"Жалкая дипломатическая фигня": как ссора с Китаем создает проблемы для Земана и Чехии

Спікер Сенату Мілош Вистрчил під час візиту до Тайваню

Спікер Сенату Чехії "заплатить високу ціну" за свої дії – така заява міністра закордонних справ Китаю шокувала багатьох у країні.

Причиною такої заяви став візит групи чеських політиків до Тайваню – частково визнаної держави, чиє існування не визнається ані офіційним Пекіном, ані жодною державою-членом Євросоюзу. Включно із самою Чехією.

Конфлікт між Чехією та Китаєм напевне матиме серйозні наслідки, насамперед економічні.

Але одночасно цей конфлікт став ще одним полем протистояння чеської влади та опозиції. Якщо влада, а в першу чергу – президент Мілош Земан, не приховує своїх дружніх до Китаю настроїв, то опозиція (а вона наразі має більшість у Сенаті) налаштована критично до авторитарного гіганта.

І саме тому опозиція йде на загострення цього конфлікту, ставлячи владу перед вкрай складним вибором.

"Вікно в Європу" для Тайваню

"Я – тайванець", – заявив, виступаючи у парламенті Китайської Республіки (офіційна назва Тайваню) спікер Сенату Чехії Мілош Вистрчил. Звісно, що така заява не могла не викликати захоплення у частково визнаній державі.

Тим більше, що спікер Сенату – друга особа у Чехії – оголосив, що ставить своїм завданням стати для Тайваню "вікном у Європу". Йдеться про відкриття у Чехії філіалу Taiwan Cooperative Bank, який наразі має лише одне відділення в ЄС, у Брюсселі.

А з наступного року може бути відкритий прямий авіамаршрут Тайбей – Прага. Про останній напряму домовлявся інший член чеської делегації – мер Праги Зденек Гржиб.

Для посилення культурних зв’язків делегація анонсувала виставку на Тайвані картин чеського художника Альфонса Мухи, а Чехії – давньокитайського мистецтва. Крім того, Тайвань безкоштовно передає Празі 100 тисяч медичних масок для протистояння коронавірусу.

Такі дії очікувано викликали навіть не протест – а лють Китаю. Ще напередодні візиту, коли стало відомо про наміри Праги підписати угоду про партнерство зі столицею Тайваню, Китай розірвав домовленість про гастролі Чеського симфонічного оркестру. Згодом стало відомо, що гастролі цього оркестру відбудуться у Тайвані.

А вже за результатами візиту Китай видав вкрай різку й не дуже дипломатичну заяву.

"Ми змусимо його заплатити високу ціну за його недалекоглядну поведінку і політичний опортунізм", – пригрозив Вистрчилу глава МЗС Китаю Ван Ї, заявивши, що відвідавши "повсталу провінцію", чеський спікер "зробив себе ворогом 1,4-мільярдного населення Китаю".

На таку заяву, а де-факто – погрози чеському політику довелося реагувати навіть тим, хто виступав проти цього візиту.

Зокрема, президенту Чехії Мілошу Земану, який був вимушений назвати такі погрози неприйнятними. Разом із тим чеський президент гостро розкритикував і сам візит. "Я вважаю це хлоп’ячою провокацією. Китай може обмежити нашим експортерам доступ на свій ринок. В цьому сенсі поїздка завдала шкоди Чехії", – заявив Земан.

"Недоречною і невідповідною" назвав цю поїздку і чеський прем’єр Андрей Бабіш, однак доручив "пояснити (китайському) послу, що ми є суверенною країною".

За словами Земана, чеські експортери вже відчули проблеми на китайському ринку. "Якщо ми з якихось причин втратимо там свої позиції, їх моментально займуть компанії з інших країн", – додав він.

Удар по Земану

"Тайванський скандал" вочевидь матиме продовження. В тому числі – впливаючи на чеські політичні розклади.

Наприклад, Комуністична партія Богемії та Моравії (Чехія залишається останньою східноєвропейською країною, де комуністи мають представництво у парламенті) вимагає звільнення голови чеського МЗС Томаша Петршичека – за те, що той не зумів запобігти такому візиту.

Нинішній скандал напряму б’є і по чинному президенту Мілошу Земану. Окрім численних проросійських заяв, Земан відомий симпатією до Китаю, він регулярно відвідує цю країну.

"Земан любить робити заяви, приємні Росії – і при цьому їздить до Москви з бізнесом, забезпечуючи тому вигідні поставки. Аналогічна ситуація з Китаєм. Земан рідко робить закордонні візити, але до Китаю літає регулярно. Там цінують таку увагу, і це дозволяє вибивати найкращі умови для чеського бізнесу", – раніше розповідав у інтерв’ю ЄвроПравді експрем’єр Чехії Мірек Тополанек.

Така "дружба" із Китаєм забезпечувала Земану підтримку чеського бізнесу. У тому числі перед виборами.

Проте тепер "особливі відносини" із КНР стали пасткою для скандального чеського президента.

І офіційний Пекін, і його партнери у Чехії тепер очікують від Земана конкретних дій з покарання "ворогів Китаю". Але зробити це буде вкрай складно.

Лідери делегації – і спікер Мілош Вистрчил, і мер Праги Зденек Гржиб – не є представниками правлячої партії. Вистрчил є членом найбільшої опозиційної партії ODS – головного опонента правлячої партії ANO 2011.

Винесення у Сенат питання вотуму недовіри її спікеру має всі шанси гучно провалитися – наразі більшість у Сенаті контролює опозиція, а ANO 2011 має лише сім мандатів із 81. Щоправда, ще 13 мандатів там мають комуністи, які явно підтримують покарання спікера, проте їхніх голосів явно буде недостатньо.

Не краща ситуація і з мером Праги. Зденек Гржиб є членом Піратської партії – молодої політсили, яка, втім, є доволі популярною, і за рейтингами підтримки у чеському суспільстві посідає третє місце.

До слова, Гржиб і раніше був відомий гострою критикою авторитарного Китаю – наприклад, у березні вивісив над мерією прапор Тибету на честь антикитайського повстання 1959 року.

Такі кроки не зменшують його популярність у столиці. Натомість спроби влади покарати мера здатні лише її посилити.

Далі буде?

Є ще одна підстава вважати, що нинішній конфлікт далекий від завершення. Відчувши розгубленість влади, чеська опозиція готова й далі бити по слабкому місцю.

Тим більше, що до чергових виборів до нижньої палати чеського парламенту лишається трохи більше року. А тому інші політики використовують китайську тему для розбудови свого політичного рейтингу.

Саме так можна трактувати лист ще одного представника місцевого самоврядування, старости празького району Ржепориє (це виборна посада, аналог мера) Павла Новотного на адресу очільника МЗС Китаю.

Зауважимо, що Новотний вже був фігурантом кількох скандалів. Зокрема, він викликав гнів Росії, встановивши монумент воякам російської визвольної армії (так званим "власівцям"). Нещодавно районному очільнику разом із мером Праги навіть надали державну охорону для захисту від можливої кремлівської помсти.

Ми вже згадували, що чеські політики дійсно мають підстави критикували Китай за загрозливу тональність листа міністра. Але усі ці претензії – ніщо, якщо порівняти заяви Пекіна із тим, що пролунало від Новотного. У його листі є і прямі образи, і навіть нецензурні висловлювання (деякі фрагменти листа наведені нижче).

Звісно, староста столичного району - це не очільник МЗС. Та й Новотний має репутацію дуже токсичного політика. Але це теж офіційна особа, і його відповідь напевне не залишиться поза увагою Китаю.

Як діятиме КНР, сказати складно. Мабуть, це буде асиметрична відповідь. І тут можна лише порадити чеським громадянам та бізнесам, які опинилися в Китаї, бути обережними, щоби не стати жертвою політичної перестрілки.

Проте тема плазування чинної влади перед КНР напевно стане однією з ключових тем для опозиції у виборчій кампанії наступного року.

Нижче наводимо кілька цитат з листа Новотного на адресу міністра закордонних справ Китаю (замінивши деякі найбільш нецензурні вислови).

"Шановний пане,

Це був ОСТАННІЙ раз, коли ви відкрили рота стосовно Чехії! Ваша заява вийшла далеко за межі дипломатично прийнятного. Та як ви (йдеться про МЗС Китаю. - ЄП) смієте говорити, що ви змусите президента Сенату Чехії "заплатити високу ціну", ви, нахабні, тупі, неотесані клоуни!

Тож тепер слухайте мене добре, товаришу міністре: Китайська народна республіка негайно вибачиться за цю безпардонну погрозу. Коли я кажу негайно, я маю на увазі ПРОСТО ЗАРАЗ! Я хочу, щоби це вибачення опинилося на столі міністра закордонних справ Чеської Республіки протягом 24 годин!

До речі, він насправді поділяє моє ставлення, але йому доводиться тримати язика за зубами через пакт, домовленість між вашим найманцем Мілошем Земаном, який вже не зовсім при своєму розумі, з прем'єр-міністром, його співнатхненником Бабішем. Але це не означає, що ви можете наїжджати на нас так, як ви робите!...

Ви не навчите нас з позиції сили. Попереджаю вас, що реакція з нашого боку була б однаковою, навіть якби ви інвестували у Чехію в 14 разів більше, ніж наші друзі з Тайваню, а не в 14 разів менше за них.

...Я хочу забути цю жахливу, недоречну та жалюгідну дипломатичну фігню, яку ви щойно зробили. І не зв’язуйтеся зі мною!!!"

Автори: Юрій Панченко, Сергій Сидоренко,

редактори "Європейської правди"