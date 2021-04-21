Агенты влияния России: как работает группа поддержки Кремля в Чехии и за ее пределами

В последние годы Чехия неоднократно становилась генератором новостей о влиянии Путина в Европе. Не в последнюю очередь – в связи с деятельностью чешского президента Милоша Земана, который не скрывает своих теплых чувств к России или Китаю.

Впрочем, за последние несколько дней эта картина мира перевернулась.

В минувшие выходные Чехия сообщила о раскрытии преступления, совершенного российскими ГРУшниками – взрыва на военных складах, в котором погибли два человека. И хотя речь идет о событиях еще 2014 года, Прага отреагировала жестко, выслав из страны 18 российских дипломатов.

Но на этом история противодействия РФ со стороны Праги не закончилась. В ходе масштабной операции в Чехии задержали подозреваемых в боях против Украины на Донбассе.

Что же происходит? Об этом "Европейская правда" поговорила с Давидом Стуликом – чешским экспертом и другом Украины, который в течение десяти лет был пресс-секретарем представительства ЕС в Украине, а сейчас в Праге является старшим аналитиком Центра "Европейские ценности", занимающегося вопросами безопасности. Мы подготовили для вас как полную видеоверсию, так и несколько сокращенную текстовую версию нашей беседы на видеоканале "Европейской правды". Выбирайте тот формат, который вам больше нравится.

Далее – прямая речь Давида Стулика.

О "пророссийской Чехии"

Вопреки существующему стереотипу, Чехия – не пророссийская. 60-65% чешского общества понимает, что представляет собой Россия, что она делает за рубежом. В Чехии помнят о 1968 годе (когда СССР ввел армию в Чехословакию для подавления "пражской весны").

Но, к сожалению, в Чехии есть пророссийские политики во главе с президентом Милошем Земаном, которые после избрания начали защищать интересы РФ или других стран.

Также у нас есть "пятая колонна", Коммунистическая партия Чехии, поддерживающая непосредственные связи с Кремлем. И эта партия представлена в парламенте, хотя ее поддержка снижается. Но Чехия в целом не является пророссийской.

Почему же президентом Чехии стал открыто пропутинский Милош Земан?

Важно отметить: хотя большинство чехов проголосовали за Земана, это не означает поддержки его пророссийских заявлений.

Когда он был избран впервые (в 2013 году. – ЕП), то был сторонником чешского членства в НАТО, в ЕС, но постепенно – видимо, под давлением советников, которые непосредственно связаны с Кремлем, – проевропейская и проатлантическая риторика отошла на второй план.

Впрочем, и на вторых выборах в центре внимания была не внешняя политика. Чехи выбрали Земана, потому что он им предложил наилучшую внутреннюю, домашнюю политическую программу. Земан – харизматичный лидер, и это тоже людям нравится. Его здесь помнят как премьер-министра, который успешно закончил приватизацию в 1990-х годах, что потом привело к экономическому росту, увеличению заработной платы. Многие люди думали именно об этом, когда за него голосовали.

Так что речь не идет о том, что избиратели согласны с его взглядами на агрессию России против Украины. Наоборот, после всех этих скандалов я не уверен, что его бы снова выбрали.

Конкретный пример: тендер на строительство атомной электростанции, в котором хотел победить "Росатом". Там было очень мощное российское лобби. Есть экономические, материальные стимулы от людей, связанных с РФ. Но запрос общества – другой. Когда начала появляться информация, что "Росатом" будет приглашен участвовать в тендере, это вызвало волну возмущения и сопротивления. Две трети чехов – против участия "Росатома" в этом тендере.

Да, в Чехии есть агенты влияния, которые заинтересованы в помощи РФ по разным причинам: кто-то из материальных соображений, кто-то, как Земан – из эгоистических.

Он хочет быть другим, хочет доказать, что способен "показать средний палец" европейским политикам.

Такие люди есть в любой стране.

Но проблема Чехии в том, что некоторые из этих людей занимают очень влиятельные позиции.

Как чехи восприняли новость о том, что взрыв на военных складах совершили россияне?

Это был большой шок.

В субботу вечером, когда в новостях сказали, что сейчас будет созвана экстренная Пресс-конференция двух высших чиновников, премьера и вице-премьера, все подумали, что это связано с запланированным визитом вице-премьера Гамачека в Москву.

Он должен был быть в Москве в понедельник для переговоров о закупке российской вакцины "Спутник V". Также были подозрения, что он будет говорить об атомном тендере.

А когда СМИ обнародовали фото этих двух "ребят из Солсбери", "Петрова и Боширова", я сначала думал, что это день дурака, первое апреля. Это была настолько шокирующая информация, что я несколько раз это перечитал. Но появились доказательства, и первый шок сменился шоком от того, что военные агенты третьей страны совершают здесь взрывы, убивая наших сограждан.

То, что во время взрывов на военных складах погибли два человека, многие в Чехии восприняли очень близко. И это действительно сейчас очень меняет восприятие РФ у чешских граждан.

Даже больше.

Многие политики и эксперты говорят, что это был акт государственного терроризма со стороны России.

По сути, в эти выходные произошел важный разворот Чехии от Москвы в сторону наших евроатлантических союзников.

Мы в определенной степени нажали на тормоз поезда, который приближал нас к Москве.

Россия действительно существенно утратила влияние – но не до конца. Пророссийские силы готовятся к информационной контратаке.

Как отвечает российская агентура?

Хотя в серьезных СМИ Чехии есть консенсус относительно этих событий, есть еще отдельный сегмент медийного рынка, который, как считают, связан с Россией. Мы их называем "альтернативные СМИ", которые создают "альтернативную правду".

Около 30% чехов берут информацию из этого сегмента.

Чехия в этом не уникальна: мы же видели в США, как Трампу удалось убедить столько людей в "альтернативных фактах". Есть спрос на информацию, которая противоречит всем официальным источникам, есть недоверие системе, традиционным СМИ и так далее. Есть люди, ищущие черно-белое, очень простое разъяснение событий в мире – и такие сайты им это дают.

Так вот, пока на этих сайтах – тишина.

Они молчат, потому что не ожидали такого развития событий и еще не знают, что рассказывать.

Но мы уверены, что вот-вот они начнут выдавать много разных объяснений, альтернативных версий. Говорить, что это были американские агенты. Это их тактика. Так же делали со сбитым на Донбассе "Боингом" MH-17: много различных версий, которые запутывают картину, создают "информационный дым". А через неделю к журналистам выйдет президент Земан, который скажет: "Видите, есть 20 различных объяснений, и у меня нет доказательств, что это было так, как говорят спецслужбы".

Поэтому спецслужбы уже сейчас должны представить максимальное количество доказательств, чтобы сузить россиянам пространство для дезинформации.

В каких государствах ЕС влияние России представляет наибольшую опасность?

Следите за Венгрией, Австрией. До определенного момента в этом списке была Италия, где в правительство вошла откровенно пророссийская партия "Лига".

Эти три страны наиболее подвержены российскому влиянию – через энергетические, экономические рычаги, есть также вопросы к политическим элитам. Не обязательно они просто коррумпированы россиянами – например, в Австрии есть "стремление к нейтралитету", желание "искать правду с обеих сторон". Также причина в некой ностальгии – желании быть на связи с "большой страной на Востоке". Это удивляет в случае Венгрии, имеющей опыт введения советских войск в 1956 году, о котором венгерские лидеры забыли. Хотя я думаю, в Венгрии тоже происходят определенные изменения в настроениях граждан.

Однозначно надо уделять внимание Германии и Франции, так называемым "двигателям" Евросоюза.

В обеих странах у вас есть очень компетентные послы, которые знают, каким образом доносить украинскую позицию. Сейчас будет очень важно работать с новым немецким правительством, которое поменяется после выборов осенью.

А в целом в ЕС побеждает "партия здравого смысла".

К большому сожалению для меня и для вас, я не называл бы это "проукраинским лагерем". Речь идет о людях, которые защищают демократию, права человека, принципы правового государства. Эти люди выступают против российской агрессии как в Украине, так и в Грузии; они понимают угрозу со стороны тоталитарных режимов.

Они также выступают против роста китайского влияния в ЕС и в Чехии.

Для Украины хорошо, что такие люди есть и их однозначно большинство.

Что же касается Чехии... Возможно, из информационного пространства создается впечатление, что влияние России у нас очень велико, но оно сейчас падает.

Россию поддерживают две партии – крайне правые и крайне левые, коммунисты и националисты, но их поддержка вместе – до 20%. При этом коммунисты могут не пройти в парламент.

Здесь помогает природа, потому что их избирателей становится все меньше и меньше ;)

Беседовал Сергей Сидоренко,

видео Владимира Олийныка,

"Европейская правда"