"Европейской правде" нужна ваша помощь

Як "Європейській правді" стати ближчою до наших читачів, краще відповідати вашим очікуванням?

Останніми днями ви могли помітити новацію – тепер ЄвроПравду можна не лише почитати, але й послухати. До деяких важливих статей ми додаємо відеоблоги, де розповідаємо коротко про головне. Відкриття кордонів для українців, зв’язок між комуністами та карантином у Чехії, тиск угорського комісара на Україну та інше.

Ми шукаємо й інші формати. Наприклад, дали слово генеральному секретарю НАТО для заяви про Україну як кандидата на членство в Альянсі та розповіли, як Лавров збрехав про вкрадену ручку під час офіційної зустрічі з угорським колегою.

І це далеко не всі новації, які ми запланували.

Ці зміни запропонували ви, наші читачі, коли ми звернулися до вас із таким запитанням. Тоді багато хто просив додати до ЄП відеокомпоненту. А ще була популярною ідея про щоденний огляд ключових новин дня – і це теж скоро з’явиться у цікавому вигляді. Над кількома іншими новаціями ми також працюємо. Їхній перелік не є остаточним – можливо, у вас з’являться додаткові цікаві ідеї.

Звісно ж, ми збережемо основну діяльність, що включає захист руху України до ЄС та НАТО та просування і пояснення реформ, що почалися після Революції гідності.

Однак ми хочемо змінюватися, щоби бути ефективнішими у цьому.

Але для втілення та збереження змін нам потрібна ваша допомога.

У тому числі – фінансова. А фонд "Відродження" готовий подвоїти ваші внески.

"Європейська правда" є неприбутковою організацією і, зважаючи на нашу вузьку тематику, навряд чи зможе стати окупною, і потребує підтримки доброчинців. Тому ми відкрили сторінку на "Спільнокошті", щоб зібрати гроші на нашу нову діяльність.

Там ми розповіли, про що йдеться, додали цікавинки про себе і пояснили, чому без вашої допомоги нам не впоратися.

А для вас, наших доброчинців, ми підготували сюрпризи, які вам точно сподобаються. Детальніше читайте на "Спільнокошті".

Щиро ваша,

редакція "Європейської правди"