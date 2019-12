"Пусть все выедут": последний закон для промышленного безвиза ждет подписи Зеленского

В конце прошлой недели на подпись президенту Зеленскому поступил закон, изменяющий законодательство в части уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

Принятие этого закона стало последним пунктом законодательного домашнего задания, необходимого для начала переговоров о получении Украиной так называемого "промышленного безвиза" – одного из весомых преимуществ ассоциации с ЕС. Ею предусмотрено подписание Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA).

Всем будет хорошо

Конечно, в восприятии широкой общественности "промышленный безвиз" уступает по популярности классическому. Он – сугубо для бизнеса. Зато в этом случае не может быть спекуляций и угроз, что "все уедут". Тут наоборот: чем больше "уедет" – тем лучше.

Речь идет о потенциальном росте экспорта промышленных товаров из Украины в ЕС.

После подписания АСАА украинским производителям той или иной непищевой продукции не нужно будет проходить сертификацию в Евросоюзе для продаж на его территории – он признает заключения украинских контролирующих органов.

Это – экономия средств и времени, а значит, увеличение конкурентоспособности на рынке ЕС.

Особенно важным АСАА станет для малого и среднего бизнеса, поскольку проведение оценки соответствия стоит недешево.

Соглашением об ассоциации предусмотрено, что АСАА распространится на 27 секторов, перечисленных в его приложении III. Первыми из возможных называют "машины", "низковольтное оборудование" и "электромагнитную совместимость".

Эксперты утверждают, что потенциально соглашение может охватить 15-20% украинских промышленных товаров.

Важно, что это продукция с более высокой добавленной стоимостью, чем традиционно доминирующие среди продаж в Евросоюз зерно и металлы.

К тому же в последние годы наблюдается существенное замедление роста украинского экспорта в ЕС: в 2017-м он увеличился на 30%, в 2018-м – на 15%, за десять месяцев этого года – на 6% относительно предыдущего. Таким образом, еще актуальнее становится снятие так называемых нетарифных барьеров для наших производителей. Потребность сертифицировать промышленную продукцию в ЕС – один из таких барьеров.

В конце концов, от перехода на европейские стандарты, введения техрегламентов ЕС и его норм в сфере сертификации и рыночного надзора выигрывают и украинские потребители.

Путь к промышленному и человеческому безвизу – сходства и отличия

У этого "промышленного безвиза" и "человеческого" есть и нечто общее.

При достаточном желании оба процесса можно было завершить намного быстрее.

С начала диалога о визовой либерализации с ЕС (2008) и до первого признания Евросоюзом выполнения Украиной необходимых условий прошло более семи лет. А вот движение к АСАА стартовал еще в декабре 2005-го с подписанием сторонами соответствующего плана действий. С тех пор прошло 14 лет, а Украина за это время выполнила только первый этап – провела законодательную работу. К тому же еще нет экспертизы этой работы со стороны ЕС.

В обоих случаях были драматические моменты, связанные с нехваткой политической воли к выполнению тех или иных критериев.

С другой стороны, кое в чем с "человеческим" безвизом было проще.

В 2010 году Еврокомиссия предоставила Украине четкий план действий по визовой либерализации, Брюссель проводил ежегодную оценку его выполнения и тем самым подталкивал Украину к быстрому проведению необходимых реформ.

Что касается ACAA, то тут такое "подталкивание" со стороны ЕС отсутствует.

Нет и не было ежегодных оценок выполнения сделанного.

Более того, до сих пор официально не объявлено, когда Брюссель проверит "домашнюю работу" и даст оценку принятого законодательства. Тогда как только после положительного вердикта Еврокомиссии переговоры по заключению Соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции могут перейти из теории в практику.

В правительстве, правда, говорят, что неофициально ЕС дал согласие идти этим путем.

Предварительная оценочная миссия ЕС прибудет в Киев в первом квартале 2020 года, уверяет торговый представитель Украины Тарас Качка.

Конечно же, нет гарантий того, что вердикт миссии ЕС будет положительным. Однако даже если она найдет недостатки в новом украинском законодательстве, то должна будет четко на них указать. То же самое касается выполнения принятого ранее законодательства по "промышленному безвизу".

Таким образом, сейчас основная задача – получить оценку сделанного.

"Мы считаем, что есть основания для вхождения в переговоры о подписании АСАА и распространения его по крайней мере на несколько секторов", – заявила ЕвроПравде Иванна Климпуш-Цинцадзе, бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции, а ныне – председатель парламентского комитета по вопросам евроинтеграции.

Она добавляет, что у нее есть "определенные замечания" к последнему законопроекту – впрочем, даже фракция "Европейской солидарности", которая очень внимательно относится к инициативам новой власти, его поддержала.

Между тем, есть проблема, которая может оказаться общей для "человеческого" и "промышленного" безвиза – политическое затягивание процесса. Напомним, от первого решения Еврокомиссии о выполнении Украиной безвизового плана в 2015 году до фактической отмены виз в 2017 прошло более полутора лет.

Хотелось бы надеяться, что с АСАА подобных затягиваний не будет. Но, к сожалению, определенные тревожные звоночки уже есть.

"Мы вам этого не обещали"

В прошлом ноябре на ежегодном Форуме ассоциаций произошел публичный спор между торговым представителем Украины Тарасом Качкой и Люком Девинем, одним из директоров внешнеполитической службы ЕС, в сферу ответственности которого входит и Украина.

Девинь утверждал, что ЕС не обещал Украине "промышленный безвиз".

"Вы ставите себя в сложную позицию – мол, если ACAA нет, то Украина проиграла. Зачем? И я могу еще раз четко сказать, что мы не обещали вам ACAA", – убеждал он.

С этим сложно согласиться. Возможно, о прямых "обещаниях" говорить и не стоит, однако есть положение статьи 57 Соглашения об ассоциации. Из этого четко следует, что у Украины есть основания рассчитывать на ACAA.

"После проверки со стороны ЕС и достижения договоренности о состоянии согласования соответствующего технического законодательства Украины, стандартов и инфраструктуры Соглашение ACAA добавляется как Протокол к этому Соглашению по договоренности между сторонами в соответствии с процедурой внесения поправок к Соглашению, которая будет охватывать такие секторы из списка в Приложении III к настоящему Соглашению, которые должны быть гармонизированы", – гласит Соглашение.

Формулировка достаточно однозначная, и очень сложно истолковать ее неправильно. Примечательно, что, несмотря на это, из Брюсселя звучат противоречивые заявления – к тому же теперь, когда дело подходит к оценке сделанного Украиной.

Но к счастью, нельзя утверждать, что в Брюсселе есть системное противодействие предоставлению Украине "промышленного безвиза".

Скажем, тональность высказываний посла Евросоюза в недавнем интервью ЕвроПравде отличалась от Девиня, хотя и была довольно обтекаемой.

"Я также знаю, что Украину интересует прогресс в области технических стандартов – речь идет о так называемых соглашениях ACAA, – сказал Матти Маасикас. – Вы знаете, в этой сфере Украине все еще нужно принять один закон (он уже принят. – ЕП), после чего ваше правительство ожидает, что мы проведем оценку того, как эта система работает".

Перспективы заключения АСАА упомянуты и в последнем отчете ЕС о реформах в Украине.

В документе положительно отмечены последние законодательные усилия: "…эти законы помогут устранить дублирование регуляторных режимов, что является необходимым шагом для дальнейшей гармонизации с законодательством ЕС, учитывая возможное будущее начало переговоров по Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции".

Однако выглядит так, что украинским дипломатам все-таки придется хорошенько поработать. И не только дипломатам – ведь кроме принятия нужного законодательства необходимо еще и должное его выполнение.

"Такие соглашения существуют только между странами, которые называют себя промышленно развитыми. И здесь есть большое предубеждение относительно Украины, которое нам нужно преодолеть, – считает Тарас Качка. – Нужно убедить, что Украина, хотя, возможно, и недостаточно богатая страна, но достаточно технологически развитая для того, чтобы заключить такое соглашение".

Украина как Израиль

Действительно, для Евросоюза подобные соглашения – большая редкость. Собственно, ACAA на сегодня есть только с одной страной – Израилем.

Соглашение с ним вступило в силу в январе 2013 года. Тогда же оно сразу распространилось на сферу медицинских препаратов, хотя и с рядом исключений.

Процесс тоже был непростым. Переговоры между ЕС и Израилем по АСАА стартовали в начале 2009 года и завершились в мае 2010-го. Однако после этого соглашение на два года застряло на ратификации в Европейском парламенте – причины были политическими, связанными с палестинским вопросом. Согласие ЕП дал только в октябре 2012 года.

Кроме АСАА с Израилем, у ЕС есть также ряд схожих двусторонних договоров о взаимном признании оценки соответствия промышленных товаров.

Сейчас таких стран шесть: США, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Швейцария. Также не надо сертифицироваться в ЕС Норвегии, Исландии и Лихтенштейну – они наряду со странами ЕС входят в Европейское экономическое пространство, и технические требования к их продукции вполне гармонизированы с теми, что есть в Евросоюзе.

Как видим, компания элитная, и подписание с ЕС Соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции – это в определенном смысле присоединение к клубу избранных.

Цель действительно амбициозная, и за нее стоит побороться.

Автор: Анатолий Марциновский,

"Европейская правда"

Материал подготовлен "Европейской правдой" в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта Keeping Focus on Reforms Ahead of Elections and Beyond. Оценки и мнения журналистов и авторов ЕП могут не совпадать с позицией Евросоюза