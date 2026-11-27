Румыния хочет, чтобы НАТО приняло совместные меры против гибридных атак в ответ на угрозы со стороны России.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Румынии Дан Некулеску, которого цитирует dpa, сообщает "Европейская правда".

Гибридные атаки могут принимать форму военных, экономических, разведывательных и пропагандистских операций. Противники часто скрывают свою причастность. Это также могут быть кибератаки и кампании дезинформации, направленные на влияние на общественное мнение.

До сих пор это было внутренним делом стран-членов ЕС и НАТО, отметил Некулеску.

"Нам нужна, по крайней мере, совместная оценка ситуации, и мы должны систематически искать связи. Стоят ли те же субъекты за атаками в Германии, Эстонии или Румынии?" – сказал он.

Некоторые союзники поддерживают подход, согласно которому оборона должна стать оперативной задачей НАТО, отметил он. Другие отвергают его, поскольку видят риск эскалации конфликта с Россией.

Румынский министр обвинил Россию в стремлении установить исключительный контроль над Черным морем.

"Никто другой не должен там находиться. Однако мы там есть: Румыния, Болгария, Турция, Украина и другие страны. У нас есть право на самооборону, но также и право на мир", – подчеркнул он.

Черное море становится слабым местом европейской безопасности, отметил Некулеску.

"Нигде больше в Европе мы не сталкиваемся с таким количеством инцидентов, которые мы связываем с Россией: атаки дронов, морские мины, нападения на торговые суда", – указал румынский министр.

В последнее время торговые суда у побережья Румынии несколько раз подвергались атакам, вероятно, российских дронов. В некоторых случаях в результате этих атак погибли или получили ранения люди, а суда затонули. В ответ НАТО усилило воздушное и морское патрулирование.

В этом контексте стоит отметить, что недавно президент Румынии Никушор Дан заявил, что участие НАТО в сбивании российских ракет и дронов над Украиной "означало бы присоединение к военным действиям".

Сообщалось также, что Польша обратилась к союзникам с просьбой рассмотреть возможность сбивания российских ракет над территорией Украины, когда они направляются в сторону территории НАТО.

Просьба появилась после того, как во время массированной атаки РФ на Украину польское воздушное пространство нарушили три российские ракеты.