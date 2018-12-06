НАТО и пороховая бочка Европы: Альянс готовится к расширению на Балканах

НАТО и Европейский Союз расширяются на Западные Балканы. Но если ЕС установил ориентир для будущего присоединения новых балканских членов на 2025 год, то Североатлантический альянс действует уже сейчас. Черногория стала 29-м членом Альянса в прошлом году, а через полтора года в блоке может появиться 30-е государство.

Балканы – регион со сложной историей, у каждой страны там – внутренние проблемы, конфликты с соседями или исторические споры. И каждая демонстрирует разный прогресс и стремление к реформам.

А еще не надо забывать о значительном влиянии России, которая не жалеет сил и средств, чтобы противостоять расширению Альянса на Балканах.

Перспективы расширения, текущие проблемы и достижения балканских стран на этой неделе в Брюсселе обсуждали министры иностранных дел членов НАТО.

Македония: цель-2020

Шансы стать полноценным членом НАТО уже в ближайшее время есть у Македонии (или, как ее называют в НАТО и других международных организациях, Бывшей Югославской Республики Македония). Страна еще в 1999 году получила План действий по членству, проводила необходимые реформы в военной и гражданской сферах, подгоняла армию под стандарты Альянса.

Более того, Македония мечтала, что получит приглашение к членству уже в 2008 году – на печально известном саммите в Бухаресте. Но тогда – получила отказ. Греция заблокировала ее присоединение к блоку, и Альянс принял компромиссное решение о том, что направит приглашение Македонии о вступлении сразу после разрешения спора с Грецией о названии страны.

Греки десятилетиями требовали, чтобы Скопье отказалось от названия "Македония", блокируя сближение страны с НАТО и ЕС.

Но похоже, что давний спор вскоре завершится компромиссом.

Македонское и греческое правительства договорились: название меняют на Республика Северная Македония, а Греция снимает вето. Собственно, греки уже сделали это, на саммите в июле этого года Альянс предоставил Македонии официальное приглашение на вступление.

Но для завершения этого процесса македонцы должны внести изменения в Конституцию, а это непросто. Особенно после провала конституционного референдума, который не смог собрать достаточной явки.

Правительство Македонии сохраняет оптимизм и рассчитывает, что найдет голоса.

"Завершение всех процедур по договору может произойти в середине января 2019 года, и после этого НАТО сможет подписать протокол о присоединении, и все 29 парламентов стран-членов должны ратифицировать его. Исходя из нашего опыта, на это уходит 12-14 месяцев. Если предположить, что подписание протокола будет в феврале, то Македония может стать членом НАТО весной 2020 года", – заявил представитель НАТО, занимающийся вопросом Балкан.

В НАТО подчеркнули, что процесс вступления предусматривает гарантии от страны о дальнейшем следовании курсу реформ и определяет три приоритетные сферы: верховенство права, реформа службы разведки и безопасности, оборонная реформа для интеграции в структуры НАТО.

Интересный момент: несмотря на то, что вопрос вступления Македонии фактически решен, она все равно еще должна подать новую "заявку на вступление" – точнее, официально, документально подтвердить свое намерение присоединиться к Альянсу.

Но это наверняка не станет помехой.

Два вектора Сербии

Сербия, в отличие от других западнобалканских партнеров НАТО, никогда официально не высказывала намерения присоединиться к Альянсу, заявляя о "политике военного нейтралитета".

Причина этого – в событиях 20-летней давности. В 1999 году, во время правления Слободана Милошевича и после системных попыток геноцида югославских меньшинств, Альянс провел военную операцию против югославских войск. В течение 78 дней самолеты НАТО нанесли более 2000 ракетно-бомбовых ударов, от которых, по официальным данным, погибли более 500 мирных жителей. Сербы до сих пор настаивают, что количество жертв было еще выше, и называют цифры в несколько тысяч.

Но даже эта историческая травма постепенно излечивается.

В последние годы Сербия расширяет практическое сотрудничество с НАТО, о чем говорили и в Брюсселе, отмечая 200 мероприятий с участием сербских представителей.

А в этом году в Сербии впервые прошли учения НАТО по реагированию и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В то же время Сербия остается ближайшим союзником России на Балканах, а руководители страны – частые гости в Москве.

Это единственная балканская страна, которая не поддерживает санкции ЕС, наложенные на РФ за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Белград хотя и ведет переговоры о вступлении в Евросоюз, отказывается присоединяться к общей внешней политике и политике безопасности ЕС, считая, "что это часто сводится к вопросу санкций против России".

Москва также активно финансирует местные СМИ для воздействия на общественное мнение.

В НАТО обеспокоены информационной войной, которая ведется против Альянса в стране и которую Брюссель пока проигрывает.

"Мы часто слышим дезинформацию об истории и намерениях НАТО. И довольно часто со стороны руководства страны нет попыток противопоставить этому факты. Наши сербские коллеги говорят, что не влияют на свободу слова в стране, но мы призываем их быть активными в объяснении преимуществ сотрудничества с НАТО для страны. Они, не стесняясь, говорят о преимуществах сотрудничества с Россией, так почему же им точно так же не говорить о преимуществах взаимодействия с НАТО?" – отмечают в Альянсе.

Министры на заседании поддержали дальнейшее расширение сотрудничества с Белградом, но четко определили, что Сербия сама должна определять политику в сфере безопасности.

Косово: от пошлин до армии

Очередное обострение отношений Косова и Сербии было одним из главных вопросов на встрече. Причиной нового конфликта стало введение Приштиной 100-процентной пошлины на товары из Сербии.

"Новые тарифы, введенные Приштиной, создают новые точки раскола. Такие шаги еще больше осложняют диалог между ЕС, Белградом и Приштиной", – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В Альянсе пытаются успокоить ситуацию, но отмечают, что обе стороны "должны приглушить свою риторику".

"Откровенно говоря, обе стороны несут ответственность за отсутствие надлежащей атмосферы для диалога. Последний шаг Косова по введению новых тарифов отнюдь не способствует переговорам", – сказал источник в НАТО.

В Альянсе также не в восторге от идеи правительства Косова трансформировать силы безопасности в полноценную армию. "Такой шаг является несвоевременным. Он противоречит советам многих союзников НАТО. И он может иметь серьезные последствия для будущей евроатлантической интеграции Косова", – сказал генсек НАТО после встречи министров.

В частных беседах представители Альянса говорят даже о возможности пересмотра отношений с Приштиной, если силы безопасности переформатируют без надлежащих правовых процедур.

"Министры отметили, что это необходимо делать в соответствии с Конституцией и в рамках консультаций с союзниками по НАТО. Если трансформация будет происходить без координации, НАТО пересмотрит свои отношения с Силами безопасности Косова", – сказал один из собеседников.

В НАТО подчеркивают, что несмотря на любое решение, их миротворческие силы останутся в стране в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.

Но самое главное – о перспективе вступления Косова в НАТО речь пока не идет.

Для этого необходимо решение всех членов, а несколько стран не признают независимость Косова.

Например, Испания, которая также призывает исключить Приштину из плана расширения ЕС.

Босния и Герцеговина – новый шаг к сближению

Босния получила План действий по членству восемь лет назад, но у страны пока нет официального приглашения на вступление. Однако на этой неделе министры предложили механизм усиления сотрудничества и утвердили решение о том, что НАТО готово принять первую Годовую национальную программу.

В Альянсе прямо говорят о том, что страна не готова к вступлению, но надеются, что эта программа поможет продолжать реформы.

"Это решение не сделает завтра Боснию членом НАТО. Посмотрите на Македонию, которая 18 лет была на стадии ПДЧ. Другие страны быстрее это проходили, но сегодняшнее решение – это не принуждение принять решение о членстве в НАТО в ближайшие несколько лет, это – только начало долгосрочного процесса", – объясняют в Альянсе.

Тем более, что Босния уже приняла ряд важных документов, такие как Соглашение о стратегическом оборонительном надзоре и о формировании вооруженных сил. В НАТО рассчитывают, что новое правительство быстро вернется к внедрению реформ.

Вместе с тем в НАТО осознают, что возможное членство Боснии крайне негативно воспринимают в Республике Сербской, одной из двух составляющих частей государства.

Поэтому подчеркивают, что никому не навязывают этого решения.

"Босния сама должна решить, когда она будет готова представить программу, никаких дедлайнов не устанавливается", – подчеркивают в НАТО.

И к тому же в НАТО не сомневаются, что на все шаги по расширению будет серьезное сопротивление России – как в Боснии, так и в других балканских странах.

"Россия вмешивается везде, где может, она ведет четкую политику по борьбе с НАТО и против расширения Альянса. И я не думаю, что это изменится в ближайшее время", – сказал один из собеседников в штаб-квартире Альянса.

Россия готова применить любые методы для противостояния НАТО: не только распространение пропаганды и финансирование маргинальных групп, но и силовые действия.

Это она продемонстрировала два года назад в Черногории, спланировав попытку государственного переворота, которая, к счастью, завершилась провалом.

Впрочем, пример Черногории доказал: у Кремля уже не осталось возможностей блокировать движение балканских стран в НАТО.

Автор: Юрий Онищенко,

журналист "Европейской правды",

из Брюсселя (Бельгия)