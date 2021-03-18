Поражение антиукраинцев: благодаря чему Рютте в четвертый раз выиграл выборы в Нидерландах
Прем’єр Нідерландів Марк Рютте має всі шанси повторити політичний рекорд Ангели Меркель, вчетверте поспіль, і безперервно із 2010 року, ставши головою уряду. І хоча урядам Рютте за цей час двічі доводилося йти у відставку достроково, у тому числі цього року, він щоразу доводив свою здатність до перемоги.
Партія Рютте стала лідером на останніх парламентських виборах – за його правоцентристську Народну партію за свободу і демократію (VVD) віддали голоси понад 22% виборців, що є високим результатом для політично дуже фрагментованих Нідерландів.
Треба нагадати, що до відставки уряду та позачергових виборів призвів гучний скандал зі звинуваченнями у дискримінації громадян іноземного походження при виплаті соціальної допомоги, і відповідальність за нього значною мірою несла партія прем'єра. Але попри очікування противників Рютте, це його не "вбило" – схоже, через те, що для виборців його партії ці звинувачення не мали аж настільки важливого значення.
А от серед інших членів коаліції пощастило не всім.
Відповідальність за помилки під час пандемії виборці також поклали не на Рютте, а на одну з менших партій коаліції.
І це до певної міри може стати проблемою – "тефлоновому прем’єру" тепер буде складніше знайти нових коаліційних партнерів.
Вибори часів COVID
Нинішня виборча кампанія в Нідерландах з цілої низки причин заслуговує на те, щоб називатися особливою.
По-перше, попри те, що зазвичай у королівстві парламентарів обирають по середах, цього року голосування розтягнулося на три дні й тривало з 15 по 17 березня. Під виборчі дільниці цього року відвели дуже різноманітні приміщення, включаючи театри, церкви і навіть кладовища – все для того, аби за умов пандемії забезпечити соціальну дистанцію.
По-друге, вперше в нідерландській історії було дозволено голосувати поштою, хоч цей варіант і був доступний лише для виборців, старших за 70 років.
І нарешті, оскільки саме голосування і передвиборча кампанія відбувалися в умовах локдауну і комендантської години, вся агітація виявилася перенесеною на телебачення та в інтернет.
Проте навіть за таких умов нідерландці показали свою політичну відповідальність – явка склала понад 79%, що лише на 2% нижче за показник попередньої "доковідної" кампанії 2017 року.
Перемога лібералів, поразка популістів
Особливістю виборчої системи в Нідерландах є практична відсутність виборчого бар’єру – він становить лише 0,67%.
Наслідком цього є дуже суттєва строкатість нідерландського представницького органу. І нинішні вибори не стали винятком.
Понад те, вони претендують на історичний рекорд, адже за підсумками підрахунку понад 90% голосів, до парламенту пройшли представники 17 політичних партій.
Якими стали результати цих виборів?
По-перше, вибори підтвердили стабільну підтримку прем’єра Рютте та його партії. За "народників" Рютте проголосували близько 22% виборців. У порівнянні з результатами виборів 2017 року їхній результат навіть трохи зріс і партія Рютте, як і раніше, матиме найбільшу парламентську фракцію – за попередніми даними, кількість їхніх мандатів зменшиться з 33 до 35.
Ще одним переможцем цих виборів стала ліберальна партія D66, яка і зараз є партнером Рютте по коаліції.
Завдяки своїй лідерці – міністерці зовнішньої торгівлі Сігрід Каар, партія вийшла на друге місце, здобувши майже 15% голосів. Якщо зараз партія має лише 19 депутатських мандатів, то тепер їхня кількість має зрости з 19 до 24.
Ще одні колишні союзники Рютте з Партії праці (PvdA), попри скандал з "дитячими виплатами", у якому вони також фігурували, втримали свої позиції у порівнянні з виборами 2017 року, отримавши 5,7%.
Менше пощастило ще одному учаснику чинної коаліції – християнським демократам. Вони отримали лише 9,7%, втративши майже 3% підтримки, які здебільшого перейшли D66.
Ще цікавіше – те, хто лишився у явному програші.
Дуже втратили ті партії, які під час референдуму 2016 року агітували проти Угоди про асоціацію з Україною.
Частково цьому могло посприяти і те, що на вибори 2017 року вони йшли на хвилі медійної уваги, а тепер вже не мали змоги розігрувати "український козир".
Правопопулістська Партія свободи Герта Вілдерса у порівнянні з виборами 2017 року втратила 2% голосів та спустилася на третє місце. У новому парламенті вона отримає лише 17 мандатів замість 20.
Ще більше, 3%, втратили нідерландські соціалісти, які також у 2016 році агітували проти України.
"Тефлоновий" прем’єр
Спостерігаючи за прем’єрською кар’єрою Марка Рютте, оглядачі доволі часто порівнюють її зі стилем іншої "довгограючої" очільниці уряду – німецької канцлерки Ангели Меркель.
На користь обом грає як майже непотоплюваний особистий рейтинг, так і особиста скромність. Як і Меркель, Рютте живе у звичайній міській квартирі, а звичка добиратися на роботу на велосипеді стала його фірмовою рисою.
Іншою ж ознакою, що поєднує як обох лідерів, так і партії, котрі вони представляють, є надзвичайна програмова адаптивність та гнучкість.
Починаючи з 2010 року, Рютте очолював три кабінети різної ідеологічної спрямованості.
До квітня 2012 року він працював в уряді меншості разом із християнськими демократами. При цьому в ключових голосуваннях кабінет підтримувала правопопулістська та євроскептична Партія свободи.
З листопада 2012 року Рютте головував вже в уряді "великої коаліції", створеному Народною партією разом з соціал-демократами з Партії праці. Натомість у жовтні 2017 року він став на чолі чотирипартійного ліберально-консервативного уряду Народної партії, партії "Демократи 66" (D66), Християнсько-демократичного заклику (CDA) та Християнського союзу (CU).
При цьому самому Рютте і його політичній силі дивним чином завжди вдавалося залишатися осторонь масштабних політичних скандалів. На відміну від його колег по коаліціях, яким щастило менше.
Наприклад, основний негатив від локдауну, комендантської години і низьких темпів вакцинації отримав не очільник уряду, а християнські демократи, яких представляє глава МОЗ Хуго де Йонг.
На рейтинги "народників" не вплинув навіть скандал стосовно виплат на утримання дітей, який сягає корінням у період урядування "великої коаліції" з Партією праці, скандал, який у січні призвів до відставки третього кабінету Рютте.
Що далі?
Вже сьогодні ввечері, за словами Марка Рютте, два переможці виборів – VVD та D66 – почнуть консультації стосовно укладення коаліційної угоди. Втім, за останніми підрахунками, на двох ці політсили збирають лише 59 зі 150 місць у Другій палаті.
Тож, вочевидь, їм доведеться або залучати до перемовин інші політичні сили, або ж створювати уряд меншості й "збирати" голоси під ключові законопроєкти.
Сам нідерландський прем’єр висловлював готовність до продовження діючої ліберально-консервативної коаліції з християнськими демократами та Християнським союзом. Втім, судячи з коментарів, котрі давали представники молодших коаліціянтів перед виборами, продовження чотирипартійного альянсу видається сумнівним.
Адже представники CDA невдоволені тим, що вони взяли на себе тягар політичної відповідальності за рішення стосовно протидії пандемії, в той час як прем’єру і лібералам з D66 вдалося лишитися немов осторонь.
Тож потенційні перемовини можуть затягнутися надовго.
Негативний досвід у нідерландській історії вже присутній, адже коаліційні переговори 2017 року тривали 225 днів.
Проте триваюча пандемія може до певної міри прискорити процес перемовин. Адже країна потребує дієздатного уряду в часи економічної кризи та зростаючого навантаження на системи охорони здоров’я та соціального захисту.
Найближчий час покаже, що оберуть політики Нідерландів – відповідальність чи політичну доцільність.
Автор: Віктор Савінок,
аспірант Університету Марїі Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща)