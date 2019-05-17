Друзья друзей Путина: что показал визит Ле Пен в Эстонию

Для восточноевропейских стран, долгое время находившихся под окупацией СССР, сотрудничество с пророссийскими силами всегда было однозначным табу. Такие связи всегда были уделом лишь партий, сделавших ставку на российское меньшинство (да и то далеко не всегда, а после аннексии Крыма - скорее непублично).

При этом для правых и ультраправых сотрудничество с друзьями Путина всегда было неприемлимым.

Однако, похоже, что эти времена проходят.

Такой вывод можно сделать из скандального визита лидера французского национал-консервативного движения "Национальное объединение" Марин Ле Пен в Таллинн.

"Плевок на национальные интересы"

Казалось бы, что тут такого? Представитель правоконсервативного политического истеблишмента приезжает на съезд консерваторов, правых и националистических сил Финляндии, Эстонии, Дании и Франции в преддверии выборов в Европарламент.

На первый взгляд – совершенно обыденная ситуация. Если бы речь не шла о ключевом рупоре пропаганды Кремля в ЕС.

Марин Ле Пен довольно известна своими противоречивыми высказываниями, среди них есть и высказывание прокремлевского толка, в том числе - о необходимости полного снятия санкций против РФ.

Политические симпатии подкреплены финансовой помощью из РФ - кредит на избирательную кампанию у Первого чешского-российского банка, подконтрольного путинскому режиму.

У Эстонии своя история отношений с Ле Пен. Например, она голосовала против заявления Европарламента с призывом незамедлительного освобождения сотрудника полиции безопасности Эстонии Эстона Кохвера, задержанного незаконно российскими спецслужбами в сентябре 2014 года вблизи эстонско-российской границы.

Однако Ле Пен отрицает то, что находится под влиянием Кремля и зависит от режима Путина, и, видимо, делает это по ряду причин. Во время пресс-конференции в Таллинне в Доме черноголовых 14 мая Марин Ле Пен акцентировала на том, что уж никак не связана с Кремлем, и заявила: "Я не понимаю, почему вы говорите, что мы находимся под влиянием России. Я встречалась с господином Путиным однажды, как и с руководством других стран".

Именно поэтому визит в Таллинн Ле Пен был раскритикован многими политиками и экспертами Эстонии. А ее посещение Рийгикогу (парламент Эстонии) было воспринято многими как позор для страны.

"Приглашение в Эстонию нарушающего единство Европы и поддерживающего интересы России крайне правого политика Марин Ле Пен, а также ее недавняя встреча с заместителем премьер-министра Мартом Хельме и спикером парламента Хенном Пыллуаасом в зале имени Яана Тыниссона, в Рийгикогу является плевком на национальные интересы Эстонии", - считает вице-председатель эстонской парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

Новые правые

Что стало причиной такого визита и приема скандального политика на достаточно высоком уровне? Приглашение на саммит в Таллинне было направлено Консервативной народнoй партией Эстонии (EKRE), партией, с недавнего времени являющейся частью парламентской коалиции и делегировавшей в правительство пятерых министров.

Примечательно, что в нынешней правящей коалиции – две правые партии. Разница между ними значительна не только в степени консервативности и радикализма, но и целях.

Профессор Тартуского университета Михаил Лотман, член фракции правой партии "Исамаа" (Отечество) в парламенте Эстонии, отмечает, что Ле Пен борется не за ЕС как "союз суверенных стран", а за то, чтобы уничтожить ЕС.

Для традиционных эстонских правых, не ставящих под сомнение необходимость членства в НАТО и ЕС, такое сотрудничество невозможно.

Однако одна из старейших партий Эстонии правая "Исамаа" имеет очень небольшую фракцию в парламенте. Еще одна правая партия "Ээсти 200" и вовсе туда не попала.

Освободившуюся нишу заняли правые популисты, не стесняющиеся говорить, что ключевая угроза исходит не столько из Кремля, как из евроструктур в Брюсселе.

И тот факт, что лидеры EKRE могут говорить о угрозе из РФ, не должен отвлекать от главного.

Автор: Владимир Сазонов,

старший научный сотрудник Университета Тарту (Эстония)