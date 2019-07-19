7 проблем, с которыми сталкиваются украинские рабочие в Польше

Скандальна історія про смерть українського робітника у Польщі, якого замість надання медичної допомоги вивезли непритомним до лісу й залишили там, сколихнула обидві країни. Зокрема, у Польщі було зібрано понад пів мільйона злотих на допомогу трьом неповнолітнім дітям і батькам померлого Василя Чорнея.

Втім, проблема порушень прав українських робітників у Польщі залишається актуальною. Саме тому "ЄвроПравда" звернулася до юристів з проханням прокоментувати, як діяти у найбільш поширених випадках, з якими стикаються українські робітники.

Якщо на руки не видали договір

Трапляються ситуації, коли польські роботодавці не підписують договір або не видають його на руки працівникам з України. Слід пам'ятати, що договір, відповідно до польського законодавства, повинен бути в письмовій формі, а підписується він після отримання роботодавцем дозволу на роботу.

В договорі закріплені умови працевлаштування, такі як заробітна плата, обов'язки, може бути поданий термін дії договору (в залежності від його форми). Договір захищає права працівника.

Чи потрібен дозвіл на роботу?

Польське законодавство передбачає 14 випадків, коли іноземець може працювати у Польщі без дозволу. До найбільш поширених можна віднести:

- особи, які мають дозвіл на постійне проживання в Республіці Польща;

- особи, які мають дійсну карту поляка;

- студенти та випускники денної форми навчання польських ВНЗ та випускники поліцеальних шкіл (аналог технікумів) Польщі.

Працевлаштування більшості груп іноземців відбувається на підставі 4-х видів дозволів на роботу:

- дозвіл на роботу (строком дії від 1 до 3 років);

- заява про працевлаштування (строком до 180 днів протягом 12 місяців);

- дозвіл на перебування з можливістю працевлаштування у роботодавця, вказаного в рішенні до даного дозволу;

- сезонний дозвіл на роботу (9 місяців протягом календарного року).

Іноземець, який працює в Польщі, зобовязаний отримати від роботодавця і зберігати оригінал відповідного дозволу на роботу від роботодавця разом з договором. Це - підтвердження легального працевлаштування.

Тримай свій паспорт при собі

Пам'ятайте, що роботодавець у Польщі не має права зберігати паспорт працівника, карту перебування або інші документи. Спроба "взяти паспорт на зберігання" повинна викликати у працівника підозру щодо намірів роботодавця.

Якщо закордонний паспорт втрачено

Що робити, якщо ви під час перебування у Польщі залишилися без закордонного паспорта (втрата чи крадіжка)? Не слід панікувати, але діяти варто швидко.

Передусім потрібно звернутися до найближчого відділку поліції і написати заяву про втрату закордонного паспорта. З підтвердженням подання такої заяви слід звернутися до посольства України у Варшаві чи до одного з чотирьох консульств.

Окрім заяви до польської поліції слід буде заповнити відповідну анкету, а також пред’явити документ, що посвідчує особу та її українське громадянство, наприклад, внутрішній паспорт.

Після подання вище згаданих документів ви отримаєте від дипломатичної установи тимчасове посвідчення особи ("Посвідчення особи на повернення в Україну"), з яким можна буде виїхати в Україну для виготовлення нового паспорта. Однак пам’ятайте, що повернутися на Батьківщину слід буде терміново.

Нечесний роботодавець? Не мовчіть!

Якщо роботодавець у Польщі не дотрмується умов, вказаних в підписаному договорі, кожний працівник, в тому числі й з-за кордону, має право звернутися до Державної інспекції праці (Państwowa Inspekcja Pracy). Цей орган у Польщі слідкує за дотриманням роботодавцями трудового кодексу, а скаргу можна подати також анонімно. Інспекція також надає безкоштовні юридичні поради у царині трудового законодавства.

Після подання вами скарги-заяви, інспекція розпочне перевірку, і, у випадку встановлення порушень, роботодавець понесе фінансову відповідальність відповідно до законодавства. Також передбачено ряд інших санкцій, які, наприклад, в подальшому заборонятимуть нечесному роботодавцю працевлаштовувати іноземців.

Окрім того, трудові мігранти, як і польські громадяни, можуть відстоювати свої права у Суді праці Польщі.

Робота в небезпечних умовах? Можна відмовитись

Небезпечні умови праці, наприклад, на будівництві, - це проблема, з якою може зіткнутися працівник з України. Про наявність таких умов працівник мусить терміново повідомити свого роботодавця.

Окрім того, в ситуації безпосередньої небезпеки втрати здоров'я чи життя, працівник має право припинити виконання роботи і при цьому зберегти право на отримання зарплати за час простою.

Якщо температура на робочому місці перевищує 28⁰С (всередині будинку) або 25⁰С на відкритому майданчику, роботодавець зобов'язаний надати працівникам безплатну питну воду або інші напої.

Нещасний випадок? Не розмірковуй - викликай швидку!

Іноземці, які працють у Польщі, повинні знати, що у разі нещасного випадку на роботі, вони мають право звернутися до лікарні або викликати швидку допомогу на тих самих умовах, що і польські громадяни.

У цій ситуації немає значення, чи роботодавець виконав свій обов'язок зголосити іноземного працівника до соціального страхування, чи ні.

Автори:

Марія Кузенко, керівник Відділу легалізації компанії EWL S.A.,

Павел Карпінський, юрисконсульт компанії EWL S.A.