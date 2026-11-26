В полиции Варшавы заявили, что проверяют информацию о политических требованиях 22-летнего украинца, который в среду вечером поджег себя возле Президентского дворца.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал пресс-офицер районного управления полиции "Варшава I" Якуб Пациняк, которого цитирует Polsat News.

Представитель столичной полиции подтвердил, что самосожжение совершил 22-летний украинец.

"Этот мужчина сейчас находится в медицинском учреждении. Пока нет возможности поговорить с ним об обстоятельствах вчерашнего инцидента", – пояснил Пациняк.

Он также добавил, что правоохранителям ничего не известно о других пострадавших в результате инцидента.

"Мы собираем материалы по этому делу, их анализируют. Сейчас мы рассматриваем различные сценарии", – сообщил представитель полиции, добавив, что только после завершения расследования можно будет предоставить больше подробностей о мотивах и личности 22-летнего мужчины.

Полицейский также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что у 22-летнего мужчины в рюкзаке была табличка с требованиями, а весь инцидент был политической акцией.

"Это принимается во внимание, однако мы должны дождаться окончательного анализа", – подчеркнул он.

Напомним, в Варшаве вечером 25 ноября мужчина поджег себя на площади между Президентским дворцом и зданием Министерства культуры.

В украинском МИД заявили, что пострадавший, с "высокой степенью вероятности, является гражданином Украины", и в настоящее время польская сторона проводит мероприятия для окончательного подтверждения его личности.

СМИ также сообщили, что мужчина требовал, чтобы в Польше к украинцам относились так же, как и к полякам.