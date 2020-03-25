Экономист ЕБРР: За быстрым кризисным спадом из-за эпидемии последует резкий рост

Ведущие международные организации лишь приступили к пересмотру своих прогнозов, как пандемия повлияет на мировую экономику.

Для Украины это имеет громадное значение – и потому, что украинская экономика достаточно открыта, и потому, что ЕС, ставший новым центром эпидемии, является нашим ключевым торговым партнером.

Нынешний экономический кризис часто сравнивают с мировым финансовым кризисом 2008 года. В этом есть своя логика – по глубине падения, однако темпы восстановления мировой экономики могут оказаться более быстрыми.

Еще одна хорошая новость – Украина оказалась гораздо лучше подготовленной к новому экономическому кризису, чем была 12 лет назад.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал ведущий региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития, бывший глава центробанка Македонии Димитар Богов.

Глубина кризиса и скорость восстановления экономики

Каким в итоге окажется спад мировой экономики – пока оценить крайне сложно. Все зависит от продолжительности кризиса, вызванного коронавирусом, а это вопрос из области не экономики, а медицины.

Исходя из того, что нам известно сейчас, можно сделать достаточно пессимистичный прогноз – спад будет измеряться двузначными цифрами. Впрочем, вполне вероятно, что итоговый показатель по итогам года будет намного лучше результата первого полугодия.

Пока что базовый сценарий того, как будет протекать кризис – после короткого спада последует резкий рост экономики.

Очень важно, что детерминанты (фактры), обеспечившие рост как мировой, так и украинской экономики, до кризиса были достаточно надежными. Они в состоянии обеспечить быстрое восстановление экономики и после завершения нынешнего кризиса.

Подходят ли уроки прошлого кризиса к нынешней ситуации

Это очень специфический кризис, который отличается от всех прошлых, и классические меры стимулирования спроса должны быть скорректированы.

Димитар Богов

Из-за мер по сдерживанию эпидемии необратимо потеряна часть текущего частного потребления, такого как расходы на поездки, туризм, рестораны, развлечения и бытовые услуги.

С другой стороны, в отличие от предыдущих кризисов, расходы на товары длительного пользования могут быть просто отложены на период после кризиса.

Кроме того, из-за неопределенности частные инвестиции находятся в режиме ожидания.

И хотя временного спада экономической активности уже не избежать, однако основная задача правительств во всем мире заключается в сохранении "жизни" предприятий, страдающих от кризиса, а также в сохранении покупательной способности населения. Это позволит по окончании кризиса быстро возобновить нормальные производство и потребление.

Перед правительствами сейчас стоит две ключевые задачи. С одной стороны, меры стимулирования бизнеса должны облегчить бремя предприятий, поддержать их активность, и в итоге сохранить рабочие места.

В свою очередь меры социального обеспечения должны дополнять эти усилия путем предоставления поддержки тем, кто несмотря на все усилия все же потеряет работу.

Теперь правительство каждой страны должно принять решение, что будет входить в их антикризисный пакет. Будет ли там поддержка бизнеса в виде снижения налогов, или в виде субсидий, или сочетание этих инструментов.

В любом случае, очевидно, что фискальная политика (налоговые льготы) – самый мощный ответ на кризис такого типа.

И хотя эффект от государственных инвестиций не будет моментальным, он позволит стимулировать восстановление экономики и сгладит негативный эффект от нынешнего "чёрного лебедя".

Каковы возможности ЕС реагировать на кризис

Финансовые возможности стран ЕС значительно отличаются. Поэтому ответ на этот вопрос знают лишь министры финансов этих стран.

Некоторые из этих стран уже столкнулись с чрезмерной нагрузкой на бюджет, в то время как другие имеют довольно комфортное финансовое положение.

Еще один урок нынешнего кризиса – он показывает, что крышу следует ремонтировать в солнечные дни.

Это означает, что страны должны проводить антициклическую политику, то есть, когда их экономика растет – стремиться уменьшать бюджетный дефицит или даже обеспечивать его профицит.

От того, какой была бюджетная политика стран до кризиса и зависит ответ, какую политику реагирования на кризис они могут себе позволить.

К счастью, в предыдущие годы Украина проводила правильную финансовую политику. Она ликвидировала квазифискальный дефицит (скрытый дефицит госбюджета), снизила дефицит бюджета и существенно снизила уровень государственного долга.

Это увеличивает ваши возможности в условиях нынешнего кризиса.

Рекомендации для Украины

Еще одна хорошая новость для Украины - благодаря отличной работе Национального банка макрофинансовая стабильность сейчас сильнее, чем когда-либо за последние тридцать лет.

Украинский банковский сектор является стабильным, хорошо капитализированным и ликвидным.

Это большое преимущество Украины в условиях экономических шоков.

Что касается дальнейших действий правительства, то мы исходим из того, что меры, необходимые в этой ситуации, требуют огромного фискального стимулирования. Антикризисные меры безусловно увеличат бюджетные расходы.

При этом уже очевидно, что снижение экономической активности окажет серьезное негативное влияние на доходы бюджета.

Это означает, что неизбежно временное увеличение дефицита бюджета. Однако эти деньги еще необходимо найти.

К сожалению, финансовые рынки ужесточились для стран с развивающейся экономикой.

С другой стороны международные финансовые институты (такие как МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк) уже выделили беспрецедентные средства на оказание помощи странам в борьбе с кризисом.

Украина должна использовать эту возможность и доработать программу МВФ, которая позволит получить дополнительные средства от Всемирного банка, ЕС, а также улучшит условия доступа на международные финансовые рынки.

В условиях нынешнего кризиса для Украины это вопрос первостепенной важности.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"