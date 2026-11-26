Правительство Испании в четверг активировало 2-й уровень чрезвычайной ситуации в рамках Национального морского плана из-за угрозы утечки дизельного топлива с пострадавшего танкера, затонувшего у побережья Ибицы.

Об этом сообщает EFE, передает "Европейская правда".

2-й уровень чрезвычайной ситуации в соответствии с Национальным морским планом предусматривает привлечение чрезвычайных государственных ресурсов для локализации и ликвидации разлива, который может серьезно повлиять на морскую экосистему и побережье.

Судно морской спасательной службы Clara Campoamor, специализирующееся на локализации разливов загрязняющих веществ, направилось к месту аварии, где также находится судно Salvamar Talía.

Кроме того, самолет морской спасательной службы осуществляет облет зоны, чтобы подтвердить, произошел ли разлив топлива в море, и оценить его масштабы.

Со своей стороны, Министерство экологического перехода активировало план по локализации возможных разливов. На данный момент в зоне аварии признаков загрязнения не обнаружено.

Автономное сообщество Балеарских островов активировало свой Территориальный план гражданской защиты на нулевом уровне для постоянного мониторинга ситуации и обеспечения немедленного реагирования на любые инциденты, которые могут повлиять на побережье или морскую среду.

Утром 26 ноября у побережья острова Ибица затонуло судно, которое перевозило около 7 тысяч метрических тонн дизельного топлива; в результате этого погиб человек.

Четверо пострадавших с судна имеют признаки гипотермии, обезвоживания, проглатывания соленой воды и отравления в результате контакта с нефтепродуктами. Пострадавшие находятся в больницах Ибицы и Валенсии.

16 ноября сообщалось, что грузовое судно BETUL 8 потерпело бедствие у побережья Болгарии. Власти позже сообщили, что всех членов экипажа, находившихся на борту, удалось спасти.