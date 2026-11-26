Спецпосланник премьер-министра Грузии по вопросам связей с РФ Георгий Зурабашвили заявил, что Россия использует переговоры с Тбилиси для давления на правящую партию "Грузинская мечта".

Об этом он рассказал в четверг, 26 ноября, цитирует Sova, передает "Европейская правда".

Зурабашвили рассказал о первом раунде переговоров со своим российским коллегой Михаилом Галузиным.

"Между Грузией и Россией существуют очень сложные отношения, которые длятся уже десятилетиями. Сложности обусловлены разногласиями по вопросам суверенитета Грузии, международно признанных границ и деоккупации. 20% территории Грузии оккупированы Россией. Именно поэтому для решения этих проблем необходимы диалог и встречи, чтобы найти пути их урегулирования", – сказал он.

По его словам, во время встречи с Галузиным он рассчитывал, что будут решены некоторые вопросы, например, касающиеся снятия "прямо на месте" эмбарго в отношении ряда производителей грузинского вина.

"Вместо этого Галузин сообщил мне, что [Россия] намерена ввести санкции ещё против двух грузинских винодельческих компаний. Для нас главным и принципиальным вопросом было возвращение грузинского вина на российский рынок", – сказал он.

В целом, по словам специального посланника премьер-министра, в ходе переговоров Россия подняла около 10 вопросов, которые, как он отметил, были направлены против правящей партии страны.

Он сказал, что они направлены "против правительства "Грузинской мечты" и усиливают "ложную пропаганду и нарратив" о том, что "Грузинская мечта" является пророссийской.

"Более того, всё это делается для того, чтобы придать импульс нашим оппозиционным силам и поддержать их. Итак, если подвести итог всему сказанному – будь то грузинское вино, в отношении качества которого нам выдвинули совершенно непонятные претензии, обвинения в финансировании войны в Украине, антироссийские нарративы или гуманитарные вопросы, которые, на первый взгляд, кажутся безобидными, – всё это направлено против правительства "Грузинской мечты", усиливает оппозицию и придаёт ей дополнительный импульс", – добавил Зурабашвили.

Отметим, что Зурабашвили занял должность спецпредставителя по вопросам РФ в конце октября.

В ноябре прошлого года Грузия обвинила Россию в срыве переговоров по оккупированным территориям.

В феврале Грузия оказалась в списке "относительно дружественных" к России стран.

Читайте также: Возвращение территорий в обмен на разрыв с Западом? Как Кремль может отблагодарить власти Грузии.