Борьба з "вирусом" мафии: как Италия провела самое масштабное очищение власти от криминала

"Вы завоевали Рим, теперь завоевываете рай" - гласит надпись на плакате, который несли на похоронах одного из боссов римской мафии несколько лет назад. Это событие - точнее, его демонстративная помпезность - тогда стало шоком для всей Италии, ведь убедительно показало, что борьба с мафией еще далека от завершения.

Особенность Италии - то, что политическая коррупция стала фактически неотделимой от мафии. А сама мафия превратилась в один из символов Италии, несмотря на все попытки страны помешать этому.

Новейшая история Италии - это борьба против спайки криминала и политики.

Борьба, в которой были не только неудачи, но и серьезные победы антимафиозных политиков, активистов и прокуроров.

"Дело десятилетия"

Отношение рядовых итальянцев к мафиози как к "полезным бандитам", которые хоть и нарушают закон, но могут при необходимости помочь решить сложные дела, оставалось практически неизменным вплоть до "свинцового периода" - с 1960-х до начала 1980-х годов.

Этот период (начало которого известно как "война кланов" или "первая война мафии") сопровождался насилием, заказными убийствами и просто террористическими актами. Конечно, тогда Италия страдала от столкновения радикальных движений, когда "правые" и "левые" боевики стреляли друг в друга. Однако это был период, когда итальянцы также увидели, насколько сильными становились мафиозные кланы.

А в конце этого периода страну потряс ряд террористических актов, к части из которых были причастны мафиозные круги - в частности, убийство известного журналиста-расследователя Кармине Пекорелли в 1979 году. Да и к крупнейшему теракту - взрыву 2 августа 1980 года в Болонье, где погибло 85 человек и более 200 были ранены, - как считается, была причастна римская мафиозная группировка "Banda della Magliana".

Начало 80-х стало особенно кровавым для Италии.

Тогда, во время "второй войны мафии", страна была свидетелем беспрецедентной резни "людей чести". Ее название la mattanza - это термин, заимствованный у рыбаков, он буквально переводится как "забой тунца" и дает представление о характере войны.

В этих условиях усталость от мафии в обществе постоянно росла.

В ответ парламентарии и некоторые чиновники пытались начать свою эффективную деятельность в борьбе с такими явлениями.

Так, по предложению депутата Пио Ла Торре, чтобы начать процесс против представителя мафии, нужно было лишь доказать членство такого лица в мафиозной структуре.

Парламент Италии изменил уголовный кодекс в сентябре 1982 года, но Ла Торре это стоило жизни - его нашли расстрелянным сразу после принятия решения парламентом.

Был убит и новый руководитель полиции Палермо Карло Альберто далла Кьеза. Он был назначен на эту должность в ответ на призыв правительства побороть мафию на юге Италии.

Демонстративное убийство борца с мафией потрясло всю Италию. "Здесь умерла последняя надежда жителей Палермо", - говорили сицилийцы.

Прокуроры против мафии

Убийство далла Кьеза стало настолько резонансным, что активность правоохранительных органов только усилилась.

И несмотря на громкие убийства, нашлись те, кто был готов продолжить это дело. Именно такими стали молодые представители магистрата (орган, включающий судей и прокуроров) Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.

Оба они родились в Палермо, вместе учились и вместе получали прокурорский опыт и стали известны как борцы с мафией еще до убийства далла Кьеза.

Прокуроры Джованни Фальконе (слева) и Паоло Борселлино

В 1981 году, когда началась волна сицилийских мафиозных войн, убийства представителей мафии происходили раз в три дня. Подозрение в их организации упали на мафиози Сальваторе Риину, известного по прозвищам "Зверь" или "Коротышка Тото".

Новоназначенный глава тамошнего магистрата Антонио Капонетто решил собрать группу честных и проверенных магистратов-прокуроров для совместной борьбы против мафии.

Первым, кто был избран, был именно Джованни Фальконе, уже известный своей антимафиозный деятельностью; по его совету в "группу избранных" добавили Паоло Борселлино. К ним присоединился Джузеппе Ди Лелло Финуоли, который также имел определенный опыт антимафиозных процессов. Четвертым стал Леонардо Гарнотта, один из самых опытных прокуроров города.

Молодым Фальконе и Борселлино удалось добиться показаний от Томмазо Бушетты, известного сицилийского мафиози, который потерял всех близких в межклановых войнах.

Поскольку большинство членов его семьи погибли от рук других кланов, Бушетта согласился покаяться и рассказать об обидчиках - мафиозной структуре Cupola, занимавшейся международной торговлей наркотиками.

Его исповедь продолжалась 45 суток.

Бушетта прерывал показания, только чтобы поесть и поспать. Нарушив закон молчания, "омерту", Бушетта уже не мог остановиться.

Благодаря его показаниям Джованни Фальконе начал судебный процесс, на котором удалось доказать вину сотен мафиози и руководителей группировок.

А главное - то, что Бушетта сдал полиции "короля" сицилийского клана Сальваторе Риину, который десять лет возглавлял невидимую империю, контролировавшую остров. Риина лично отдавал приказы об убийствах женщин и детей. Бушетта утверждал также, что "Коротышка Тото" контролировал деятельность итальянского премьер-министра Джулио Андреотти, но четко доказать это тогда не удалось.

Бушетта оказался не единственным информатором антимафиозных прокуроров.

Беспрецедентность и кровавость действий Риины привела к тому, что некоторые другие мафиози начали помогать правосудию. Именно показания "людей чести", которые покаялись (по-итальянски - "pentiti"), стали основой современных знаний о внутренней организации и правилах мафии. Итак, 22 месяца судебных заседаний (1986-1987) в бетонном бункере превратились в обвинительные приговоры 342 мафиози.

Также благодаря этому процессу была раскрыта схема наркотрафика через Атлантический океан, мафия продавала героин через собственную сеть пиццерий.

Это была, наверное, первая победа итальянского государства в схватке с мафией. Это расследование, которое в Италии назвали "делом десятилетия" ("Макси-процесс"), стоило жизни прокурорам Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, которые стали национальными героями.

В мае 1992 года Фальконе был взорван вместе с женой, когда они ехали из аэропорта Палермо в бронированном служебном автомобиле. В июне того же года, также от взрыва в автомобиле, погиб Борселлино.

"Мойте руки перед выборами"

Впрочем, даже после этих процессов позиции мафии и коррумпированных чиновников казались непоколебимыми. Считается, что в 1991 году членом мафии был каждый десятый итальянский мэр. А всего в связях с криминалом подозревались 124 тысяч представителей местных органов власти, из которых обвинения получили только 17 тысяч.

Переломным в борьбе с мафией стал 1992 год, причем на этот раз события происходили на севере страны. Впрочем, и они были косвенно связаны с уже легендарными сицилийскими прокурорами.

Расследование, которое перевернуло итальянскую политику, началось 17 февраля 1992 года, когда директора миланского дома престарелых Pio Albergo Trivulcio Марио Кьезу обвинили в получении взятки за строительный подряд.

Сумма была достаточно смехотворной - всего 7 млн ​​лир (менее $ 5000).

Однако Кьеза представлял Социалистическую партию и имел амбиции стать мэром Милана.

К сожалению для Кьеза и для всей политической элиты, этим делом заинтересовался местный прокурор Антонио ди Пьетро. Его усилиями на банковских счетах скромного госслужащего нашли миллиарды лир, то есть по нынешним меркам - миллионы евро. Ди Пьетро доложил своему руководителю, генеральному прокурору Франческо Боррелли, и получил "зеленый свет" продолжать дело дальше.

Обнаружив два счета, открытые в Швейцарии, Антонио ди Пьетро позвонил адвокату Кьезы и сказал: "Господин адвокат, скажите своему клиенту, что минеральная вода закончилась". Это был намек на то, что свои "отмытые" средства чиновник уже не получит - а значит, он должен был заговорить.

И Кьеза заговорил...

Ниточка потянулась на самый верх - к ведущим деятелям правящей Соцпартии и мафиозных кланов.

"Я не начал операцию "чистых рук": она родилась в результате "Макси-процесса" в Палермо, когда Джованни Фальконе получил от Томмазо Бушетты показания о заключенном соглашении между Ferruzzi Group и мафией. Тогда Фальконе поручил элитному отряду карабинеров Ros найти то, что потом стало уликами против мафии на 980 страницах. Хотя Фальконе и отстранили от процесса (убив его)... " - сказал Ди Пьетро в одном из последних своих интервью в январе 2020 года.

Изюминкой "взяток по-итальянски" было то, что огромные суммы выделялись не просто конкретным должностным лицам, а шли прежде всего на финансирование политических партий, которые в свою очередь "жонглировали" влиянием в тех или иных органах власти.

Такие открытия не понравились Европейскому Союзу, который призвал Италию осуществить институциональную перестройку, пригрозив замораживанием доступа к структурным фондам. Стало понятно, что тогдашняя модель итальянской экономики, которая фокусировалась вокруг большого количества госпредприятий и банков, была выгодна только крупному пулу чиновников и "галоппини" ("решал").

Воплощением этой политики был поток слабо контролируемых бюджетных трансфертов в итальянские регионы, которые помогали правительству обеспечивать свою электоральную поддержку. Коррупционная составляющая таких механизмов проявилась во время операции "чистые руки", которая проводилась в Италии в 1990-х годах и раскрыла сеть индустриального лобби, непосредственно связанного с мафиозными структурами.

По стране прогремела серия показательных процессов, были возбуждены тысячи уголовных дел, арестованы почти полторы тысячи чиновников, политиков и бизнесменов.

Многие из них были приговорены к тюремному заключению, десятки покончили жизнь самоубийством.

Мировая и итальянская история пополнилась еще одним определением этого феномена - словом Tangentopoli ("город взяток"). Это термин, используемый в Италии с 1992 года для определения распространенной системы политической коррупции. Точнее, так называли северную столицу Италии - Милан, после начавшегося масштабного антикоррупционного расследования.

За 10 лет в нем насчитывалось 5000 подследственных, 645 из них предстали перед судом.

Чего стоит только дело о нелегальном финансировании политических партий руководителями крупнейших итальянских компаний - ENI, Olivetti и Fiat.

Эти суды транслировались по национальному телевидению, сделав прокуроров Антонио Ди Пьетро и Франческо Боррелли национальными героями.

Среди других дел под подозрением оказался Миланский метрополитен, руководству которого платила взятки строительная компания. Руководителя этого предприятия арестовали. Шоком стало то, что аудиенции с подсудимым просил даже бывший премьер-министр Италии Беттино Кракси.

Лишь восемь лет спустя все прояснилось: Кракси был главным получателем неучтенных средств за государственные заказы метрополитена. Кроме того, тогда же выяснилось, что Социалистическая партия Италии под руководством Кракси присваивала себе треть всех взяток.

Кракси осудили только в 1996 году, заочно - он бежал в Тунис.

Конец старых политиков

Коррупция была настолько глубоко укоренившейся, что процесс "мытья рук" не мог завершиться за несколько лет - по сути, он продолжается до сих пор. Впрочем, первые результаты стали заметны уже в 1990-е.

В 1994 году из-за тонны коррупционных дел Христианско-демократическая партия Италии, представители которой чаще всего становились премьер-министрами со времен Второй мировой войны, прекратила свое существование. В том же году Социалистическая партия Италии, чей лидер Беттино Кракси находился под следствием, после 102 лет существования также объявила о своем роспуске.

Итак, борьба с коррупцией, которую возглавляли несколько смелых прокуроров, перевернула страницу в истории Италии и открыла путь в большую политику новым лидерам.

Антонио ди Пьетро также пошел в политику. С тех пор он успел поработать министром инфраструктуры, был депутатом, евродепутатом, сенатором, а также предпринял попытку создать собственную партию "Италия ценностей", которая, впрочем, заметного успеха не имела.

Зато запросом на изменения удачно воспользовался Сильвио Берлускони.

А в дальнейшем именно на стремлении к переменам "поднимались" действующие лидеры Италии, такие как Беппе Грилло, Маттео Сальвини, Маттео Ренци и Луиджи ди Майо.

И хотя десять лет антикоррупционной кампании существенно изменили политический ландшафт страны, "старую систему" окончательно искоренить не удалось.

Между тем Италия не поставила точку в этой борьбе. Уже в 2009 году 90-летний экс-премьер Джулио Андреотти был признан заказчиком убийства вышеупомянутого журналиста Кармине Пекорелли в 1979 году. Его приговорили к 24 годам тюремного заключения, спустя четыре года он умер в тюрьме.

Это был скандальный политический процесс, ведь на протяжении более пятидесяти лет имя Андреотти, который трижды возглавлял правительство, ассоциировалось с положительной и активной внешней и внутренней политикой Италии. Но справедливость - гораздо важнее.

В конце концов, борьба с мафией с самого начала рассматривалась как долгосрочная стратегия.

"Для того чтобы воз поехал, нужно как минимум два колеса", - эта сицилийская поговорка характеризует стратегию дальнейшей борьбы. Первое колесо - это аресты и расследования. Оно необходимо, однако результат возможен только вместе со вторым колесом - работой над общественным мнением.

С 1995 года в Италии отмечают День памяти жертв мафии. 21 марта ежегодно жители страны вспоминают мэров, судей, полицейских и журналистов, которые противодействовали мафии и погибли, выполняя свои профессиональные обязанности.

А символом изменений в сознании стали детские рисунки - их до сих пор приносят на могилу Джованни Фальконе в кафедральном соборе Палермо.

Автор: Виктория Вдовиченко,

ассоциированный член Совета внешней политики "Украинская призма"

