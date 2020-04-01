Испытание коронавирусом: что изменится и что сохранится в сотрудничестве Украины с ЕС

Вже не перший тиждень держави Європейського Союзу перебувають у центрі пандемії. Ніхто не був готовий до епідеміологічної катастрофи таких масштабів, усі лише вчаться долати цей виклик.

У те, що відбувається – тяжко повірити, це нагадує страшний сон. Однак, на превеликий жаль, така картина стає нашою новою реальністю.

Переконаний, що для того, щоб зупинити та подолати наслідки COVID-19, потрібна солідарність, і не лише всередині Євросоюзу, але й з такими партнерами, як Україна.

У ЄС це прагнення до солідарності має цілковиту підтримку.

Друг пізнається в біді

Тут, у Брюсселі, ми щодня стаємо свідками того, як величезна бюрократична машина Євросоюзу реагує на нову реальність, шукає нестандартні відповіді та дії, і, до того ж, робить це в умовах дистанційної роботи. На минулому тижні Європарламент провів перше онлайн-засідання, яке було потрібне для ухвалення критично важливих рішень для боротьби з COVID-19.

Євросоюз швидко вчиться. І єдине, що лишається незміннім – це розуміння того, що разом буде простіше додати епідемію. В Брюсселі не бачать інших варіантів виходу з безпрецедентної глобальної загрози, аніж через спільні, солідарні дії.

Декому хотілося б скористатися пандемією, щоб зруйнувати не лише єдність Євросоюзу, але й відкласти на далеку полицю питання стратегічної співпраці ЄС з країнами-партнерами.

Ми вже бачимо, як Росія намагається використати ситуацію з COVID-19 на свою користь. Чуємо заклики до послаблення міжнародних санкцій. У РФ не приховують прагнення до ерозії засадничих принципів та цінностей.

Проте хочу розчарувати таких "деструктивних стратегів".

У діалозі України з Євросоюзом немає жодних ризиків, які б могли призвести до зміни засадничих принципів нашої стратегічної співпраці.

Наведу кілька конкретних прикладів на підтримку свого твердження.

Перше: про російську окупацію Криму в ЄС ніхто не забув

Виклики, створені епідемією, не стали на заваді засудженню Євросоюзом так званої "шостої річниці", а насправді шостих роковин тимчасової окупації Криму.

16 березня високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель зробив заяву від імені ЄС щодо триваючої окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Відкрию невеличкий дипломатичний секрет: ця заява мала пролунати від Борреля в Україні, під час першого дня його візиту до нашої держави. Втім, як відомо, через спалах епідемії коронавірусу цей візит в останній момент був перенесений. Але він обов’язково відбудеться згодом!

У цій заяві Євросоюз засвідчив відданість політиці невизнання, в тому числі через санкційний тиск, засудив проведення так званих "виборів" на окупованому півострові та будівництво Керченського мосту без згоди України.

Брюссель також нагадав державі-окупанту про важливість вільного та безперешкодного доступу представників міжнародних організацій до Криму і піддав критиці зміни демографічної структури населення півострова шляхом переселення людей з території Росії.

Ця заява викликала справжню істерію в МЗС Росії та в російському інформаційному просторі, і це – додаткове свідчення вагомості таких публічних сигналів з Брюсселя.

Друге: Брюссель пам’ятає про російську військову агресію на Донбасі

Жахлива ситуація із правами людини на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей знайшла своє відображення у заяві Європейської служби зовнішньої діяльності від 27 березня.

У ній засуджуються грубі порушення прав людини та продовження ганебної практики щодо безпідставних затримань, тортур та жорстокого поводження із затриманими, які страждають внаслідок триваючої агресії на сході України.

Євросоюз закликав до негайного припинення такої практики та очікує на невідкладні та всеосяжні розслідування кожного такого випадку.

При цьому відповідальний за всі ці події чітко позначений у заяві: "ЄС очікує, що Росія використає свій суттєвий вплив на збройні формування для того, аби добитися стійкого і мирного політичного урегулювання конфлікту на сході України".

Варто наголосити: розмивання санкційної політики ЄС щодо Росії наразі виглядає як нездійснення кремлівська задумка. Нещодавно Євросоюз продовжив персональні санкції на наступний піврічний період.

Триває робота над тим, щоб у разі подальшого невиконання Росією Мінських домовленостей у повному обсязі були продовжені і секторальні санкції.

Третє: ЄС підтримує Україну в боротьбі з коронавірусом

30 березня Євросоюз оголосив про виділення Україні першого пакета допомоги у розмірі 80 млн євро.

Допомогу планується спрямувати на підтримку системи охорони здоров'я та подолання соціально-економічних наслідків, спричинених поширенням COVID-19.

Окрім цього, Україна отримує доступ до нової Ініціативи ЄС щодо охорони здоров’я, що допоможе підготувати українських епідеміологів та медичний персонал, а також забезпечить проведення консультацій з фахівцями Європейського центру профілактики та контролю над захворюваннями.

ЄС готовий допомогти Міністерству охорони здоров’я розбудувати механізм управління кризовими ситуаціями. ЄС готовий надавати підтримку через міжнародні фінансові установи малому та середньому бізнесу, забезпечуючи його ліквідність.

Також Євросоюз підтвердив готовність виплатити другий транш макрофінансової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро після укладення угоди з МВФ.

Четверте: Східне партнерство стає прагматичнішим

Пандемія не змогла відтермінувати появу нового позиційного документа ЄС, який визначає напрямки співпраці з країнами Східного партнерства після 2020 року.

У відповідь на наші наполегливі звернення ЄС підтримав ідею поглиблення секторальної співпраці, поширення переваг Єдиного цифрового ринку ЄС із наданням поступового доступу до внутрішнього ринку ЄС, приєднання країн СхП до Єдиної зони платежів у євро, що дозволить лібералізувати для громадян і представників бізнесу здійснення переказів та проплат у спільній європейській валюті.

Триває робота з гармонізації тарифів на роумінг з країнами ЄС.

Звичайно, наші амбіції в рамках СхП наразі задоволені не у повному обсязі. Але ми і надалі працюємо над започаткуванням додаткового формату співпраці між ЄС та Україною, Молдовою та Грузією – "Східне партнерство плюс".

Отже, є достатньо підстав для висновку: пандемія COVID-19 не змінює засадничих підвалин стратегічного співробітництва України та Європейського Союзу.

У ці надскладні часи ЄС залишається нашим надійним другом та партнером. Адже для перемоги у боротьбі з COVID-19 нам усім потрібні єдність та солідарність.

Автор: Микола Точицький,

представник України при ЄС,

для "Європейської правди"