"Маленький Киев" в Польше: как Вроцлав стал лидером интеграции украинцев

На днях городские власти польского Вроцлава завершили действительно прорывной проект. Речь идет об онлайн-голосовании по выбору проектов, которые будут финансироваться из городского бюджета.

Нет, сами по себе общественные бюджеты с онлайн-отбором – не новость ни для Польши, ни для Украины. Уникальность в другом.

Впервые участие в таком голосовании смогли принять не только польские граждане, но и жители города с паспортами других стран – в первую очередь украинцы. А чтобы при этом не привлечь жителей других городов, регистрация для голосования проводилась через налоговый код, который в системе связан с местом жительства плательщика.

Сколько именно украинцев приняли участие в таком опросе, мэрия не сообщает, но их точно много. Ведь сейчас, по разным подсчетам, в городе проживает от 50 до 100 тысяч украинцев (всего во Вроцлаве около 650 тысяч жителей), а один из городских районов – Кшики – уже в шутку называют "маленьким Киевом".

Попытка вовлечь украинских трудовых мигрантов в городскую жизнь становится еще более важной на фоне политики центральной власти: в то время как правительство Польши готово привлекать иностранных работников только на краткосрочное пребывание, в крупнейших польских городах задумываются об их интеграции в городские общины.

ЕвроПравда отправилась во Вроцлав, чтобы найти ответ на вопрос: зачем им это нужно?

"Уполномоченная по делам украинцев"

Песьей Поле находится на окраине Вроцлава – это район, куда туристы обычно не доезжают.

Здесь, в районном культурно-библиотечном центре работает Ольга Хребор. Помимо основной работы, на общественных началах она стала уполномоченной мэра Вроцлава по делам жителей украинского происхождения.

"Вам, наверное, нужно пообщаться с городской администрацией, а также с представителями украинской общины? Вы можете это объединить, потому что я – два в одном", – шутит она в начале встречи.

Учитывая, что в мэрии Вроцлава нет специального отдела, который бы занимался интересами жителей других национальностей, эту работу выполняет ряд департаментов. В задачу Ольги входит координация их работы и усилий общественных организаций.

"Идея – показать, что Вроцлав – открытый город, и привлечь всех его жителей к решению общественных задач", – объясняет она.

А для этого нужно, чтобы иностранцы, в том числе украинцы, не чувствовали себя чужими.

В частности, в мэрии не жалеют усилий на борьбу с "языком ненависти".

Говорят, что их опыт перенимают даже другие страны ЕС.

"У нас есть департамент, который, среди прочего, занимается уничтожением надписей с языком ненависти, есть горячая линия, куда можно подать сигнал о таких надписях. А правонарушителей, которым присуждают воспитательную работу, мы стараемся направлять именно на затирание этих надписей. Часто бывает, что они уничтожают свою собственную работу. Это дает результаты: такие надписи стали появляться гораздо реже", – рассказывает она.

Волонтерские занятия по изучению польского языка

Подобные программы постепенно внедряют и в других городах Польши – в первую очередь крупных.

Еще одна инициатива – адаптационные классы для детей иностранцев, открытые в семи вроцлавских школах. "Помимо интенсива по изучению польского языка, там дают знания по функционированию системы образования: как сдавать экзамены, какие есть школьные праздники, куда обращаться детям в случае буллинга, то есть травли", – рассказывает Ольга.

Помогают социализироваться и взрослым – в трех вроцлавских кинотеатрах сеансы идут с украинским дубляжом, а украинские книги (и взрослые, и детские) есть в 40 отделениях городской библиотеки. И конечно, уже никого не удивляет, что в автоматах по продаже билетов на транспортных остановках Вроцлава (как, впрочем, и во многих других польских городах) можно выбрать украинский язык.

Украиноязычная страница есть и у сайта мэрии Вроцлава.

Ее ведет Ева Ваплак – тоже представитель "старой" украинской диаспоры. Помимо страницы в интернете, она ведет еженедельную программу на украинском языке на муниципальном радио.

Мэрия поддерживает не только украинское меньшинство – аналогичная радиопрограмма транслируется также на немецком.

"Вроцлав изначально позиционировал себя как город, открытый для всех. Поэтому в значительной степени наш город является лидером во внедрении инструментов по привлечению украинской общины к решению городских проблем", – говорит она.

Именно поэтому в мэрии возлагают большие надежды на возможности для украинских работников участвовать в распределении общественного бюджета, выбирая важные для украинского меньшинства инфраструктурные и социальные инициативы.

Обучение для активистов

А как на все эти инициативы реагируют украинцы? Точнее, мигранты "новой волны"?

Александр Боднар четыре года назад переехал во Вроцлав из Кривого Рога. Сейчас он работает в фармацевтической компании и является администратором одной из крупнейших facebook-групп для вроцлавских украинцев.

"Когда мы принимали решение о переезде, то ориентировались в первую очередь на работу, а еще на то, что и тогда во Вроцлаве уже было много украинцев. Однако сейчас многие делают выбор именно на основании социальных программ мэрии", – рассказывает он.

Александр приводит пример своего коллеги, для которого ключевым фактором при выборе города стала именно возможность отдать ребенка в адаптационный класс. "Он еще из Украины позвонил в одну из таких школ, и там подтвердили, что готовы принять ребенка хоть завтра", – добавляет он.

Вместе с тем, мэрия способна решить далеко не все проблемы. В первую очередь, речь идет о разрешениях на работу, выдача которых входит в компетенцию центральной власти – гораздо менее заинтересованной в притоке иностранцев.

Нижнесилезское воеводство, центром которого является Вроцлав, известно как довольно проблемное в этой сфере. Вполне возможно – одно из самых проблемных по выдаче разрешений на работу в Польше. Эту проблему признают и в мэрии, однако говорят, что пытаются по крайней мере помочь с корректным оформлением заявлений, чтобы у воеводства не было формальных оснований для отказа.

Такую помощь в мэрии предоставляют через гранты общественным организациям, которые занимаются проблемами меньшинств.

Ирина Юрчак уже 20 лет с перерывами живет в Польше, последние пять лет – постоянно во Вроцлаве. С 2014 года она активно занимается волонтерством, собирая помощь как украинским военным, так и детям Донбасса.

Одновременно она является активистом "Школы городского лидерства" (по-польски – Szkoła liderów osiedlowych) – проекта, который финансируется в том числе и городом и ставит цель привлекать иностранцев к общественной деятельности.

В этом проекте "новых вроцлавчан" учат, как быть активистом, меняющим к лучшему жизнь в своем районе.

"Цель проекта – не только мотивировать к общественной активности, но и способствовать интеграции жителей города разных национальностей и уменьшению ксенофобии", – объясняет Ирина.

Для этого участники проекта разбиты на пары, в каждой из которых вместе работают представители разных национальностей.

Инвестиции в общественное спокойствие

Крупнейшая общественная организация, которая занимается помощью украинцам – "Фундация Украина". В последние годы она настолько нарастила обороты своей работы, что занимается помощью всем новоприбывшим, а не только гражданам Украины (хотя, им, конечно, больше всего).

По иронии судьбы ее офис расположен на улице Руской – в самом центре старого Вроцлава.

Там нас ждет глава организации Артем Зозуля. Долгое время он занимался решением вопросов вроцлавских украинцев, работая в офисе почетного консула Украины, а когда этот частный проект закрыли – подал заявку на создание общественной организации. "Когда мы начинали, то получили очень существенную помощь именно от городского бюджета. Но теперь нашим основным донором является Евросоюз", – уточняет он.

За полчаса нашего общения в офис пришло полдесятка посетителей, большинству из которых требовалась юридическая помощь в подаче заявления для получения разрешения на трудоустройство.

По словам Артема Зозули, похожую поддержку организаций, занимающихся интеграцией украинцев, постепенно внедряют и другие польские города, в первую очередь Краков и Гданьск.

Но зачем эти города инвестируют в интеграцию иностранцев? Только для того, чтобы привлечь больше работников?

Артем Зозуля уверен: такие инициативы в первую очередь являются долгосрочными инвестициями в общественное спокойствие.

"Рано или поздно темпы экономического роста в Польше затормозятся и рабочих мест будет не хватать уже и полякам. Тогда стоит ожидать настоящих конфликтов на этнической почве. И поэтому такие города, как Вроцлав, заранее готовятся к этому, вкладывая средства в интеграцию, чтобы потом не иметь таких проблем", – объясняет он.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды",

из Вроцлава (Польша)