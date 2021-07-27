Защита от сепаратизма: как во Франции будут бороться с исламистами

Поштовхом для ухвалення антиісламістських законів стало вбивство вчителя Самюеля Паті. На фото - заходи на його пам'ять, Париж, 21 жовтня 2020 року

Национальное собрание Франции окончательно одобрило законопроект "о борьбе с сепаратизмом и уважении принципов республики".

Вместе с принятым накануне законопроектом о "предотвращении террористических актов" новые меры, принятые в конце прошлой недели, должны позволить правительству лучше справляться с угрозами исламизма.

Законопроект, однако, подвергся острой критике не только со стороны правозащитников, но и от парламентской оппозиции как левого, так и правого толка.

Что меняет новый закон и за что его так критикуют, разбиралось Radio France International.

Государство выше религиозных норм

"Законопроект о сепаратизме", внесенный в парламент министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном, стал продолжением речи Эммануэля Макрона, произнесенной в октябре 2020 года, о мерах борьбы с "исламистским сепаратизмом", в которой глава государства говорил о необходимости защиты республиканских ценностей в образовании, общественной сфере, повседневной жизни.

Принятию закона предшествовали полгода дебатов в нижней и верхней палатах парламента, однако решающее голосование прошло почти незаметно на фоне ожесточенных споров парламентариев о "санитарном пропуске".

Закон удалось принять всего 49 голосами за, при том что в Нацсобрании числятся 577 депутатов. Против проголосовали 19 парламентариев, еще пятеро воздержались.

Законопроект ожидаемо поддержали депутаты-центристы и члены пропрезидентской фракции "Вперед, республика!". Против — по разным причинам — голосовали как левые силы ("Непокорная Франция", Компартия и Соцпартия), так и правые "Республиканцы".

Крайне правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен от участия в голосовании воздержалось.

Законопроект предусматривает ужесточение правил "домашнего обучения".

Если до настоящего момента родители могли заявительным порядком перевести своего ребенка на домашнее обучение, то со следующего учебного года для этого потребуется получать разрешение. Основания для получения такого разрешения тоже строго регламентированы: проблемы со здоровьем, инвалидность, творческая или спортивная деятельность ребенка, удаленность от места учебы, а также "частные ситуации".

Ужесточается контроль за частными школами и спортивными федерациями.

Призывы к "ненависти" в интернете

Эта статья была добавлена в закон после убийства школьного учителя Самюэля Пати в октябре 2020 года.

Под "ненавистью" подразумевается подвергать опасности других людей путем сознательного распространения информации относительно их частной жизни, чтобы создать прямую угрозу их жизни или имуществу.

Эта статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы и штраф размером 45 тысяч евро. Угрозы госслужащим или народным избранникам будут наказываться пятью годами тюрьмы и 75 тысячами евро штрафа.

О "нейтралитете" общественной сферы

Закон о "нейтралитете" подразумевает, что в общественной сфере, в том числе в образовательных учреждениях, административных инстанциях, не допускается любая дискриминация на основе политических, религиозных или философских убеждений как в отношении сотрудников, так и в отношении посетителей. А сотрудники должны избегать демонстрации своей принадлежности к той или иной религии или политическому течению и действовать исключительно в общественных интересах, руководствуясь республиканскими ценностями.

Принятый закон дополняет эти нормы тем, что под их действие попадают теперь и частные компании, задействованные в сфере общественного сервиса, как, например, транспортные компании.

Об ассоциациях

Государственное финансирование общественных некоммерческих ассоциаций теперь будет возможно только при условии подписания ассоциацией так называемого "республиканского договора", в котором она "обязуется уважать принципы и ценности Республики". Также расширяются основания для роспуска ассоциаций.

О религиозных учреждениях

Любые иностранные пожертвования в адрес религиозных организаций, превышающие 10 тысяч евро, по новому закону подлежат обязательной декларации. Также префектуры смогут контролировать переход духовных учреждений под управление иностранными государствами.

Префекты наделяются полномочиями закрывать на два месяца религиозные учреждения, если в них распространяются призывы к ненависти или насилию.

Закрытие религиозных учреждений также возможно и за поощрение таких действий.

Кроме того, лицам осужденным за подстрекательство к ненависти, насилию или терроризму, может быть запрещено посещение религиозных учреждений.

Полигамия и "справки о девственности"

Принятый депутатами закон запрещает всем сотрудникам системы здравоохранения выдавать "справки о девственности". Нарушителям грозит год тюремного заключения и штраф в 15 тысяч евро.

Настойчивые попытки родственников получить такую справку также будут уголовно преследоваться.

Закон о "сепаратизме" усиливает и уже существующие меры по борьбе с полигамией. Теперь запрещается выдавать вид на жительство иностранцам, живущим во Франции в полигамных отношениях.

"Удар гильотины по демократии"

Против закона выступила правая партия "Республиканцы". Партия, имеющая большинство мест в верхней палате парламента, посчитали законодательные инициативы правительства "полумерами" и внесла целую серию поправок для усиления "борьбы с исламизмом".

В частности, предлагалось дополнить закон, запретив ношение хиджаба несовершеннолетними, а буркини — посетительницами общественных бассейнов. Также предлагалось запретить использование флагов иностранных государств во время свадебных церемоний в мэрии.

Однако Национальное собрание отклонило все эти поправки и приняло закон вопреки позиции Сената.

Левые силы, напротив, сочли законопроект "антимусульманским" и угрожающим конституционным правам и свободам граждан.

Об этом заявил, в частности, лидер крайне левой "Непокорной Франции" Жан-Люк Меланшон.

Депутаты от оппозиции раскритиковали ограничения для ассоциаций, пообещав оспорить принятый закон в Конституционном совете.

Против закона также выступили и некоторые зарубежные представители мусульманского мира, в частности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, назвавший его "ударом гильотины по демократии".

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