Союз "русских" и "русофобов": Ратас получил мандат на формирование правительства Эстонии

Лидер Центристской партии Эстонии Юри Ратас 17 апреля заручился поддержкой парламента для формирования правительства. Его поддержали 55 депутатов, против проголосовали 44.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на ERR.

Против правительства Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и "Отечества" (Isamaa) проголосовали депутаты от Партии реформ и Социал-демократической партии.

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"Премьер-министр является премьер-министром для всех жителей Эстонии, а не только для тех, кто его поддерживает или кто его избрал. Правительство также должно работать во имя лучшего будущего всего нашего народа. Для меня нет и не может быть нашей и вашей Эстонии, есть только одна - наша общая Эстония", - отметил Ратас.

Скорее всего, министры правительства Юри Ратаса дадут присягу перед Рийгикогу 29 апреля, и тогда новое правительство будет официально утверждено. Создаваемая коалиция будет контролировать в Рийгикогу 56 мест.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сначала предложила сформировать правительство лидеру Партии реформ Кае Каллас как победителю выборов, однако ее, как возможного премьер-министра, поддержали только 45 депутатов. Во вторник Кальюлайд назначила кандидатом в премьер-министры Юри Ратаса как лидера партии, занявшей второе место на выборах.

Ратас в этом месяце достиг неожиданной сделки с националистической, антииммигрантской EKRE. Его Центристская партия обычно опирается на голоса русскоязычного меньшинства.

Подробнее читайте в статье: "Союз "русских" и русофобов: как в Эстонии создают невероятную коалицию".