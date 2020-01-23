Зависимость от украинцев: как изменился польский рынок труда

Украинцы работают в каждой пятой польской компании. Владельцы фирм готовы хорошо платить работникам с востока, но, тем не менее, все чаще их теряют.

Обострившаяся конкуренция на международной арене приводит к тому, что добрая половина польских компаний сообщает о трудностях при наборе украинских сотрудников.

Все дороже и дороже

По крайней мере 18% польских компаний нанимают работников из Украины, из них 40% — это крупные предприятия.

Для любой из этих фирм они на вес золота из-за нехватки рабочих рук, поэтому работодатели предлагают украинцам хорошую зарплату: каждый пятый может рассчитывать на заработок более 21 злотого (около 5 евро) брутто в час.

Несмотря на это, привлекать сотрудников с востока становится все труднее.

Усиление конкуренции на международной арене привело к тому, что уже 46% компаний сообщают о трудностях при наборе персонала из Восточной Европы (фактически речь идет почти исключительно об украинцах) — это на целых 32% больше, чем год назад. Таковы главные выводы из последнего отчета "Барометр экономической иммиграции — II полугодие 2019", который подготовило кадровое агентство Personnel Service.

Польские фирмы уже на протяжении многих лет испытывают постоянный дефицит персонала, что напрямую связано с демографическим спадом и, соответственно, постепенным старением населения.

Эта лакуна успешно заполнялась рабочими кадрами из Восточной Европы. Украинцы чаще всего выбирают Польшу потому, что страна близко, с поляками им легко друг друга понять — и при этом можно хорошо зарабатывать.

В дополнение к зарплате приезжие нередко получают жилье, бесплатный интернет, а часто и мобильную связь.

И хотя речь идет прежде всего о низкоквалифицированной работе, ставка за нее весьма привлекательна: в каждой второй компании работники из Восточной Европы получают от 14,7 до 16 злотых (93-102 грн) брутто в час, в 15% фирм — от 17 до 21 злотых (108-133 грн), а каждый пятый работодатель платит им свыше 21 злотого.

Интересно, что многие работодатели так стремятся привлечь украинцев, что повышают ставку — в фирмах, которых обходятся польскими кадрами, она заметно ниже. Это кардинально отличается от стандартной ситуации, когда приезжие готовы работать за копейки и тем самым обрушивают рынок — в Польше же местные работники могут быть благодарны своим приезжим конкурентам.

Более двух третей украинских работников говорят, что их заработок превысил 2,5 тысячи злотых "чистыми" в месяц (15900 грн), что дает значительный доход — особенно в сочетании с низким уровнем расходов.

Половина украинцев, проживающих в Польше, ежемесячно тратит всего от 200 до 500 злотых (1300-3200 грн) на человека, а каждый пятый – от 500 до 1000 злотых (около 3200-6400 грн).

Как такое возможно? Только благодаря дополнительным льготам, которые предоставляют работодатели: они уже понимают, что для преодоления кадрового дефицита требуется больше финансовых вложений и усилий, чем раньше.

"Работники из Украины высоко ценятся на польском рынке труда. Предприниматели видят достоинства этой категории сотрудников, поэтому 17% компаний по-прежнему готовы платить украинцам больше, лишь бы те продолжали работать. Это, конечно, связано с возрастающими трудностями рекрутинга — без работников компании не смогут окупить инвестиции, поэтому так важно привлечь их и удержать", — говорит Аркадиуш Пончка, директор Центра мониторинга соблюдения прав работодателей Республики Польша.

Не задерживаясь в Польше

Но, несмотря на множество льгот для работников из Восточной Европы, более 60% из них обычно остаются в Польше лишь на три месяца.

Украинцы редко рассчитывают поселиться в Польше навсегда: только 5% респондентов сказали, что остались или собираются остаться здесь на постоянное жительство, только 6% думают о покупке недвижимости в стране в ближайшие годы.

Это краткосрочная иммиграция, ориентированная на заработок, поэтому инвестировать в такого работника (по крайней мере, в его обучение) работодателям не имеет смысла: не успеешь оглянуться, а он уже за пределами страны.

Сейчас каждая вторая польская компания испытывает определенные трудности в рекрутинге украинцев.

Это — следствие большей открытости стран Европейского Союза для рабочей силы из-за восточной границы.

Например, Германия начиная с 2020 года вводит льготы для квалифицированных работников, не являющихся гражданами ЕС и заинтересованных в трудоустройстве в стране. Чехия, в свою очередь, увеличивает до 40 тысяч лимит выдачи украинцам рабочих карт, дающих право — без дополнительных формальностей — на проживание и работу в стране сроком более двух лет.

Для Польши это серьезная конкуренция.

"Работодатели сходятся во мнении, что найти работника из Украины сейчас труднее, чем год назад. Это один из самых явных сигналов, что опасения по поводу истощающего потенциала украинской трудовой миграции отнюдь не беспочвенны. Те, кто хотел уехать из Украины, уже это сделали, а остальных соблазняют более высокие заработки в других странах Европейского Союза. Хотя, конечно, Польша по-прежнему сохраняет такие преимущества, как географическая, языковая и социокультурная близость с Украиной. Зарплата, предлагаемая работникам из Восточной Европы, — уже сейчас весьма привлекательная — продолжает расти. Однако наша страна по-прежнему слишком мало делает для того, чтобы экономическая миграция из Украины перестала быть временной и обрела более постоянный характер", — подчеркивает Кшиштоф Инглот, председатель правления кадровой службы Personnel Servicе.

Украинские работники не лишают работы поляков. Подобные опасения испытывают всего лишь 9% населения, при этом 90% убеждены, что украинцы восполняют дефицит на рынке труда.

Опасения, связанные с потерей работы из-за мигрантов, зависят от уровня образования. Больше всего боятся потерять место люди, не имеющие специального образования. И лишь один из трех польских работников считает, что приток граждан Украины воспрепятствует росту заработной платы в Польше.

Польше стоит поработать над имиджем

Персонал из-за восточной границы заполняет вакансии на 40% крупных предприятий Польши, 25% — на средних и 15% — на малых.

Здесь видна определенная зависимость: чем крупнее компания, тем больше в ней сотрудников из числа приезжих. При этом о своей готовности брать на работу украинцев мелкие предприниматели заявляют чаще, чем средние компании, и столь же охотно, как крупные. Каждая пятая крупная и мелкая компания будут привлекать почти столько же работников с востока, сколько каждая десятая средняя компания.

При этом мелкие предприниматели более других убеждены в возрастании трудностей при наборе сотрудников из Украины — об этом говорят представители 57% компаний. В средних фирмах этот процент составляет 23%, в крупных — 28%.

Общий процент предпринимателей, заявляющих о проблеме с наличием персонала из Восточной Европы, в этом выпуске опроса стал рекордным: он составил 46% в сравнении с 14%, полученными во второй половине 2018 года. Компании нанимают работников из Украины в основном на должности низшего уровня — до 72% случаев.

Такая тенденция прослеживается с самого начала отслеживания ситуации "Барометром трудовой миграции", то есть более десяти лет. Должности среднего уровня, требующие соответствующей профессиональной квалификации, сотрудники из Украины занимают в каждой пятой компании.

И только в 4% фирм украинцы работают на руководящих должностях.

"Это, конечно, в значительной степени следствие стандартной процедуры трудоустройства, ограничивающей срок легальной работы шестью месяцами. За такое короткое время легче всего внедрить работника низшего уровня, хотя спрос в польской экономике как раз начинает смещаться в сторону квалифицированных специалистов и руководящего персонала.

Для их эффективного трудоустройства очень важным будет упрощение процедур, которые позволят украинцам находиться в Польше более длительное время", — говорит Кшиштоф Инглот.

Впрочем, добиться этого будет не так уж и просто.

По мнению 65% приезжих из Украины, в целом у них на родине к Польше относятся хорошо, при этом, как они считают, выдвигается слишком мало инициатив, чтобы страна представлялась привлекательным местом для работы: трое из четырех респондентов утверждают, что Польше стоит позаботиться об улучшении своего имиджа.

Пока что в ответ на вопрос о самых больших сложностях работы в Польше почти половина украинцев в первую очередь отмечает тяжелые условия труда и чересчур высокую продолжительность рабочего дня. Кроме того, 15% опрошенных считают главной трудностью недружелюбное отношение к украинцам со стороны поляков.

Автор: Мария Сикорская,

журналистка телеканалов Polsat News и Polsat News 2 (Польша)

Статья была опубликована на портале "Новая Польша". Републиковано с разрешения правообладателя