Шанс после нападения: как новая атака России может примирить Украину и Польшу

Украина и Польша внезапно получили шанс выйти из замкнутого круга исторических претензий. Как ни странно, причиной этого стала агрессия РФ против кораблей украинских ВМС – в Варшаве поняли, что в ситуации, когда военная угроза грозит всему региону, не время говорить об исторических обидах.

Как результат, последние заявления из Варшавы дают надежду на улучшение отношений.

Одновременно Польша пошла на уступки ЕС в споре о реформе Высшего суда, изъяв из законодательства нормы, критикуемые Брюсселем.

О новом внешнем курсе Варшавы, а также о новом "окне возможностей" для отношений с Украиной ЕвроПравда поговорила с известным польским дипломатом, директором программы Открытого европейского фонда имени Стефана Батория Катажиной Пельчиньской-Наленч.

Коррекция украинского курса Варшавы

События, которые произошли после попытки украинских кораблей пройти в Азовское море, стали для Польши холодным душем. Стало очевидно, что угроза со стороны РФ остается актуальной и эскалация может произойти в любой момент.

И это создает платформу для восстановления польско-украинских отношений.

Интерес в скорейшем восстановлении нормальных отношений есть у обеих сторон.

Для Украины неприятной новостью стало то, что поддержка Европы оказалась не такой единодушной, как хотелось бы. А значит, дружба с Польшей становится еще более важной. Польша же обеспокоена активизацией угроз со стороны РФ.

Катажина Пельчиньска-Наленч

Все это означает, что мы не можем себе позволить сохранять ситуацию, когда обсуждение исторических конфликтов стало центральной темой отношений двух стран, фактически подмяв под себя все остальные темы.

Похоже, что официальная Варшава сделала для себя выводы из "азовских событий".

Если сравнить последние заявления власти с тем, что они говорили еще несколько недель назад, то видно, что историческая тема отошла на второй план. Они перестали постоянно говорить о захоронениях, памятниках, о том, кто и в чем виноват. Место этих тем заняли более важные вещи. Теперь говорят о необходимости общих с Украиной действий в связи с российской агрессией.

Но является ли эта коррекция долгосрочной – сказать пока очень сложно.

Исторические споры

Снижение напряженности вокруг исторических споров вовсе не означает, что вопросы прошлого нужно отложить в долгий ящик.

Наоборот, стороны должны показать, что готовы вместе двигаться к разрешению этих споров.

Другой вопрос, как это сделать.

Я постоянно повторяю: сейчас проблемы дошли до такого уровня, что решить их могут лишь первые лица государств. Усилий дипломатов, и даже переговоров политиков на полях международных мероприятий тут явно недостаточно.

Но организовать такую встречу может быть непросто, учитывая, что польская сторона приостановила контакты с Украиной на высшем уровне в знак протеста против моратория на эксгумационные работы.

Впрочем, решение о такой приостановке не оформлено официально. А это значит, что Киеву стоит повторить свое приглашение к диалогу. Если оно будет настойчивым, у Варшавы в итоге не останется причин для отказа – ведь тут также понимают, что нам жизненно необходим диалог в сфере безопасности.

Идеальным сценарием был бы вариант, когда стороны подтвердят свое желание работать над решением исторических конфликтов, однако сделают акцент на том, что эта работа не должна быть препятствием для продолжения сотрудничества в сфере безопасности.

Конец антиевропейской политики

Еще одна коррекция внешнего курса Польши – изменение политики по отношению к Евросоюзу.

В значительной мере это стало результатом местных выборов, которые показали, что в стране есть очень большая группа людей, крайне негативно реагирующих на слово Polexit (термин, обозначающий идею выхода Польши из ЕС, по аналогии с Brexit). Эти люди воспринимают угрозу выхода Польши из ЕС настолько негативно, что это влияет на поддержку правящей партии – как только она делает что-то, направленное против Евросоюза.

Опросы общественного мнения показали, что Польша не должна идти на конфликт с ЕС и что идея Polexit не находит поддержки.

В правительстве заметили этот сигнал.

Это привело даже к законодательным изменениям. Суд ЕС рекомендовал приостановить действие изменений в закон о Верховном суде, снижающих его независимость.

Еще недавно эту критику старались попросту не замечать. Теперь все изменилось – речь идет даже не о заморозке принятых изменений, а об отмене этих норм. Еще недавно такой сценарий казался невозможным!

Еще одна причина такой коррекции – Евросоюз показал, что он способен применить силу. Еще недавно ЕС воспринимался как беззубая структура, которая может критиковать, но дальше слов их возмущения не заходят – о реальном наказании они все равно не договорятся.

Оказалось, что такие меры воздействия существуют. Польша выяснила, что Суд ЕС способен вынести решение, обязательное к исполнению, а в случае отказа последует финансовое наказание – и очень внушительное.

Ставка на ультраправых

На политику "Права и справедливости" последних лет влияло опасение, что на правом политическом фронте может возникнуть новая, еще более правая сила, способная оттянуть на себя часть базового электората партии.

Это опасение стало причиной правого крена в политике "ПиС". Похоже, что сейчас эта политика пересматривается. К руководству "ПиС" пришло понимание, что такой ультраправый крен вредит партии – ведь она теряет часть избирателей, которые тяготеют к центру.

А кроме того, ультраправый электорат – это очень ненадежный союзник. Сегодня он может поддерживать тебя, но стоит сделать хоть один маленький шаг, который не соответствует их ожиданиям – они превратятся в твоих врагов.

Союзники-евроскептики

Альянс государств-евроскептиков в ЕС мог бы выглядеть привлекательным для польского руководства, но есть одна проблема. Так уж получилось, что все такие страны, кроме Польши, являются пророссийскими.

К счастью, не замечать или игнорировать это в Варшаве не могут.

Вторая проблема – практика показала, что в случае необходимости Польша не может рассчитывать на реальную помощь союзников-евроскептиков.

Достаточно вспомнить отношения с Венгрией.

Отношения Варшавы с Виктором Орбаном многие воспринимают как альянс единомышленников. Но на самом деле это лишь краткосрочный союз вокруг некоторых общих интересов.

Да, Орбан декларирует готовность блокировать возможные санкции в отношении Польши. Но делает это лишь для того, чтобы не допустить введения аналогичных санкций против Венгрии.

А когда взаимных интересов нет – то и рассчитывать на помощь Венгрии не приходится. Достаточно вспомнить известное голосование об отставке Дональда Туска. Польша, инициировав этот вопрос, очень рассчитывала на поддержку Венгрии, но там не захотели идти на новый конфликт с ЕС.

Поэтому альянс с евроскептиками не выглядит надежным форматом для Польши.

Конфликт с Германией

Несмотря на деэскалацию в отношениях с ЕС, отношения с Германией вряд ли могут существенно улучшиться.

Значительная часть правящей партии мыслит в парадигме, сформированной еще до войны – о том, что Германия является угрозой для Польши.

Это усиливается за счет восприятия ЕС как "немецкого проекта", можно даже сказать – империалистического.

С другой стороны, и в правящей партии есть прагматичное понимание, что польская экономика завязана на немецкую и что без нее не было бы польского экономического роста.

Поэтому для нынешней власти характерна двойственность в отношении Германии. В один день руководство страны может говорить о важности наших партнерских отношений, а уже на следующий – делать явно антинемецкое заявление. И снова по кругу!

Другое дело, что в случае, если бы Польша таки пошла на конфликт с ЕС, это автоматически ухудшило бы и наши отношения с Берлином. Но наихудшего сценария мы пока избежали.