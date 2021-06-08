Разговор с Зеленским и предложения для союзников: с чем Байден летит в Европу

9 червня президент США Джо Байден вирушає у свій перший закордонний візит, і це буде візит до Європи.

Важливою частиною підготовки цього візиту стала телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським, який отримав запрошення відвідати Вашингтон.

Геополітична важливість дзвінка перед зустріччю президента Байдена з керівництвом європейських країн, ЄС, НАТО та Владіміром Путіним полягає в обміні своїми позиціями зі стратегічних питань та актуалізації українського питання у міжнародному порядку денному за участі України.

Президент США підтвердив свою непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Проте як він буде вибудовувати відносини з європейськими союзниками? І що може бути полем для компромісу?

Велике турне Байдена

Європейський візит нового президента США має покласти край суперечкам щодо зовнішньополітичних пріоритетів Америки.

Сумніви у цих пріоритетах з'явилися під час президентства Дональда Трампа, для адміністрації якого ані європейські країни, ані європейські та євроатлантичні інституції не належали до зовнішньополітичних пріоритетів.

Натомість президент Байден обрав своїм зовнішньополітичним гаслом "Америка повернулася", і, власне, символізм європейської поїздки Байдена полягає у свідченні більш глибокого залучення США у європейські та євроатлантичні питання.

Як зазначається у пресрелізі Білого дому, "ця поїздка висвітлить прагнення Америки відновити наші союзи, пожвавити трансатлантичні відносини та працювати у тісній співпраці з нашими союзниками та багатосторонніми партнерами для вирішення глобальних викликів та кращого захисту інтересів Америки".

Відповідно до програми візиту Джо Байден відвідає Велику Британію, Бельгію та Швейцарію.

При цьому перша леді Джилл Байден буде супроводжувати чоловіка лише під час його британської програми.

10 червня запланована зустріч Джо Байдена з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Лондоні, що підкреслює важливість американо-британських відносин.

З 11 по 13 червня – участь у саміті G7, який проходитиме вперше за останні два роки за фізичної участі лідерів країн-членів. Світові лідери будуть обговорювати подолання наслідків коронавірусу та боротьбу зі змінами клімату. Традиційно планується проведення двосторонніх зустрічей між країнами-учасницями саміту G7.

13 червня планується зустріч з Її Величністю королевою Єлизаветою у Віндзорському замку. Після цієї зустрічі перша леді повернеться до Сполучених Штатів.

14 червня президент Байден візьме участь у саміті НАТО в Брюсселі. Серед іншого, на полях саміту заплановані окремі переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

І, нарешті, 15 червня відбудеться саміт США та ЄС у Брюсселі за участі президента Байдена, президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Сторони обговорять порядок денний щодо забезпечення цілісної, вільної та мирної Європи, спільний порядок денний для забезпечення глобальної безпеки охорони здоров'я, стимулювання економічного відновлення, боротьби зі зміною клімату, посилення цифрової та торгової співпраці, зміцнення демократії та вирішення взаємних проблем зовнішньої політики.

Крім того, президент Байден також зустрінеться з Його величністю королем Бельгії Філіпом та прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Показовий момент: попри таку активну програму візиту до Європи, Джо Байден досі не призначив послів США ані при НАТО, ані в Європейському Союзі, ані в більшості європейських країн.

І хоча низка експертів наполягають, що імена кандидатів вже добре відомі, результати турне можуть скорегувати ці плани.

Шпаргалка до візиту

З чим Джо Байден летить до Європи?

Відповідь на це питання має дати колонка американського президента, оприлюднена 6 червня у Washington Post і присвячена саме його європейській поїздці.

У колонці зазначено, що "поїздка включає зустрічі з багатьма нашими найближчими демократичними партнерами, включаючи країни "сімки", наших союзників у НАТО та керівництво Європейського Союзу, і завершиться зустріччю з Володимиром Путіним", що має пройти 16 червня у Женеві.

Джо Байден звертає увагу на важливість цієї поїздки, адже саме вона "стане свідченням спроможності демократій одночасно відповідати на виклики та стримувати загрози цього нового часу".

Під час зустрічей зі світовими лідерами Байден планує обговорювати питання подолання наслідків зміни клімату, протистояння загрозливій діяльності урядів Китаю та Росії та економічне відновлення США після пандемії COVID-19.

Власне, президент зазначає, що Штати повинні діяти у світі з позиції сили, адже їхня покращена економіка сприятиме швидкому відновленню світової економіки, а США "будуть сильнішими та дієздатнішими, коли поруч із нами будуть країни, що поділяють наші цінності та наше бачення майбутнього – інші демократії". Відтак США підкреслюють свої наміри сприяти посиленню демократичних цінностей у світі.

Окреме місце у колонці присвячено відносинам з Росією.

Зокрема, Джо Байден зазначив, що "ми єдині у вирішенні викликів Росії щодо європейської безпеки, починаючи з її агресії в Україні, і не буде сумнівів у рішучості Сполучених Штатів захищати наші демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від своїх інтересів".

Попри це, а також не дивлячись на гострі кути в американо-російських відносинах, Байден наголошує на необхідності стабільних та передбачуваних відносин з РФ. Серед сфер можливої співпраці він називає питання стратегічної стабільності та контроль над озброєннями. Практичними проявами таких намірів стали заходи щодо продовження дії Договору про стратегічне наступальне озброєння (New START).

Президент Байден також підкреслює, що має каратися поведінка Росії, "яка порушує суверенітет США, включаючи втручання у наші демократичні вибори. І президент Путін знає, що я не буду вагатися у реакції на можливі негативні дії. Коли ми зустрінемось, я ще раз наголошу на дотриманні курсу США, Європи та демократичних країн-однодумців на відстоювання прав і гідності людей".

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Європейський візит Джо Байдена стане своєрідним тестом для європейських та євроатлантичних демократій щодо їхньої здатності разом протистояти новим викликам.

Зустрічі між країнами-членами G7, НАТО та ЄС, стратегічний діалог ЄС-США після тривалого затишшя, безумовно, матимуть наслідком рішення, які визначатимуть нову конфігурацію сил на міжнародній арені на противагу нарощуванню могутності та впливу Китаю.

При цьому телефонна розмова із Володимиром Зеленським безумовно є великою перемогою української дипломатії, адже таким чином було додано голос України до клубу європейських демократичних держав, даючи сподівання на те, що позиція Києва буде врахована при визначенні стратегічних питань євроатлантичного порядку денного.

Ця телефона розмова є особливо важливою напередодні зустрічі Байдена з Путіним, адже український президент не лише поділився останньою інформацією про безпекову ситуацію на Донбасі та вздовж українських кордонів, а й висловив свою позицію щодо регіональних безпекових ризиків напередодні важливих заходів з безпекових переговорних форматів.

Таким чином Україна на практиці стала частиною клубу демократичних країн, які визначають глобальний та регіональний порядок денний, та країною, голос якої важливий.

Автор: Світлана Ковальчук,

кандидат політичних наук, виконавчий директор YES