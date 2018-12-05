НАТО готовит ответ на морскую агрессию РФ: репортаж из штаб-квартиры Альянса

Вопрос Украины снова стал ключевым для НАТО.

Глава украинского МИД Павел Климкин принял участие в министерской встрече в Брюсселе, причем даже Венгрия не стала это блокировать – правда, заседание прошло в особом формате, который позволил Будапешту утверждать, что "запрет на Украину" остается.

Еще две недели назад, когда в Альянсе окончательно договорились об этой встрече, Украину упоминали как "один из многих вопросов в повестке дня". Но все изменилось после обстрела украинских кораблей и захвата моряков вблизи Керченского пролива.

Отдельное заседание Североатлантического совета при участии глав МИД Украины и Грузии было посвящено реакции на обострение ситуации в Черноморском регионе.

В НАТО серьезно настроены перейти от "глубокой обеспокоенности" к конкретным ответам на действия России.

России нет оправданий

Альянс впервые отреагировал на морскую агрессию РФ еще в день обострения, в воскресенье 25 ноября, призвав Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты на Азовском море в соответствии с международным правом.

После захвата украинских моряков и кораблей официальная реакция НАТО дополнилась требованием об их немедленном освобождении.

На этой неделе в НАТО подтвердили свою позицию и заявили, что Россия не имела никаких правовых оснований для применения военной силы у Керченского пролива.

"Нет оправданий использованию силы со стороны России. Мы призываем РФ освободить украинских моряков", – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг за день до заседания, пообещав, что союзники отправят России четкий призыв не использовать аннексию Крыма и нелегальное строительство Керченского моста для того, чтобы не пускать украинские корабли к Азовскому морю.

О необходимости совместного ответа заявляли и в Госдепе США, назвав действия России "неприемлемым актом агрессии".

"Мы сконцентрированы на соразмерном и едином ответе в рамках Альянса", – сказал журналистам высокопоставленный представитель Госдепа.

Чего хочет Украина?

Президент Петр Порошенко на прошлой неделе призвал НАТО отправить корабли в Азовское море, а командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил о необходимости закрыть проход через Босфорский пролив для российских военных кораблей.

Возможно ли закрытие Босфора – отдельный вопрос, к нему мы еще вернемся. Но стоит ли ждать прибытия военной помощи – кораблей союзников?

Генсек НАТО в ответ на все вопросы о вероятности отправления кораблей в Азов говорил "об усилении морского присутствия в Черном море". Три страны НАТО имеют выход к Черному морю (Болгария, Румыния и Турция), и Альянс действительно уделяет этому региону много внимания.

В Румынии уже создана новая многонациональная бригада, работает миссия воздушной полиции, корабли НАТО в этом году провели в Черном море 120 дней по сравнению с 80 днями в прошлом году.

Звучит хорошо, но есть один нюанс: все эти меры НАТО принимало еще до инцидента в Керченском проливе. Так какими же будут новые шаги?

Очевидно, что НАТО не будет отправлять корабли в Азовское море.

Как минимум – потому, что на это нужно согласие РФ, а его наверняка не будет.

На ситуацию с закрытием Босфора Альянс вообще не может повлиять. "По поводу Босфора: НАТО не может это комментировать, это национальное дело и дело специальной международной конвенции", – заявила представительница НАТО, которая занимается в Альянсе вопросами Украины и России.

Война как условие

Судоходство через Босфор и Дарданеллы действительно регулируется специальным документом – Конвенцией Монтре 1936 года, которая восстановила суверенитет Турции над этими проливами.

Конвенция позволяет торговым судам всех без исключения стран свободный проход из Средиземного в Черное море как в мирное, так и в военное время. Что касается военных кораблей, то существует разный режим для черноморских и нечерноморских государств.

Черноморские государства, к которым относится и Россия, могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса, только сообщив о таком намерении турецким властям. Москва постоянно этим пользуется, отправляя, например, военные корабли в Сирию.

А вот для военных кораблей нечерноморских государств введены значительные ограничения по тоннажу и классу кораблей.

Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тыс. тонн и им разрешено оставаться в Черном море не более 21 дня. Например, американский эсминец USS Carney, который в августе заходил в Черное море, имеет водоизмещение 6630 тонн, то есть одновременно в регионе могут находиться не более четырех кораблей такого класса.

Конвенция предусматривает возможность повышения общего тоннажа кораблей до 45 тыс. тонн в случае увеличения ВМС черноморских стран.

Турция имеет право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных кораблей в случае участия в войне, или если она сочтет, что ей непосредственно угрожает война. Во время войны, в которой она не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей страны.

Таким образом, Турция не может просто так запретить проход российских военных судов через Босфор: для этого она должна заявить о непосредственной угрозе со стороны России или Россия официально должна быть в состоянии войны с Украиной.

Ни того, ни другого сейчас нет.

Кроме того, Эрдоган вряд ли станет портить отношения с Путиным, у которого покупает системы ПВО на несколько миллиардов долларов. И НАТО вряд ли сможет надавить на Турцию – как не удалось это, в частности, в вопросе закупки тех же систем.

От заявлений к действиям

К счастью, это не значит, что реакции НАТО не будет.

"Мы разработаем коллективный ответ, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение просто неприемлемо", – заявил госсекретарь США Майк Помпео после заседания с Украиной, подчеркнув единство всех 29 стран-членов в этом вопросе.

Одним из шагов может стать совместное патрулирование кораблями НАТО, Украины и Грузии в акватории Черного моря. По крайней мере, об этом говорили в кулуарах.

Глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил, что часть новых мер объявят уже в ближайшее время, причем речь идет о и без того значительном усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе. Как в пределах, предусмотренных конвенцией Монтре, так и за ее рамками – силами черноморских государств-членов НАТО.

"Важно, что все наши союзники не только осуждают агрессию России, но и проводят важные дискуссии о том, что мы должны сделать, чтобы не оставаться только в рамках заявлений, какими бы сильными они ни были", – сказал он.

Заявления от них действительно прозвучали в Брюсселе. В частности, глава МИД Чехии сказал, что действия России подрывают европейскую безопасность, а его немецкий коллега призвал Москву немедленно освободить захваченных моряков.

Впрочем, некоторые из союзников продолжает усложнять работу Украины с Альянсом.

Речь идет о Венгрии, которая долгое время блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.

Венгерский министр Петер Сийярто заявил о поддержке территориальной целостности Украины, но повторил, что Будапешт не снимет свое вето, "пока Украина не прекратит систематические нарушения прав венгерского меньшинства".

Чтобы обойти это ограничение, Украина на министерской встрече предложила НАТО установить новый формат сотрудничества в Черном море, в который вошли бы все государства-члены Альянса плюс Украина и Грузия. Речь идет о формате, похожем на тот, который НАТО использует со Швецией и Финляндией, не входящими в Альянс. Обе страны усилили военное сотрудничество с НАТО в Балтийском море на фоне агрессии России и активно участвуют в натовских учениях.

Собственно, именно этот формат позволил обойти венгерское вето и собрать министерскую встречу на этой неделе.

Но будет ли он утвержден официально, пока неясно.

В НАТО еще не предоставили ответ на украинском предложение, но отметили: в любом случае все существующие программы практической поддержки Украины сохранятся, но теперь дополнительно будет сделан акцент на развитии военно-морских сил.

"Сейчас обсуждается, например, развитие ВМС Украины, а также Академии ВМС в Одессе, которая переехала из аннексированного Крыма", – отметил один из официальных представителей НАТО.

Столтенберг, подытоживая встречу, подчеркнул, что специальное заседание с участием Украины и Грузии в нем само по себе является сильным сигналом для России.

Однако без дальнейших практических действий Москва может очень быстро забыть об этом "послании".

Поэтому НАТО должно безотлагательно превратить свои намерения в реальные шаги, пока Россия не взяла Азовское море под полный контроль.

Автор: Юрий Онищенко,

журналист "Европейской правды",

из Брюсселя (Бельгия)