Усилитель демократии: как в Швейцарии сделали петиции эффективными

Зачем нужны петиции и какой от них прок?

Ответить на этот вопрос поможет опыт Швейцарии, страны, где подача петиций является, наверное, одной из старейших демократических традиций.

Право граждан подавать петиции было закреплено в конституции образца 1848 года, а в основе этого права лежали традиции народного вето, которые начали развиваться в стране примерно с 1830 года.

Более того, этот механизм остается востребованным: каждый год петиции, под которыми свои подписи оставляют тысячи граждан, продолжают поступать на адрес федерального парламента.

При этом граждане Швейцарии нашли лазейки, позволяющие сделать петиции эффективным инструментом. Как же им это удалось?

Демократия для всех

В Швейцарии мирно сосуществуют две формы прямой демократии: референдум и народная законодательная инициатива.

Введенные соответственно в 1874 и 1891 годах, они стали качественным развитием традиций народного вето и подачи петиций.

Но если инициатива всегда, в случае ее регистрации, выносится на голосование, то петиция таких последствий за собой не влечет, более того, официального ответа правительства на петицию законодательство не предусматривает.

Зачем тогда вообще нужна петиция как политический инструмент?

Как ни странно, очевидная политическая ущербность петиций ни в коей мере не привела к снижению степени их популярности. За последние два десятилетия швейцарские власти получили и рассмотрели очень большое количество петиций: если в 1999 году их было всего 9 штук, то к 2012 году их число выросло до 68 в год.

Темы могут быть самыми разнообразными, от просьбы принять меры в связи с предполагаемым взрывообразным ростом численности популяции бакланов до просьбы разъяснить позицию Швейцарии в связи с фактами нарушений прав человека за рубежом.

Большинство таких петиций подается, как правило, от имени групп и организаций, начиная от небольших групп изучения Библии и ассоциаций по защите прав животных до мощных профсоюзов.

Одна только "Молодежная сессия" швейцарского парламента с момента своего основания в 1991 году передала правительству страны около 150 петиций. Для молодых людей, еще не получивших права голоса, петиция остается единственным форматом политической деятельности и каналом донесения до властей своего мнения.

Традиционно к этому инструменту чаще всего прибегали женщины, а также представители социальных меньшинств.

"Петиции исторически были во всем мире пространством, в котором аккумулировались течения и идеи, не имевшие шансов на получение поддержки со стороны общественного или парламентского большинства. Это был как бы контрапункт к действующему избирательному праву, дополнение к нему, пространство для маргинализированных людей, место для дискуссий, сфера, где все они могли участвовать в общественных процессах, не задумываясь о том, каким административным ресурсом они реально обладают", - отмечает доцент Университета Пенсильвании (США) Мэгги Блэкхоук.

Вплоть до получения в 1971 году права голоса на федеральном уровне швейцарские женщины были весьма активными петиционерами, а в 1929 году они даже подавали петицию с требованием как раз о предоставлении им этого права.

Сегодня же в Швейцарии женщины очень редко являются единственными авторами петиций. Хотя есть и исключения: рекорд принадлежит швейцарской блогерке Регуле Хайнцельманн, которая за последние 30 лет организовала подачу четырех петиций.

"Если у меня складывается впечатление, что какой-то вопрос (который я затрагиваю в своем блоге) получил широкий отклик, то я чувствую себя обязанной публично озвучить мнение моих читателей, например с помощью петиции. В конце концов, я уже на пенсии, так что у меня есть достаточно свободного времени для политического волонтерства", - отмечает она.

Правильное время, правильное место!

Петиции являются не только базовым инструментом, позволяющим отстаивать свободу слова, но, возможно, даже демократией в самом чистом ее виде.

С их помощью любой человек, независимо от возраста, национальности или миграционного статуса, может стать участником широких политических дебатов.

И это касается не только Швейцарии. Например, в Конституции США, на которую изначально была ориентирована (чтобы не сказать — с которой была списана) Конституция Швейцарии, право на подачу петиций прямо упоминается в "Первой поправке", которая, как известно, как раз обеспечивает свободу слова, будучи заменой гарантированного "права политического голоса", коль скоро это право имеют только граждане.

"С этой точки зрения право на подачу петиций является правом дополнительным по отношению к праву голосовать и быть избранным, а не подчиненным ему", — говорит Мэгги Блэкхоук.

Но как быть с тем, что петиции, как правило, не имеют никаких политических последствий?

Регула Хайнцельманн нашла выход из этого положения: она старается в своей петиционной деятельности следовать парламентской повестке дня. И тогда петиции могут напрямую влиять на обсуждение законопроектов.

Для депутата парламента и сопредседателя партии швейцарских социалистов Седрика Вермута решающее значение имеет способность петиционеров оказаться с правильной петицией в правильное время в правильном месте.

"В 80% случаев проблема заключается не в том, что парламент не хочет заниматься этим вопросом, а в том, что петиция опаздывает и поступает в тот момент, когда парламентский процесс принятия решения по данному вопросу зашел уже слишком далеко", - признает он.

Сам Седрик Вермут принадлежит к числу немногих действующих парламентариев, чье имя фигурирует в списке постоянных петиционеров. Однако он не считает себя каким-то исключением, ведь в реальности действующие политики стоят за очень многими организациями, подающими петиции.

Исторически возникнув в качестве индивидуального социально-политического действия, сегодня петиции стали массовым инструментом, собирающим за собой сотни тысяч подписей.

Так, в феврале 2021 года петиция с требованием "не ковыряться без нужды в системе пенсионного обеспечения женщин" собрала 314 тысяч подписей. В июне 2019 года 340 тысяч человек подписали петицию, призывающую правительство отказаться от планов жесткой экономии в сфере здравоохранения и вместо этого принять меры по финансовой стабилизации базового пакета медицинских услуг для населения.

Петиция, подписанная многими людьми, скорее всего, будет иметь иной политический вес, нежели индивидуальное обращение к властям от одного-единственного человека.

"Это верный способ создать политическое давление, показать, что если вы примете данное решение, то потом найдется достаточно много людей, которые с этим решением не согласятся. Такая петиция может поставить под угрозу целый законопроект и стать признаком того, что скорее всего в данной форме этот закон, даже принятый парламентом, может быть вынесен на референдум", - признает Седрик Вермут.

Однако есть проблема: подписи под петициями или народными законодательными инициативами нужно собирать очень быстро.

А поэтому решающее значение для успеха всего процесса имеет наличие плотной и широко разветвленной сети единомышленников.

"Очень важно для начала, чтобы люди видели проблему и говорили о ней. И если вы в самом деле хотите создать сообщество единомышленников, то петиции в этом смысле могут быть очень полезны", — подтверждает Даниэль Граф, основатель швейцарской онлайн-платформы сбора подписей WeColle.

Впрочем, как раз эта платформа сбором подписей под петициями не занимается. "Если посмотреть на конкретные политические изменения, то петиции тут выглядят весьма слабо", - говорит ее основатель. Однако, тут же уточняет он, факт подачи петиции может стать медиа-поводом, на основе которого можно в социальных сетях "заработать хайп" и раскрутить полноценную политическую кампанию.

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Право подавать петиции или запускать народные инициативы существует не только в Швейцарии.

В Украине каждый может подать петицию, например, на сайте президента. Любой житель страны-члена Евросоюза может подать свою петицию, которая должна, правда, касаться только одной из 44 областей, отнесенных к сфере полномочий и предметов ведения ЕС.

В Великобритании, прежде чем петиция будет рассматриваться в качестве возможного вопроса для обсуждения в парламенте, подписи под ней должны оставить 100 000 человек. А в Австрии перед обсуждением петиция должна получить поддержку одного из членов парламента.

Одно остается неизменным.

Право на подачу петиций является основополагающим инструментом обеспечения легитимности демократического процесса.

"Если у вас существует демократия, которая представляет только права отдельных лиц, жестко регулируя права и обязанности всех остальных, не давая им никакой формы политического представительства, то такая ситуация, на мой взгляд, весьма проблематична", — убеждена Блэкхоук.

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