении об ассоциации, но и в несколько раз ускорить их проведение.

Также необходимо помнить, что страна должна не только отвечать техническим параметрам, вытекающим из договора о свободной торговле, но и фундаментальным требованиям европейских ценностей: стабильная и прозрачная демократия, не коррумпированная власть, правовое государство, свобода слова, гарантии прав человека, особенно всех национальных меньшинств, и т.п.

Украине до 2027 года предстоит сделать очень многое, мы готовы оказать помощь, однако нельзя медлить. В случае, если Украина не воспользуется этим "окном возможностей", которое откроется в период председательства Польши и Литвы, в следующий раз такое окно может открыться только примерно в 2040 году.

Для Украины ждать еще 20 лет на пороге Европы не только очень опасно, но и почти пагубно.

Такое развитие событий было бы опасным и пагубным и для нас, и всей Европы. Потому что именно о таком сценарии и мечтает Владимир Путин – как помешать Украине стать по-настоящему успешным государством.

Вот почему инициативу "Украина-2027" мы рассматриваем в первую очередь как собственное обязательство Литвы. Я убежден в том, что Литва и Польша вместе с Украиной в силах добиться, чтобы это обязательство взяли на себя и другие силы Европы. Мы могли бы все вместе постараться, чтобы такое обязательство в ближайшее время взяли на себя, например, Хорватия, премьер-министр которой Андрей Пленкович – большой друг Украины, а Хорватия в первой половине 2020 года впервые будет председательствовать в Европейском союзе.

Когда-то, в 1429 году, Великий князь Литовский Витаутас в замке Луцка созвал первый саммит европейских руководителей.

Существуют все возможности по случаю 600-летия этого события в Луцке организовать еще один саммит глав государств Европейского союза, на котором можно было бы не только представить прогресс Украины на пути реформ и переговоров по отдельным разделам Договора о членстве, но и получить от Евросоюза четкое обещание того, что Украина в 2035 году станет членом ЕС.

Ради этого стоит трудиться, засучив рукава. Мы к этому готовы!

Готова ли Украина?

Автор: Андрюс Кубилюс,

бывший премьер-министр Литвы, 1999-2000 и 2008-2012