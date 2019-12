Минимум критики для команды Зеленского: как в ЕС оценили реформы при новой власти

Европейский Союз представил первые официальные выводы о реформах после смены власти в Украине – ежегодный отчет о выполнении Соглашения об ассоциации был опубликован в пятницу вечером.

Этот документ обычно показателен в отношении брюссельских чиновников и дипломатов к действующей власти в том или ином государстве, а потому для украинского руководства он принес безусловно положительные новости.

Годовые отчеты обычно пишут максимально нейтрально, обходя субъективные оценки, однако полностью избежать их не удается. Так и сейчас – за показательно нейтральным тоном отчета заметно желание Брюсселя продемонстрировать достижения, а не проблемы, поэтому краткие выводы доклада (summary, которым ограничивается большинство читателей) состоят почти исключительно из позитива.

Важная деталь: это не значит, что Еврокомиссия потеряла способность видеть проблемы – просто они спрятаны внутри доклада.

Ключевые проблемы в действиях новой власти: реформа СБУ, которая противоречит рекомендациям всех западных партнеров; недостаток борьбы с организованной преступностью; новые нарушения правил свободной торговли; проблемные законопроекты в сфере авторского права.

А еще в документе есть блок ожиданий Брюсселя от Украины на ближайшее будущее, из которого, по сравнению с прошлым годом, исчезли призывы о борьбе с коррупцией.

Зе-турборежим глазами Брюсселя

"Новые президент, парламент и правительство публично говорят об обязательствах продолжать выполнение Соглашения об ассоциации. С началом работы нового правительства и парламента возобновилась стремительная законодательная работа, которая отражает высокий уровень запросов граждан Украины, в частности по экономическим реформам и верховенству права".

Это – фраза из начала доклада, совместно подготовленного Еврокомиссией и Европейской службой внешних действий. И она действительно отражает то, как Брюссель относится к новой власти в Украине.

В то время как в Украине часть политиков и избирателей упрекают новую власть за ее недостаточную европейскость, в ЕС – принципиально иное видение. Критика так называемого "турборежима" в отчете отсутствует; как процитировано выше, его упоминают только в положительном ключе, как инструмент для быстрого проведения реформ.

Некоторые сектора в Брюсселе решили выделить отдельно – те, где ЕС наиболее доволен прогрессом. Далее – избранные цитаты из summary европейского отчета (полный перечень комплиментов от Еврокомиссии – значительно больше):

– В сфере правосудия, верховенства права и борьбы с коррупцией Украина продолжает строить эффективную институциональную структуру.

– Продолжается прогресс реформы государственной службы... Продолжилась децентрализация… Украина осуществила значительные дальнейшие реформы в социальных секторах, таких как образование и здравоохранение...

– Украинская экономика продолжила рост, а ее финансовый и банковский сектора стабилизировались, несмотря на внутренние и внешние вызовы. Экономические и социальные реформы продолжились, есть заметные достижения в вопросах бюджетного законодательства, таможни, рыночной дерегуляции и закупок.

– Значительные шаги были осуществлены в сфере электронного управления и цифровой трансформации в целом.

Бочка дегтя

Критические или скептические оценки в summary также присутствуют. Их меньше, поэтому можно процитировать полностью; все они сконцентрированы в экономической тематике.

Первое – это вопросы бизнес-климата, состояние которого – далеко от удовлетворительного.

Это – давняя проблема, и документ ЕС, конечно же, не называет новую власть ее виновницей, но отмечает, что достаточных изменений так и не произошло: "Прямые иностранные инвестиции остаются на низком уровне, что подчеркивает необходимость и в дальнейшем улучшать бизнес-климат и привлекать инвестиции, в том числе путем обеспечения верховенства права и поддержки борьбы с коррупцией".

Второе – недостаточные реформы в сферах энергетики и транспорта.

Новая власть с этим, вероятно, будет готова спорить, потому что особенно гордится изменениями в секторе энергетики, но оценка ЕС именно такова. Здесь интересно распределение. ЕК положительно оценивает все, что касается газовых вопросов – пишет о реальных реформах "Нафтогаза" и называет Украину надежным транзитером, – но в то же время говорит о недостатке изменений во всех других подсекторах. "Общая реформа энергетического сектора остается вызовом для Украины. То же самое касается сферы транспорта, где ключевые законодательные предложения до сих пор не одобрены парламентом".

Третье – просроченные экономические реформы во исполнение Соглашения об ассоциации и нарушения свободной торговли.

"Реформы застряли в некоторых секторах, особенно заметно – в вопросах статистики и интеллектуальной собственности. Украина до сих пор не сняла запрет на экспорт необработанной древесины, который нарушает Соглашение об ассоциации, из-за чего ЕС запросил создание арбитражной панели".

Но если изучить отчет подробно, то выясняется, что вопросов к Украине больше.

Есть ряд сфер, к которым у Брюсселя есть серьезные вопросы – но их решили не выносить наверх.

Вероятно, чтобы не создавать негативное впечатление об отношении ЕС к действующей украинской власти, их решили не подчеркивать в summary европейского отчета.

Однако понимать, в каких сферах у Еврокомиссии есть претензии к Киеву, все равно важно.

Скрытая критика

ЕС отдельно подчеркивает, что доволен тем, как прошли выборы, но это – заслуга прежде всего прежней власти.

Главный вопрос – об изменениях в Центризбиркоме после выборов, в результате чего в этом органе было создано абсолютное провластное большинство. Этот отчет ЕС не имеет права давать прямые политические оценки таким изменениям, поэтому Брюссель только дипломатично намекает, что беспристрастность нового состава ЦИК еще не доказана. "Обеспечение профессионализма новой комиссии, ее политическая беспристрастность и независимость остаются определяющей задачей", – говорится в документе.

Также в отчете отмечается, что "избирательное законодательство до сих пор не гармонизировано и не приведено в соответствие с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ". Однако здесь стоит заметить, что именно это замечание со стороны ЕС – не ново, оно переходит из отчета в отчет.

Но больше всего критики ЕС в отчете посвящено борьбе с преступностью. (Примечательно, что в summary этот блок почему-то не попал вообще)

Отдельный блок – реформа СБУ.

Здесь ЕС не скрывает разочарования действиями Украины.

При этом Брюссель даже раскрыл информацию, которая не является публичной, и сообщил, что официальный Киев пока уклоняется от выполнения договоренностей. Это следует из разработанного, но еще не опубликованного проекта реформы Службы безопасности Украины.

"ЕС и дальше продолжает защищать принятие нового законодательства о СБУ и парламентском надзоре за сектором безопасности, а также превращение СБУ в современную службу, с четко определенными функциями, которые ограничиваются контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственных секретов.

15 октября председатель СБУ передал офису президента для рассмотрения обновленный законопроект. В нем СБУ предусматривает, что она сохранит определенные полномочия по борьбе с организованной и экономической преступностью. При этом создание эффективного парламентского надзора за службой отложено".

При этом упомянутая борьба с оргпреступностью, которую СБУ хочет сохранить, сейчас неэффективна, убежден Брюссель. И судя по критике, ее сохранение за Службой не снимет этот вопрос.

"Законодательная рамка борьбы с оргпреступностью требует пересмотра и улучшения. Орган, ответственный за координацию активности в этой сфере, до сих пор четко не определен. Несколько правоохранительных органов считают эти функции своими, не имея для этого законодательных оснований и соответствующих структур. Уровень сотрудничества и координации (между этими органами) неудовлетворителен", – говорится в отчете.

Причем в прошлом году таких жестких оценок в отчете ЕС по Украине не было.

Еще одна плохая новость, которую ЕС не стал "светить" в общем описании своего отчета, но отметил в его теле, касается торговли.

К проблеме леса-кругляка добавилось новое нарушение соглашений Украиной.

"Еще один торговый барьер – это отсутствие возмещения НДС для экспортеров соевых бобов и семян рапса, и этот вопрос до сих пор не решен", – говорится в документе.

Также ЕС подробно остановился в отчете на вопросе леса-кругляка, отметив, что предлагал Украине приемлемые, по мнению европейских чиновников, пути выхода из кризиса – "конкретные предложения, касающиеся сохранения лесов", однако Киев не откликнулся на эти предложения.

Еще один критический упор со стороны ЕС – в сфере защиты интеллектуальной собственности, где Брюссель констатирует "ограниченный прогресс". В этом вопросе от Брюсселя прозвучало одно из немногих замечаний к законодательному процессу в "турборежиме". "Многие законопроекты, представленные правительством как часть пакета реформ в сфере интеллектуальной собственности, содержат проблематичные положения, которые правительство должно пересмотреть", – довольно категорично утверждает документ.

Позитивный разрыв шаблона

Но все же стоит еще раз отметить: в отчете Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС критики гораздо меньше, чем позитива. Это не значит, что к новой украинской власти отношение лучше, чем к предыдущей. Оно приблизительно одинаково, особенно если сравнивать с отчетами с 2017 года и более ранними (прошлогодний был, вероятно, чуть более критичным).

В то же время этот позитив – не то, что очевидно само по себе. Достаточно взглянуть, как высказывается ЕС в аналогичных отчетах по соседней Молдове, или по отдельным балканским странам, где звучит жесткая, откровенная критика – в отличие от документов по Украине.

ЕС даже воздержался от критики в тех вопросах, где от европейских представителей ранее звучали весьма критические замечания. В частности, от критики в адрес Киева по поводу новой судебной реформы – в отчете лишь констатируется факт ее принятия.

Другой пример – реформа прокуратуры.

Здесь ЕС беспрекословно отдает должное новой власти. Реформа, одобренная новой властью, сначала получила критические отзывы западных партнеров, но ГПУ убедила их в своих добрых намерениях.

"Реформа прокуратуры началась еще в 2015-м, но так и не привела к перезагрузке прокурорской службы, общественное доверие к которой остается очень низким... Новый закон о реформе прокуратуры вступил в силу в сентябре. Он предусматривает существенные изменения, включая проверку всех прокуроров в течение двухлетнего периода", – говорится в отчете.

Положительные оценки прозвучали и в адрес реформы госслужбы, ряда экономических реформ и других.

Но едва ли не самая заметная перемена акцентов произошла в вопросе противодействия коррупции. Впервые за много лет этот вопрос не стал краеугольным камнем среди рекомендаций Еврокомиссии в адрес Украины. Более того, в этой сфере оценки ЕС по поводу динамики изменений в Украине оказались скорее положительными – даже несмотря на то, что Евросоюз констатировал отсутствие "посадок" высокопоставленных чиновников по обвинению в коррупции.

Что стало причиной изменений в отношении – то ли оптимизм Евросоюза в его оценках, то ли реформы, начавшиеся в последние месяцы, то ли в Брюсселе пришли к выводу, что связка "Украина = коррупция" – слишком уж гиперболизирована, и ее не стоит дополнительно усиливать – остается только догадываться.

Однако эта коррекция приоритетов остается наглядным фактом.

А что остается неизменным – так это поддержка Евросоюзом выполнения Соглашения об ассоциации. "Поскольку Украина остается преданной пути реформ, ЕС продолжит поддерживать эти реформы и выполнение Соглашения с помощью всех доступных политических, финансовых и технических инструментов", – подводит итоги европейский отчет.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"

Материал подготовлен "Европейской правдой" в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта Keeping Focus on Reforms Ahead of Elections and Beyond. Оценки и мнения журналистов и корреспондентов ЕП могут не совпадать с позицией Евросоюза