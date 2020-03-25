Новое Восточное партнерство: как Евросоюз изменит свою политику в отношении соседей

У ці важкі часи, за пандемії коронавірусу, ми бачимо, наскільки важливою є солідарність та міжнародна співпраця, мета якої – посилити нашу спільну здатність протистояти викликам.

Протягом вже більш як 10 років Східне партнерство (СхП) приносило реальну користь людям в Україні та в інших країнах-сусідах на схід від ЄС. Впровадження Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, включно із глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі, наблизило Україну та Євросоюз одне до одного.

Від початку застосування Угоди про асоціацію обсяг нашої торгівлі зріс на 49%.

Почав працювати безвізовий режим, і за час його роботи майже 3 мільйони українських громадян із біометричними паспортами відвідали Євросоюз, не потребуючи візи.

Окрім того, Україна є одним із найбільших бенефіціарів програми "Erasmus+" у регіоні Східного партнерства: понад 9 тисяч українських і майже 4 тисячі європейських студентів і науково-педагогічних співробітників користуються можливостями академічного обміну.

Є і фінансова допомога: від 2014 року Євросоюз і фінансові інституції залучили понад 15 мільярдів євро у формі грантів і кредитів задля підтримки процесу реформ в Україні.

Понад те, Євросоюз створив такі структури, як Група підтримки України у Єврокомісії, Консультативна місія ЄС, що курує реформу сектора цивільної безпеки в Україні, а також East StratCom Task Force у зовнішньополітичній службі ЄС. Вони об’єднують експертні знання з усього Європейського Союзу, щоби впоратися із ключовими викликами, з якими зіштовхнулася ваша країна.

Та потрібно, щоби у нинішньому стрімко змінному світі наше партнерство продовжувало давати результати.

Для цього ми маємо робити ще більше і діяти ще краще.

Щоби окреслити нові пріоритети партнерства, торік ми запитали думку громадян, підприємців, організацій та урядів 33 країн із усього нашого спільного регіону (членів ЄС та членів СхП. – ЄП). І хоча ми отримали схвалення досягнутих результатів, ми почули також чітке очікування, що ми поглибимо нашу співпрацю для створення робочих місць, процвітання, інвестицій, нашої пов’язаності, належного урядування та у подоланні спільних викликів, таких як зміни клімату та цифрова трансформація.

А зараз ми представили нашу відповідь на ці консультації, разом із довготерміновими завданнями нашої політики на період після 2020 року.

Продовження співпраці з країнами Східного партнерства залишається ключовим пріоритетом для Євросоюзу.

Наші пропозиції – амбітні, проте реальні.

Вони ґрунтуються на чинному досвіді співпраці, але також визначають сфери, у яких нам потрібно досягти більшого.

Нові пропозиції засновані на засадничих цінностях європейського проєкту: верховенстві права, захисті прав людини та боротьбі проти корупції. Власне, ми пропонуємо нашим партнерам спільно працювати над такими цілями:

– Разом будувати стійкі до загроз, сталі та інтегровані економіки.

Зміцнення економіки є визначальним для задоволення очікувань громадян, для скорочення нерівності та того, щоби наше партнерство було історією успіху.

Ми сконцентруємося на створенні робочих місць та економічних можливостей за допомогою збільшення торгівлі, інвестицій, міцніших зв’язків, зокрема транспортних та енергетичних, а також підлаштовуючи освіту, дослідження та інновації під потреби приватного сектора.

– Разом розбудовувати підзвітну систему влади, верховенство права і безпеку.

Належне урядування та демократичні інституції, верховенство права, успішна політика у сфері боротьби проти корупції та безпека – усе це є вкрай важливим для сталого розвитку та консолідації демократії. Вони є основою міцних держав і суспільств, а також потужних економік.

– Разом йти до екологічної та кліматичної стійкості.

Ми всі маємо взяти на себе відповідальність за захист нашого світу для прийдешніх поколінь. Євросоюз співпрацюватиме з партнерами для того, щоби їхні економіки ефективніше використовували ресурси, для створення робочих місць у сферах "зеленої" економіки, а також заохочуючи використовувати місцеві та відновлювані джерела енергії.

– Разом йти до стійкої цифрової трансформації.

Євросоюз продовжить інвестиції у цифрові трансформації наших партнерів, мета яких – поширення переваг Єдиного цифрового ринку ЄС на країни-партнери.

Ми також зосередимо спільну роботу на зміцненні електронного урядування, зростанні цифрових стартапів та на підтримці кіберстійкості країн-партнерів.

– Разом створювати стійкі до загроз, справедливі та інклюзивні суспільства.

Вільні та справедливі вибори, а також прозорі, підзвітні органи влади, орієнтовані на громадянина – вкрай важливі для демократій. Євросоюз і надалі зосереджуватиме увагу на цих ключових сферах, співпрацюючи з громадянським суспільством, роль якого має бути достатньою. ЄС підтримуватиме вільні, плюралістичні та незалежні медіа, дотримання прав людини, забезпечуватиме мобільність і міжлюдські контакти, що є особливо важливими через збільшення дезінформації про цінності ЄС.

За останнє десятиріччя торгівля між Євросоюзом і його східними партнерами майже подвоїлася. Фінансуванням ЄС прямо скористалися понад 125 тисяч представників малого і середнього бізнесу, що створило або зберегло понад 250 тисяч робочих місць.

Зараз ми краще, ніж 10 років тому, пов’язані один з одним – завдяки більш розвиненому транспортному сполученню і легшому доступу до швидкісного інтернету.

А за останніми дослідженнями, для громадян країн Східного партнерства Євросоюз – це міжнародна інституція, якій вони довіряють найбільше.

Тому ми й надалі будемо дотримуватися підходу, орієнтованого на результат. Ми прагнемо зробити разом набагато більше попри усі поточні виклики, включаючи пандемію коронавірусу.

Так ми побудуємо навіть ще амбітніше Східне партнерство, результати якого будуть відчутними для всіх, і продовжимо зближувати частинки нашого спільного континенту.

Автори:

Жозеп Боррель,

високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики

Олівер Варгеї,

єврокомісар з європейської політики сусідства і переговорів про розширення