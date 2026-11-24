Глава европейской дипломатии Кая Каллас хочет, чтобы сирийское правительство перестало признавать оккупированные Россией территории в Украине и Грузии в рамках предстоящих переговоров о возобновлении сотрудничества.

Об этом говорится в публикации Rapporteur, сообщает "Европейская правда".

ЕС восстанавливает отношения с Сирией после падения режима Башара аль-Асада в декабре 2024 года, и этот процесс возглавляет Европейская служба внешних действий (EEAS) под руководством Каллас.

На встрече на прошлой неделе министры иностранных дел ЕС обсудили идею подписания соглашения об ассоциации, которое было согласовано в 2008 году, но так и не было ратифицировано из-за опасений по поводу ситуации с правами человека.

Затем ЕС также будет стремиться получить мандат на переговоры по модернизированному соглашению с учетом новых политических условий, возможно, уже в следующем году.

В рамках этого ЕС ожидает, что Сирия отменит свое признание территорий, на которые претендует Россия в Грузии и Украине, в обмен на более тесные связи.

Представитель Европейской службы внешних действий сообщил изданию Rapporteur, что Каллас неоднократно поднимала этот вопрос непосредственно с министром иностранных дел Сирии Асаадом аль-Шайбани, а также с президентом Ахмедом аль-Шараа, в частности во время своего визита в октябре.

Еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица также подняла этот вопрос во время своей поездки в Дамаск на прошлой неделе, сообщил другой представитель Комиссии.

"Мы также должны требовать непризнания оккупированных украинских и грузинских территорий, которые они признали во времена режима Асада, а также других вопросов, предложенных государствами-членами", – заявила Каллас журналистам после встречи на прошлой неделе, добавив, что столицы стран ЕС изучают это предложение.

Во время своего октябрьского визита в Дамаск Каллас также отметила, что среди ожиданий ЕС будет уменьшение российского влияния, в частности его военного присутствия.

Требование касается четырёх территорий. Абхазия и Южная Осетия – грузинские территории, которые остаются вне контроля Тбилиси. Россия признала их независимыми государствами после войны с Грузией в 2008 году, стремясь легитимизировать своё вмешательство и побудить других последовать её примеру.

Двумя другими территориями являются самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики – сепаратистские образования, созданные в 2014 году на Донбассе на востоке Украины при поддержке России. Сирия признала их в 2022 году, незадолго до того, как Россия включила эти территории в свою конституцию.

Напомним, в августе США официально отменили статус Сирии как государства-спонсора терроризма.

В мае 2025 года ЕС снял экономические санкции с Сирии.

В декабре 2024 года в результате стремительного наступления сирийских повстанцев во главе с исламистской группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам" был свергнут режим Башара Асада, правившего Сирией более 20 лет. Асад бежал в Россию.